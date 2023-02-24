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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:54
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Це супер. Чому інші повинні дихати якимось лайном? Дуже чекаю на таке в Україні.
В Украине номер не прокатит - слишком много людей с опытом в сбитии дронов.
Добре. Будемо й надалі дихати лайном та мерти від раку.
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airmax78
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:58
Родственница в катовице говорит, жгут всё и пластик и разную гадость. Топить очень дорого. Смог от угля в воеводствах польши очень серьёзный. Мы и рядом не стоим
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beee
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:58
rjkz написав: konstantin kirovograd написав:rjkz
я думаю засчитают всем автоматически без сдачи знаний кто был беженцем и вернулся.Пойдут на встречу лоюдям.А почему должно быть по другому.Мы же 8 лет учили бесплатно без ЗНО и на бюджете студентов с днрлнр и крыма,да ещё и общаги на шару им давали....а теперь они и их папики убивают наших солдат
Когда-то я работал по донецкому региону.
После 2014 года основная часть тех, с кем я работал, перебралась либо в Киев либо вообще в Европу. Естественно, нашлись такие кто остался в дырах или даже сдрыснул в рашку.
Те, кто переехал в Киев, заняли такую украинскую позицию, что еще надо во Львове поискать. Их устоявщийся быт и бизнес был разрушен, им не за что благодарить "руцкиймир".
Одна молодая женщина только за пару лет до 2014 купила в центре Луганска 3к за приличные деньги. Когда Луганск захватили ахметовские сепары и руские, она была беременна. Выбраться в сторону Украины не смогла - попала под грады, пришлось выехать в рашу и заехать из рашы на контролируемую территорию.
Осталась вообще без ничего, родила уже в Киеве.
На момент знакомства, снимала квартиру в Ирпене.
Такой лютой ненависти к пуйлу и раше, я больше не видел ни у кого.
Понятное дело, что среди тех, кто выехал в Свободную Украину были и те, кто ошибся направлением. Но всех под одну гребенку чесать не надо.
Полагаю, что те, кто готов жить под "рускиммиром", там и остались. С теми, кто уехал на запад надо разбираться, а не клеить ярлыки только за то, что они жили в ныне захваченном регионе. По менталитету, это из опыта общения, до 2014 года дончане, луганчане, жители Запорожья, Днепра и Харькова были +/- близки. Остальным чуть больше повезло тогда. Крым - это отдельная тема. Туда многие годы раша стимулировала ехать своих лишнехромосомных. Тупо экспансия.
Попытка отбелить жителей днрлнр с вашей стороны и не более...тогда просто ответьте на вопрос -из кого состоят так званые корпуса народной милиции днрлнр(грубо говоря армия их) которые ожесточенно воюют с нашими войсками.Командир Азова Прокопенко неаднократно говорил что эти днровцы и их мобики учителя там всякие воюют с большим остервенением чем регулярные войска кацапов.Так что не надо тут говорить что они там белые и пушистые.
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:08
Он пишет про тех, кто выехал.
И да, у них истинного патриотизма больше, чем в часто в западных регионах. Достаточно поехать в Ирпень в расстрелянную клинику беженцев 2014, которая не смотря ни на что, работает. Люди дважды теряли всё. И продолжают верить, а не ныть, что будет дешевей и всё пропало
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beee
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:25
beee
да не туда зашел диалог...я изначался задался вопросом зачем было бесплатно без ЗНО учить и селить ихних детей на протяжении 8 лет когда те кто живёт сдесь и платит налоги должны были их дети сдавать ЗНО и жилье искать свои детям
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:53
konstantin kirovograd написав:
Попытка отбелить жителей днрлнр с вашей стороны и не более...тогда просто ответьте на вопрос -из кого состоят так званые корпуса народной милиции днрлнр(грубо говоря армия их) которые ожесточенно воюют с нашими войсками.Командир Азова Прокопенко неаднократно говорил что эти днровцы и их мобики учителя там всякие воюют с большим остервенением чем регулярные войска кацапов.Так что не надо тут говорить что они там белые и пушистые.
С одной стороны, после 2014 года практически все адекватные люди из Донбасса уехали. По крайней мере, молодежь и средний возраст. Осталась либо вата, либо пенсы, которые не захотели оставлять свой дом.
С другой стороны, все эти годы звучали заявления о том, что это наши люди, мы их не бросим и освободим.
И тут как раз и был тот момент, когда нужно или крестик снять, или трусы надеть.
Дискриминировать своих граждан по прописке - ну это как-то не очень для демократического свободного государства.
ПС. Мою бабулю до войны периодически вызывали в пенсионный фонд подтверждать, что она не уехала обратно в Донецк, и иногда замораживали пенсию, хотя она с 2015 года прописана в Киевской области в собственном доме и на учет как переселенец никогда не становилась.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:02
beee написав:
Родственница в катовице говорит, жгут всё и пластик и разную гадость. Топить очень дорого. Смог от угля в воеводствах польши очень серьёзный. Мы и рядом не стоим
Дуже серйозний - це який? Бо постійно пугають тим смогом ті хто ніколи не був в Польщі. Ну не знаю, от реально смог сильний було 2 дня за всю зиму. Все. Зараз на вулиці +10, не знаю, чи інші топлять. Ми не топимо, бо жарко в квартирі.
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BIGor
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:06
konstantin kirovograd написав:
да не туда зашел диалог...я изначался задался вопросом зачем было бесплатно без ЗНО учить и селить ихних детей на протяжении 8 лет когда те кто живёт сдесь и платит налоги должны были их дети сдавать ЗНО и жилье искать свои детям
Для того щоб витягти з тих територій адекватних дітей, які розуміли, що "руський мір" то жопа і не вірили в пропаганду. Вони ж і кінці кінців і не стали примусово мобілізованими.
Як результат на окупованих територіях ОРДЛО концентровано лишалися лише ватніки, або ті в кого ватніки не викликали відрази. Як результат більшу частину їх чоловічого населення було мобілізовано а на поточний момент вже й ліквідовано. Тобто я натякаю на те, що більша частина населення ОРДЛО, яка є на поточний момент - виїде в педерацію перед деокупацією і нічого їх жаліти.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:06
beee написав:
Родственница в катовице говорит, жгут всё и пластик и разную гадость. Топить очень дорого. Смог от угля в воеводствах польши очень серьёзный. Мы и рядом не стоим
Странно. Тут один товарищ утверждает, что отопление квартиры в Польше обошлось ему всего 15€ в месяц. Кто-то из них звёздит, походу. 😏
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:09
BIGor написав:
Дуже серйозний - це який? Бо постійно пугають тим смогом ті хто ніколи не був в Польщі. Ну не знаю, от реально смог сильний було 2 дня за всю зиму. Все. Зараз на вулиці +10, не знаю, чи інші топлять. Ми не топимо, бо жарко в квартирі.
Не плутайте квартиру з будинком. У мене в будинку котел маслає усю зиму. Минулої ночі вийшов покурити, вітру практично не було - запашок над селом стоїть.
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Gastarbaiter
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