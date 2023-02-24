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airmax78 написав:Для мене це питання юридичне та моральне. Порушив закон - так хоча б не хизуйся цим.
Закон для пересічних, а можновладці типу судей Тупицьких або голов НБУ Шевченки - для них вільний шлях через кордон прямо у Відень. Та і взагалі Ви хто? Суддя Дред? Порушили закон - так хоча б не хизуйтесь цим.
rjkz написав: Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"? Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании? Абы обсерить образование вне Украины? Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины. Даже скорее наоборот. Начитается.
Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит. Ну может не с 10, а с 12 лет - точно
чтобы опровергнуть обобщение подобного рода, достаточно 1 примера, верно? не вдаваясь в интимные подробности, я лично знаю минимум 10 человек, которые приехали в США в возрасте от 12 лет и закончили топ-15 американскую бизнес-школу и сейчас зарабатывают все от 100,000 долларов
Bolt написав:Думаю, реально не более 28 млн осталось.
Можливо, що і менше:
Чисельність наявного населення України станом на 1 січня 2022 року становила 34,5 млн осіб. Такі дані для підготовки держбюджету надала Державна служба статистики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000). https://www.rbc.ua/ukr/news/pravitelstv ... 27492.html
Мінус міграція, окупація, природне зменшення то десь 26 млн наявного.
Сьогодні зранку вийшов в місто. ГТ пустий, центр пустий, де всі люди?
Bolt написав:Прогресс до чего дошел: https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,3 ... B.1-L.2.zw В Жешове летают дроном над, дымоходами и делают анализ дыма из трубы. Если не в норме приходят муниципалы, берут анализ пепла из печи. По результатам обследования могут выписать штраф. Скоро перднуть без последствий нельзя будет🤦♂️
А ещё дроном высматривают, например, обгоняющих через сплошную. А останавливают и штрафуют за поворотом уже.
Bolt написав:Прогресс до чего дошел: https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,3 ... B.1-L.2.zw В Жешове летают дроном над, дымоходами и делают анализ дыма из трубы. Если не в норме приходят муниципалы, берут анализ пепла из печи. По результатам обследования могут выписать штраф. Скоро перднуть без последствий нельзя будет🤦♂️
Це супер. Чому інші повинні дихати якимось лайном? Дуже чекаю на таке в Україні.