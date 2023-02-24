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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 лют, 2023 09:05
rjkz написав:
Даже скорее наоборот. Начитается.
В Канаде, где таблицю Менделеєва та теорему Піфагора вчать в 10 класі)))
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 09:36
BIGor написав: airmax78 написав:
Для мене це питання юридичне та моральне. Порушив закон - так хоча б не хизуйся цим.
Закон для пересічних, а можновладці типу судей Тупицьких або голов НБУ Шевченки - для них вільний шлях через кордон прямо у Відень.
Та і взагалі Ви хто? Суддя Дред? Порушили закон - так хоча б не хизуйтесь цим.
Соромно Бігор? Шевченко з тупицьким винні?
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 09:50
BIGor написав:
Це Вам має бути соромно, ви як чиновники і можновладці маєте бути прикладом для пересічних. І тільки надихаючись Вашими успіхами закордоном я теж став емігрантом.
Емігрант в першому покоління всіма силами намагається асимілюватися . Якщо ні - то він просто заробітчанин , який не знає , що далі робити ...
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:04
Puente написав: BIGor написав:
Це Вам має бути соромно, ви як чиновники і можновладці маєте бути прикладом для пересічних. І тільки надихаючись Вашими успіхами закордоном я теж став емігрантом.
Емігрант в першому покоління всіма силами намагається асимілюватися . Якщо ні - то він просто заробітчанин , який не знає , що далі робити ...
Ну ви не винайшли велосипеду, так і є. Багато хто думає вертатись, багато вчать мови, працевлаштовуються, і асимілюються. Всі люди різні.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:47
adeges написав: Damien написав: rjkz написав:
Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?
Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?
Абы обсерить образование вне Украины?Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.
Даже скорее наоборот. Начитается.
Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.
Ну может не с 10, а с 12 лет - точно
чтобы опровергнуть обобщение подобного рода, достаточно 1 примера, верно? не вдаваясь в интимные подробности, я лично знаю минимум 10 человек, которые приехали в США в возрасте от 12 лет и закончили топ-15 американскую бизнес-школу и сейчас зарабатывают все от 100,000 долларов
Без знання мови нп момент переїзду?
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