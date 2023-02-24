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#<1 ... 419420421422 Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:10 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: С одной стороны, после 2014 года практически все адекватные люди из Донбасса уехали. По крайней мере, молодежь и средний возраст. Осталась либо вата, либо пенсы, которые не захотели оставлять свой дом.

С другой стороны, все эти годы звучали заявления о том, что это наши люди, мы их не бросим и освободим. С одной стороны, после 2014 года практически все адекватные люди из Донбасса уехали. По крайней мере, молодежь и средний возраст. Осталась либо вата, либо пенсы, которые не захотели оставлять свой дом.С другой стороны, все эти годы звучали заявления о том, что это наши люди, мы их не бросим и освободим.

вата поїде в рф сама. Пенсів, які отримали пенсію до 2014 до звільнення і невиїхавших лишиться відсотків 10. пенси ордло з паспортами рф не матимуть права на українську пенсію через недостатній стаж. вата поїде в рф сама. Пенсів, які отримали пенсію до 2014 до звільнення і невиїхавших лишиться відсотків 10. пенси ордло з паспортами рф не матимуть права на українську пенсію через недостатній стаж. Denik Повідомлень: 1878 З нами з: 23.02.09 Подякував: 548 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:31 drevlyanin написав: 2) дочка кума в іншій школі ходить до фізико-математичного класу з гучною назвою "інтелект",

навчання 3 роки більшою мірою он-лайн(зараз також) призвело до того, що бувша відмінниця заявила татусю: не хочу я ту фізику вчити, в моєму класі її взагалі ніхто не знає і мені це теж не цікаво!

Завіса. 2) дочка кума в іншій школі ходить до фізико-математичного класу з гучною назвою "інтелект",навчання 3 роки більшою мірою он-лайн(зараз також) призвело до того, що бувша відмінниця заявила татусю: не хочу я ту фізику вчити, в моєму класі її взагалі ніхто не знає і мені це теж не цікаво!Завіса.

Может, дело не в дочке, а в папаше? Он решил, что она будет учить физику, потому что ему так захотелось. Дочку вообще никто не спрашивал. Иди учи, и попробуй только закончить школу без медали! Поначалу прокатывало, но благодаря данному стечению обстоятельств установка слетела и папаша услышал то, что давно должен был. Может, дело не в дочке, а в папаше? Он решил, что она будет учить физику, потому что ему так захотелось. Дочку вообще никто не спрашивал. Иди учи, и попробуй только закончить школу без медали! Поначалу прокатывало, но благодаря данному стечению обстоятельств установка слетела и папаша услышал то, что давно должен был. phantom_systems

Повідомлень: 2222 З нами з: 14.04.15 Подякував: 26 раз. Подякували: 491 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:52 phantom_systems написав: drevlyanin написав: 2) дочка кума в іншій школі ходить до фізико-математичного класу з гучною назвою "інтелект",

навчання 3 роки більшою мірою он-лайн(зараз також) призвело до того, що бувша відмінниця заявила татусю: не хочу я ту фізику вчити, в моєму класі її взагалі ніхто не знає і мені це теж не цікаво!

Завіса. 2) дочка кума в іншій школі ходить до фізико-математичного класу з гучною назвою "інтелект",навчання 3 роки більшою мірою он-лайн(зараз також) призвело до того, що бувша відмінниця заявила татусю: не хочу я ту фізику вчити, в моєму класі її взагалі ніхто не знає і мені це теж не цікаво!Завіса.

Может, дело не в дочке, а в папаше? Он решил, что она будет учить физику, потому что ему так захотелось. Дочку вообще никто не спрашивал. Иди учи, и попробуй только закончить школу без медали! Поначалу прокатывало, но благодаря данному стечению обстоятельств установка слетела и папаша услышал то, что давно должен был. Может, дело не в дочке, а в папаше? Он решил, что она будет учить физику, потому что ему так захотелось. Дочку вообще никто не спрашивал. Иди учи, и попробуй только закончить школу без медали! Поначалу прокатывало, но благодаря данному стечению обстоятельств установка слетела и папаша услышал то, что давно должен был.

