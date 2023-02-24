Добре. Будемо й надалі дихати лайном та мерти від раку.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:54
Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:58
Re: Еміграція, заробітчанство
Родственница в катовице говорит, жгут всё и пластик и разную гадость. Топить очень дорого. Смог от угля в воеводствах польши очень серьёзный. Мы и рядом не стоим
Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:58
Попытка отбелить жителей днрлнр с вашей стороны и не более...тогда просто ответьте на вопрос -из кого состоят так званые корпуса народной милиции днрлнр(грубо говоря армия их) которые ожесточенно воюют с нашими войсками.Командир Азова Прокопенко неаднократно говорил что эти днровцы и их мобики учителя там всякие воюют с большим остервенением чем регулярные войска кацапов.Так что не надо тут говорить что они там белые и пушистые.
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