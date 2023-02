Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 421422423424> Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:15 Bolt написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав: Правда такая, что дети вообще сейчас не хотят учится и если батя не поставит перед доцей установку, то она себе её себе сама не поставит. Проще сидеть в Тик-токе и скролить тупые видосики.

У мну малой в 10-м классе и имею точно такую же картину. В школе нифига не учат+детишки сами не хотят. Из под палки по курсам и репетиторам тягаю. 😟

Так же фигня. Ход мыслей: Зачем учиться, если можно стать тик-токером, снимать видосики в стиле "кто дольше/громче пропердит" и в 20 лет ездить на Порше?

Всё не могут стать успешными тиктокерами.

Всё не могут стать успешными тиктокерами. Всё не могут стать успешными тиктокерами.

Так і сказав. Всі не можуть. Отримуєш освіту і херачиш. Яку отримаєш, так і заробиш. Десь років в 10 сказав. На свою голову. Чотири роки на харьок в Інтеллект відвозив. Додатково в брітіш консіл. Зате ielts на 8.5, рік в Кракові в agh, сказала, що в Польщі освіти нема нормальної і поїхала далі. Ми її вже попуститись просимо. Так що мотивації немає у тих батьків, які мотивувати не вміють. gonchik74

Повідомлень: 185 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 27 раз.

Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:35 phantom_systems написав: drevlyanin написав: 2) дочка кума в іншій школі ходить до фізико-математичного класу з гучною назвою "інтелект",

навчання 3 роки більшою мірою он-лайн(зараз також) призвело до того, що бувша відмінниця заявила татусю: не хочу я ту фізику вчити, в моєму класі її взагалі ніхто не знає і мені це теж не цікаво!

Завіса.

навчання 3 роки більшою мірою он-лайн(зараз також) призвело до того, що бувша відмінниця заявила татусю: не хочу я ту фізику вчити, в моєму класі її взагалі ніхто не знає і мені це теж не цікаво!

Может, дело не в дочке, а в папаше? Он решил, что она будет учить физику, потому что ему так захотелось. Дочку вообще никто не спрашивал. Иди учи, и попробуй только закончить школу без медали! Поначалу прокатывало, но благодаря данному стечению обстоятельств установка слетела и папаша услышал то, что давно должен был.

Может, дело не в дочке, а в папаше? Он решил, что она будет учить физику, потому что ему так захотелось. Дочку вообще никто не спрашивал. Иди учи, и попробуй только закончить школу без медали! Поначалу прокатывало, но благодаря данному стечению обстоятельств установка слетела и папаша услышал то, что давно должен был. Может, дело не в дочке, а в папаше? Он решил, что она будет учить физику, потому что ему так захотелось. Дочку вообще никто не спрашивал. Иди учи, и попробуй только закончить школу без медали! Поначалу прокатывало, но благодаря данному стечению обстоятельств установка слетела и папаша услышал то, что давно должен был.



Ага, батьки усього класу винні, що віддали своїх дітей не туди. А де є, дозвольте спитати, така шкільна программа, щоб без фізики, в Афгані? До речі, такий рівень знаннь не тільки з фізики, там який предмет не копни... А от до 2020 "чомусь" проблем не було.

Ага, батьки усього класу винні, що віддали своїх дітей не туди. А де є, дозвольте спитати, така шкільна программа, щоб без фізики, в Афгані? До речі, такий рівень знаннь не тільки з фізики, там який предмет не копни... А от до 2020 "чомусь" проблем не було.

п.с. Всі предмети звісно не можуть подобатися дітям, але коли майже всі "раптом" перестали подобатися то може не в дитині чи батьках справа. drevlyanin Повідомлень: 1237 З нами з: 01.04.20 Подякував: 452 раз. Подякували: 434 раз.

Всё не могут стать успешными тиктокерами. Всё не могут стать успешными тиктокерами.

Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:48 gonchik74 написав: Bolt написав: Gastarbaiter написав: Так же фигня. Ход мыслей: Зачем учиться, если можно стать тик-токером, снимать видосики в стиле "кто дольше/громче пропердит" и в 20 лет ездить на Порше?

Всё не могут стать успешными тиктокерами.

Так і сказав. Всі не можуть. Отримуєш освіту і херачиш. Яку отримаєш, так і заробиш. Десь років в 10 сказав. На свою голову. Чотири роки на харьок в Інтеллект відвозив. Додатково в брітіш консіл. Зате ielts на 8.5, рік в Кракові в agh, сказала, що в Польщі освіти нема нормальної і поїхала далі. Ми її вже попуститись просимо. Так що мотивації немає у тих батьків, які мотивувати не вміють.

agh=akademija górniczo-chutnicza😏 Bolt Повідомлень: 1625 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 107 раз.

Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:52 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Де ті українські вчені, інженери чи доценти - правильно, збирають яблука на полях Польщі - це в кращому випадку.

В довбаному ІТ на посадах сіньйорів-лідів, які не жаліються на зарплату 3.5-5к і вище.

BIGor написав: Зараз освіта - це нікому-непотрібна дичина.

Сказав, той, що жаліється на зп. Denik Повідомлень: 1879 З нами з: 23.02.09 Подякував: 548 раз. Подякували: 1047 раз.

В довбаному ІТ на посадах сіньйорів-лідів, які не жаліються на зарплату 3.5-5к і вище.

BIGor написав: Зараз освіта - це нікому-непотрібна дичина. Зараз освіта - це нікому-непотрібна дичина.

Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:07 Re: Еміграція, заробітчанство Освіта не панацея.

Освіта тільки привідкриває завісу кругозору і вказує шлях, точніше напрямок подальшого розвитку для втілення теорії в реальне життя.

Вчитись все життя треба beee

Повідомлень: 370 З нами з: 17.12.22 Подякував: 19 раз. Подякували: 22 раз.

Освіта тільки привідкриває завісу кругозору і вказує шлях, точніше напрямок подальшого розвитку для втілення теорії в реальне життя.

Вчитись все життя треба beee

Повідомлень: 370 З нами з: 17.12.22 Подякував: 19 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:13 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Всё не могут стать успешными тиктокерами. Всё не могут стать успешными тиктокерами.

Вы это объясните ребенку в 10-13 лет. Пока все очень туго. Не вразумляет ни перспектива работать потом всю жизнь с 6 утра за минималку, ни наказания, ни личный пример родителей. Вы это объясните ребенку в 10-13 лет. Пока все очень туго. Не вразумляет ни перспектива работать потом всю жизнь с 6 утра за минималку, ни наказания, ни личный пример родителей.

вспомните себя в 10-13---сильно бы вы слушали и понимали.Тогда мир совсем другой для восприятия. вспомните себя в 10-13---сильно бы вы слушали и понимали.Тогда мир совсем другой для восприятия. konstantin kirovograd

Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:18 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Всё не могут стать успешными тиктокерами.

Вы это объясните ребенку в 10-13 лет. Пока все очень туго. Не вразумляет ни перспектива работать потом всю жизнь с 6 утра за минималку, ни наказания,

Надо объяснять и все получится.

Вы это объясните ребенку в 10-13 лет. Пока все очень туго. Не вразумляет ни перспектива работать потом всю жизнь с 6 утра за минималку, ни наказания, ни личный пример родителей. Вы эторебенку в 10-13 лет. Пока все очень туго. Не вразумляет ни перспектива работать потом всю жизнь с 6 утра за минималку, ни наказания,

Надо объяснять и все получится.

Я своего сына возил на курсы английского три раза в неделю - тратил туда обратно и там 2 часа урок - примерно 4 часа в день.

Сын ругался до "немогу": "Папа, ты у меня забираешь 2 часа личного времени за компьютером"

Папа отвечал: "Ах ты ж гад: а папа не тратит 2 (4) часа личного времени?"

Ну вот к выпускному классу средней школы читал на английском Достоевского и американских писателей. Не шучу. Достоевского - на английском. TOEFL: 104 балла из 120 возможных.

И самое главное: "Папа: я сделаю все и выучу все, но чтобы попасть в университет в США" (фраза сказана между предпоследним и последним классами школы в Украине. И это обычная школа, а не лицей).

Книжку толщиной в 6 или 8 см "SAT" "съел/проглотил/проштудировал" сам без моей помощи и без репетиторов - хотя я предлагал себя - встал из-за стола через 3 мес после начала ее штудирования, перевернув последнюю страницу, и сказал: "Я готов сдавать экзамен SAT". Сдал так, что ниже его получили баллы 76% ВСЕХ сдававших в том году. Подали заявки в 10 ведущих университетов США - из 7-ми получили приглашение, выбрали один (положено всем другим направить официальный отказ).

Скажу скромно: Master degree University of ....

Скажу не скромно: "личный пример родителей"...

Так что: учите, учите и еще раз учите.

