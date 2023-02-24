Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 418419420421 Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:54 Gastarbaiter написав: airmax78 написав: Це супер. Чому інші повинні дихати якимось лайном? Дуже чекаю на таке в Україні. Це супер. Чому інші повинні дихати якимось лайном? Дуже чекаю на таке в Україні.

В Украине номер не прокатит - слишком много людей с опытом в сбитии дронов. В Украине номер не прокатит - слишком много людей с опытом в сбитии дронов.

Добре. Будемо й надалі дихати лайном та мерти від раку. Добре. Будемо й надалі дихати лайном та мерти від раку. airmax78 Повідомлень: 41964 З нами з: 25.10.12 Подякував: 955 раз. Подякували: 5150 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:58 Re: Еміграція, заробітчанство Родственница в катовице говорит, жгут всё и пластик и разную гадость. Топить очень дорого. Смог от угля в воеводствах польши очень серьёзный. Мы и рядом не стоим beee

Повідомлень: 364 З нами з: 17.12.22 Подякував: 19 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:58 rjkz написав: konstantin kirovograd написав: rjkz

я думаю засчитают всем автоматически без сдачи знаний кто был беженцем и вернулся.Пойдут на встречу лоюдям.А почему должно быть по другому.Мы же 8 лет учили бесплатно без ЗНО и на бюджете студентов с днрлнр и крыма,да ещё и общаги на шару им давали....а теперь они и их папики убивают наших солдат я думаю засчитают всем автоматически без сдачи знаний кто был беженцем и вернулся.Пойдут на встречу лоюдям.А почему должно быть по другому.Мы же 8 лет учили бесплатно без ЗНО и на бюджете студентов с днрлнр и крыма,да ещё и общаги на шару им давали....а теперь они и их папики убивают наших солдат



Когда-то я работал по донецкому региону.

После 2014 года основная часть тех, с кем я работал, перебралась либо в Киев либо вообще в Европу. Естественно, нашлись такие кто остался в дырах или даже сдрыснул в рашку.

Те, кто переехал в Киев, заняли такую украинскую позицию, что еще надо во Львове поискать. Их устоявщийся быт и бизнес был разрушен, им не за что благодарить "руцкиймир".

Одна молодая женщина только за пару лет до 2014 купила в центре Луганска 3к за приличные деньги. Когда Луганск захватили ахметовские сепары и руские, она была беременна. Выбраться в сторону Украины не смогла - попала под грады, пришлось выехать в рашу и заехать из рашы на контролируемую территорию.

Осталась вообще без ничего, родила уже в Киеве.

На момент знакомства, снимала квартиру в Ирпене.

Такой лютой ненависти к пуйлу и раше, я больше не видел ни у кого.

Понятное дело, что среди тех, кто выехал в Свободную Украину были и те, кто ошибся направлением. Но всех под одну гребенку чесать не надо.

Полагаю, что те, кто готов жить под "рускиммиром", там и остались. С теми, кто уехал на запад надо разбираться, а не клеить ярлыки только за то, что они жили в ныне захваченном регионе. По менталитету, это из опыта общения, до 2014 года дончане, луганчане, жители Запорожья, Днепра и Харькова были +/- близки. Остальным чуть больше повезло тогда. Крым - это отдельная тема. Туда многие годы раша стимулировала ехать своих лишнехромосомных. Тупо экспансия. Когда-то я работал по донецкому региону.После 2014 года основная часть тех, с кем я работал, перебралась либо в Киев либо вообще в Европу. Естественно, нашлись такие кто остался в дырах или даже сдрыснул в рашку.Те, кто переехал в Киев, заняли такую украинскую позицию, что еще надо во Львове поискать. Их устоявщийся быт и бизнес был разрушен, им не за что благодарить "руцкиймир".Одна молодая женщина только за пару лет до 2014 купила в центре Луганска 3к за приличные деньги. Когда Луганск захватили ахметовские сепары и руские, она была беременна. Выбраться в сторону Украины не смогла - попала под грады, пришлось выехать в рашу и заехать из рашы на контролируемую территорию.Осталась вообще без ничего, родила уже в Киеве.На момент знакомства, снимала квартиру в Ирпене.Такой лютой ненависти к пуйлу и раше, я больше не видел ни у кого.Понятное дело, что среди тех, кто выехал в Свободную Украину были и те, кто ошибся направлением. Но всех под одну гребенку чесать не надо.Полагаю, что те, кто готов жить под "рускиммиром", там и остались. С теми, кто уехал на запад надо разбираться, а не клеить ярлыки только за то, что они жили в ныне захваченном регионе. По менталитету, это из опыта общения, до 2014 года дончане, луганчане, жители Запорожья, Днепра и Харькова были +/- близки. Остальным чуть больше повезло тогда. Крым - это отдельная тема. Туда многие годы раша стимулировала ехать своих лишнехромосомных. Тупо экспансия.

Попытка отбелить жителей днрлнр с вашей стороны и не более...тогда просто ответьте на вопрос -из кого состоят так званые корпуса народной милиции днрлнр(грубо говоря армия их) которые ожесточенно воюют с нашими войсками.Командир Азова Прокопенко неаднократно говорил что эти днровцы и их мобики учителя там всякие воюют с большим остервенением чем регулярные войска кацапов.Так что не надо тут говорить что они там белые и пушистые. Попытка отбелить жителей днрлнр с вашей стороны и не более...тогда просто ответьте на вопрос -из кого состоят так званые корпуса народной милиции днрлнр(грубо говоря армия их) которые ожесточенно воюют с нашими войсками.Командир Азова Прокопенко неаднократно говорил что эти днровцы и их мобики учителя там всякие воюют с большим остервенением чем регулярные войска кацапов.Так что не надо тут говорить что они там белые и пушистые. konstantin kirovograd

Повідомлень: 1188 З нами з: 20.01.09 Подякував: 23 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 418419420421 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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