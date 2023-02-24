RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 418419420421>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 09:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Даже скорее наоборот. Начитается.

В Канаде, где таблицю Менделеєва та теорему Піфагора вчать в 10 класі)))
Denik
 
Повідомлень: 1875
З нами з: 23.02.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 09:36

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Для мене це питання юридичне та моральне. Порушив закон - так хоча б не хизуйся цим.

Закон для пересічних, а можновладці типу судей Тупицьких або голов НБУ Шевченки - для них вільний шлях через кордон прямо у Відень.
Та і взагалі Ви хто? Суддя Дред? Порушили закон - так хоча б не хизуйтесь цим.

Соромно Бігор? Шевченко з тупицьким винні?
airmax78
 
Повідомлень: 41964
З нами з: 25.10.12
Подякував: 955 раз.
Подякували: 5150 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 09:50

  BIGor написав:Це Вам має бути соромно, ви як чиновники і можновладці маєте бути прикладом для пересічних. І тільки надихаючись Вашими успіхами закордоном я теж став емігрантом.

Емігрант в першому покоління всіма силами намагається асимілюватися . Якщо ні - то він просто заробітчанин , який не знає , що далі робити ...
Puente
 
Повідомлень: 3677
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:04

  Puente написав:
  BIGor написав:Це Вам має бути соромно, ви як чиновники і можновладці маєте бути прикладом для пересічних. І тільки надихаючись Вашими успіхами закордоном я теж став емігрантом.

Емігрант в першому покоління всіма силами намагається асимілюватися . Якщо ні - то він просто заробітчанин , який не знає , що далі робити ...

Ну ви не винайшли велосипеду, так і є. Багато хто думає вертатись, багато вчать мови, працевлаштовуються, і асимілюються. Всі люди різні.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7276
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 1534 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:47

Re: Еміграція, заробітчанство

adeges написав:
  Damien написав:
  rjkz написав:
Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"? :mrgreen:
Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?
Абы обсерить образование вне Украины?
Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.
Даже скорее наоборот. Начитается.

Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.
Ну может не с 10, а с 12 лет - точно


чтобы опровергнуть обобщение подобного рода, достаточно 1 примера, верно? не вдаваясь в интимные подробности, я лично знаю минимум 10 человек, которые приехали в США в возрасте от 12 лет и закончили топ-15 американскую бизнес-школу и сейчас зарабатывают все от 100,000 долларов
Без знання мови на момент переїзду?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32711
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1371 раз.
Подякували: 7687 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:11

  Ой+ написав:
  Bolt написав:Думаю, реально не более 28 млн осталось.

Можливо, що і менше:
Чисельність наявного населення України станом на 1 січня 2022 року становила 34,5 млн осіб. Такі дані для підготовки держбюджету надала Державна служба статистики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000). https://www.rbc.ua/ukr/news/pravitelstv ... 27492.html

Мінус міграція, окупація, природне зменшення то десь 26 млн наявного.

Сьогодні зранку вийшов в місто.
ГТ пустий, центр пустий, де всі люди?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30766
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 2617 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:05

  flyman написав:Сьогодні зранку вийшов в місто.
ГТ пустий, центр пустий, де всі люди?

Так ракетні ж обстріли обіцяли.
airmax78
 
Повідомлень: 41964
З нами з: 25.10.12
Подякував: 955 раз.
Подякували: 5150 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:07

  Bolt написав:Прогресс до чего дошел:
https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,3 ... B.1-L.2.zw
В Жешове летают дроном над, дымоходами и делают анализ дыма из трубы. Если не в норме приходят муниципалы, берут анализ пепла из печи. По результатам обследования могут выписать штраф. Скоро перднуть без последствий нельзя будет🤦‍♂️

А ещё дроном высматривают, например, обгоняющих через сплошную. А останавливают и штрафуют за поворотом уже.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2375
З нами з: 26.02.18
Подякував: 612 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:14

  Bolt написав:Прогресс до чего дошел:
https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,3 ... B.1-L.2.zw
В Жешове летают дроном над, дымоходами и делают анализ дыма из трубы. Если не в норме приходят муниципалы, берут анализ пепла из печи. По результатам обследования могут выписать штраф. Скоро перднуть без последствий нельзя будет🤦‍♂️

Це супер. Чому інші повинні дихати якимось лайном? Дуже чекаю на таке в Україні.
airmax78
 
Повідомлень: 41964
З нами з: 25.10.12
Подякував: 955 раз.
Подякували: 5150 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:26

  airmax78 написав:Це супер. Чому інші повинні дихати якимось лайном? Дуже чекаю на таке в Україні.

В Украине номер не прокатит - слишком много людей с опытом в сбитии дронов.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2375
З нами з: 26.02.18
Подякував: 612 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 418419420421>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (882)
24.02.2023 13:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.