Правда такая, что дети вообще сейчас не хотят учится и если батя не поставит перед доцей установку, то она себе её себе сама не поставит. Проще сидеть в Тик-токе и скролить тупые видосики.

У мну малой в 10-м классе и имею точно такую же картину. В школе нифига не учат+детишки сами не хотят. Из под палки по курсам и репетиторам тягаю. 😟

Пы. Сы. Главное выучил где-то умную фразу:,, Мотивации у меня нет учиться,. " Правда такая, что дети вообще сейчас не хотят учится и если батя не поставит перед доцей установку, то она себе её себе сама не поставит. Проще сидеть в Тик-токе и скролить тупые видосики.У мну малой в 10-м классе и имею точно такую же картину. В школе нифига не учат+детишки сами не хотят. Из под палки по курсам и репетиторам тягаю. 😟Пы. Сы. Главное выучил где-то умную фразу:,, Мотивации у меня нет учиться,. " Востаннє редагувалось Bolt в П'ят 24 лют, 2023 15:01, всього редагувалось 1 раз. Bolt Повідомлень: 1622 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:59 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: BIGor написав: Дуже серйозний - це який? Бо постійно пугають тим смогом ті хто ніколи не був в Польщі. Ну не знаю, от реально смог сильний було 2 дня за всю зиму. Все. Зараз на вулиці +10, не знаю, чи інші топлять. Ми не топимо, бо жарко в квартирі. Дуже серйозний - це який? Бо постійно пугають тим смогом ті хто ніколи не був в Польщі. Ну не знаю, от реально смог сильний було 2 дня за всю зиму. Все. Зараз на вулиці +10, не знаю, чи інші топлять. Ми не топимо, бо жарко в квартирі.

Не плутайте квартиру з будинком. У мене в будинку котел маслає усю зиму. Минулої ночі вийшов покурити, вітру практично не було - запашок над селом стоїть. Не плутайте квартиру з будинком. У мене в будинку котел маслає усю зиму. Минулої ночі вийшов покурити, вітру практично не було - запашок над селом стоїть.

Будинок, да.

Не знаю, я когда в декабре был, дышать нечем. Стены копчёные все.

Ну это ж я так понимаю не во всех воеводствах. Так в катовице было. В Варшаве - нормально Будинок, да.Не знаю, я когда в декабре был, дышать нечем. Стены копчёные все.Ну это ж я так понимаю не во всех воеводствах. Так в катовице было. В Варшаве - нормально beee

Повідомлень: 367 З нами з: 17.12.22 Подякував: 19 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:04 Bolt написав: Правда такая, что дети вообще сейчас не хотят учится и если батя не поставит перед доцей установку, то она себе её себе сама не поставит. Проще сидеть в Тик-токе и скролить тупые видосики.

У мну малой в 10-м классе и имею точно такую же картину. В школе нифига не учат+детишки сами не хотят. Из под палки по курсам и репетиторам тягаю. 😟

Пы. Сы. Главное выучил где-то умную фразу:,, Мотивации у меня нет учиться,. " Правда такая, что дети вообще сейчас не хотят учится и если батя не поставит перед доцей установку, то она себе её себе сама не поставит. Проще сидеть в Тик-токе и скролить тупые видосики.У мну малой в 10-м классе и имею точно такую же картину. В школе нифига не учат+детишки сами не хотят. Из под палки по курсам и репетиторам тягаю. 😟Пы. Сы. Главное выучил где-то умную фразу:,, Мотивации у меня нет учиться,. "

Так же фигня. Ход мыслей: Зачем учиться, если можно стать тик-токером, снимать видосики в стиле "кто дольше/громче пропердит" и в 20 лет ездить на Порше? Так же фигня. Ход мыслей: Зачем учиться, если можно стать тик-токером, снимать видосики в стиле "кто дольше/громче пропердит" и в 20 лет ездить на Порше? Gastarbaiter Повідомлень: 2378 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 419420421422 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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