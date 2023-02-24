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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:10
Gastarbaiter написав:
С одной стороны, после 2014 года практически все адекватные люди из Донбасса уехали. По крайней мере, молодежь и средний возраст. Осталась либо вата, либо пенсы, которые не захотели оставлять свой дом.
С другой стороны, все эти годы звучали заявления о том, что это наши люди, мы их не бросим и освободим.
вата поїде в рф сама. Пенсів, які отримали пенсію до 2014 до звільнення і невиїхавших лишиться відсотків 10. пенси ордло з паспортами рф не матимуть права на українську пенсію через недостатній стаж.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:31
drevlyanin написав:
2) дочка кума в іншій школі ходить до фізико-математичного класу з гучною назвою "інтелект",
навчання 3 роки більшою мірою он-лайн(зараз також) призвело до того, що бувша відмінниця заявила татусю: не хочу я ту фізику вчити, в моєму класі її взагалі ніхто не знає і мені це теж не цікаво!
Завіса.
Может, дело не в дочке, а в папаше? Он решил, что она будет учить физику, потому что ему так захотелось. Дочку вообще никто не спрашивал. Иди учи, и попробуй только закончить школу без медали! Поначалу прокатывало, но благодаря данному стечению обстоятельств установка слетела и папаша услышал то, что давно должен был.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:52
phantom_systems написав: drevlyanin написав:
2) дочка кума в іншій школі ходить до фізико-математичного класу з гучною назвою "інтелект",
навчання 3 роки більшою мірою он-лайн(зараз також) призвело до того, що бувша відмінниця заявила татусю: не хочу я ту фізику вчити, в моєму класі її взагалі ніхто не знає і мені це теж не цікаво!
Завіса.
Может, дело не в дочке, а в папаше? Он решил, что она будет учить физику, потому что ему так захотелось. Дочку вообще никто не спрашивал. Иди учи, и попробуй только закончить школу без медали! Поначалу прокатывало, но благодаря данному стечению обстоятельств установка слетела и папаша услышал то, что давно должен был.
Правда такая, что дети вообще сейчас не хотят учится и если батя не поставит перед доцей установку, то она себе её себе сама не поставит. Проще сидеть в Тик-токе и скролить тупые видосики.
У мну малой в 10-м классе и имею точно такую же картину. В школе нифига не учат+детишки сами не хотят. Из под палки по курсам и репетиторам тягаю. 😟
Пы. Сы. Главное выучил где-то умную фразу:,, Мотивации у меня нет учиться,. "
Востаннє редагувалось Bolt
в П'ят 24 лют, 2023 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:59
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Дуже серйозний - це який? Бо постійно пугають тим смогом ті хто ніколи не був в Польщі. Ну не знаю, от реально смог сильний було 2 дня за всю зиму. Все. Зараз на вулиці +10, не знаю, чи інші топлять. Ми не топимо, бо жарко в квартирі.
Не плутайте квартиру з будинком. У мене в будинку котел маслає усю зиму. Минулої ночі вийшов покурити, вітру практично не було - запашок над селом стоїть.
Будинок, да.
Не знаю, я когда в декабре был, дышать нечем. Стены копчёные все.
Ну это ж я так понимаю не во всех воеводствах. Так в катовице было. В Варшаве - нормально
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:04
Bolt написав:
Правда такая, что дети вообще сейчас не хотят учится и если батя не поставит перед доцей установку, то она себе её себе сама не поставит. Проще сидеть в Тик-токе и скролить тупые видосики.
У мну малой в 10-м классе и имею точно такую же картину. В школе нифига не учат+детишки сами не хотят. Из под палки по курсам и репетиторам тягаю. 😟
Пы. Сы. Главное выучил где-то умную фразу:,, Мотивации у меня нет учиться,. "
Так же фигня. Ход мыслей: Зачем учиться, если можно стать тик-токером, снимать видосики в стиле "кто дольше/громче пропердит" и в 20 лет ездить на Порше?
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Gastarbaiter
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