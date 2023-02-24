RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 417418419420
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 09:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Даже скорее наоборот. Начитается.

В Канаде, где таблицю Менделеєва та теорему Піфагора вчать в 10 класі)))
Denik
 
Повідомлень: 1875
З нами з: 23.02.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 09:36

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Для мене це питання юридичне та моральне. Порушив закон - так хоча б не хизуйся цим.

Закон для пересічних, а можновладці типу судей Тупицьких або голов НБУ Шевченки - для них вільний шлях через кордон прямо у Відень.
Та і взагалі Ви хто? Суддя Дред? Порушили закон - так хоча б не хизуйтесь цим.

Соромно Бігор? Шевченко з тупицьким винні?
airmax78
 
Повідомлень: 41959
З нами з: 25.10.12
Подякував: 955 раз.
Подякували: 5150 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 09:50

  BIGor написав:Це Вам має бути соромно, ви як чиновники і можновладці маєте бути прикладом для пересічних. І тільки надихаючись Вашими успіхами закордоном я теж став емігрантом.

Емігрант в першому покоління всіма силами намагається асимілюватися . Якщо ні - то він просто заробітчанин , який не знає , що далі робити ...
Puente
 
Повідомлень: 3677
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:04

  Puente написав:
  BIGor написав:Це Вам має бути соромно, ви як чиновники і можновладці маєте бути прикладом для пересічних. І тільки надихаючись Вашими успіхами закордоном я теж став емігрантом.

Емігрант в першому покоління всіма силами намагається асимілюватися . Якщо ні - то він просто заробітчанин , який не знає , що далі робити ...

Ну ви не винайшли велосипеду, так і є. Багато хто думає вертатись, багато вчать мови, працевлаштовуються, і асимілюються. Всі люди різні.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7275
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 1534 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:47

Re: Еміграція, заробітчанство

adeges написав:
  Damien написав:
  rjkz написав:
Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"? :mrgreen:
Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?
Абы обсерить образование вне Украины?
Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.
Даже скорее наоборот. Начитается.

Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.
Ну может не с 10, а с 12 лет - точно


чтобы опровергнуть обобщение подобного рода, достаточно 1 примера, верно? не вдаваясь в интимные подробности, я лично знаю минимум 10 человек, которые приехали в США в возрасте от 12 лет и закончили топ-15 американскую бизнес-школу и сейчас зарабатывают все от 100,000 долларов
Без знання мови нп момент переїзду?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32711
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1371 раз.
Подякували: 7687 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 417418419420
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.