Я своего сына возил на курсы английского три раза в неделю - тратил туда обратно и там 2 часа урок - примерно 4 часа в день.Сын ругался до "немогу": "Папа, ты у меня забираешь 2 часа личного времени за компьютером"Папа отвечал: "Ах ты ж гад: а папа не тратит 2 (4) часа личного времени?"Ну вот к выпускному классу средней школы читал на английском Достоевского и американских писателей. Не шучу. Достоевского - на английском. TOEFL: 104 балла из 120 возможных.И самое главное: "Папа: я сделаю все и выучу все, но чтобы попасть в университет в США" (фраза сказана между предпоследним и последним классами школы в Украине. И это обычная школа, а не лицей).Книжку толщиной в 6 или 8 см "SAT" "съел/проглотил/проштудировал" сам- хотя я предлагал себя - встал из-за стола через 3 мес после начала ее штудирования, перевернув последнюю страницу, и сказал: "Я готов сдавать экзамен SAT". Сдал так, что ниже его получили баллы 76% ВСЕХ сдававших в том году. Подали заявки в 10 ведущих университетов США - из 7-ми получили приглашение, выбрали один (положено всем другим направить официальный отказ).Скажу скромно: Master degree University of ....Скажу не скромно: "личный пример родителей"...Так что: учите, учите и еще раз учите.Не так все сложно... akurt

Повідомлень: 7398 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2966 раз. Подякували: 985 раз.

Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:26 BIGor написав: Bolt написав: beee написав: Родственница в катовице говорит, жгут всё и пластик и разную гадость. Топить очень дорого. Смог от угля в воеводствах польши очень серьёзный. Мы и рядом не стоим

Странно. Тут один товарищ утверждает, что отопление квартиры в Польше обошлось ему всего 15€ в месяц. Кто-то из них звёздит, походу. 😏

Взагалі "товарисчь" Ви невірно написали, опалення+гаряча вода.

Ціла Польша, судячи з того що пишуть польський видання, жаліються на шалені рахунки за електрику і опалення і один ви платите менше ніж я в Україні за ці послуги. Bolt Повідомлень: 1625 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 107 раз.

Странно. Тут один товарищ утверждает, что отопление квартиры в Польше обошлось ему всего 15€ в месяц. Кто-то из них звёздит, походу. 😏 Странно. Тут один товарищ утверждает, что отопление квартиры в Польше обошлось ему всего 15€ в месяц. Кто-то из них звёздит, походу. 😏

Взагалі "товарисчь" Ви невірно написали, опалення+гаряча вода. Взагалі "товарисчь" Ви невірно написали, опалення+гаряча вода.

Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:26 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь?

в год рождается примерно 400т.человек

в т.ч. 200т.мальчиков

если мы условимся, что эти 200т не умерили, не уехали, не утратили здоровье то в возрасте 20-40 лет будем иметь 4 млн.мужчин

как насчитать 10 млн я не знаю

ЗЫ это кстати старые данные времен Кучмы, тобто с учетом Крыма и Донецкой области, которых сейчас в ВСУ не призвать nekefer

Повідомлень: 395 З нами з: 24.10.14 Подякував: 34 раз. Подякували: 55 раз.



в год рождается примерно 400т.человек

в т.ч. 200т.мальчиков



если мы условимся, что эти 200т не умерили, не уехали, не утратили здоровье то в возрасте 20-40 лет будем иметь 4 млн.мужчин

как насчитать 10 млн я не знаю



ЗЫ это кстати старые данные времен Кучмы, тобто с учетом Крыма и Донецкой области, которых сейчас в ВСУ не призвать в год рождается примерно 400т.человекв т.ч. 200т.мальчиковесли мы условимся, что эти 200т не умерили, не уехали, не утратили здоровье то в возрасте 20-40 лет будем иметь 4 млн.мужчинкак насчитать 10 млн я не знаюЗЫ это кстати старые данные времен Кучмы, тобто с учетом Крыма и Донецкой области, которых сейчас в ВСУ не призвать nekefer

Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:34 akurt написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав: Всё не могут стать успешными тиктокерами.

Вы это объясните ребенку в 10-13 лет. Пока все очень туго. Не вразумляет ни перспектива работать потом всю жизнь с 6 утра за минималку, ни наказания,

Надо объяснять и все получится.

Вы это объясните ребенку в 10-13 лет. Пока все очень туго. Не вразумляет ни перспектива работать потом всю жизнь с 6 утра за минималку, ни наказания, ни личный пример родителей. Вы эторебенку в 10-13 лет. Пока все очень туго. Не вразумляет ни перспектива работать потом всю жизнь с 6 утра за минималку, ни наказания,

Надо объяснять и все получится.

Я своего сына возил на курсы английского три раза в неделю - тратил туда обратно и там 2 часа урок - примерно 4 часа в день.

Сын ругался до "немогу": "Папа, ты у меня забираешь 2 часа личного времени за компьютером"

Папа отвечал: "Ах ты ж гад: а папа не тратит 2 (4) часа личного времени?"

Ну вот к выпускному классу средней школы читал на английском Достоевского и американских писателей. Не шучу. Достоевского - на английском. TOEFL: 104 балла из 120 возможных.

И самое главное: "Папа: я сделаю все и выучу все, но чтобы попасть в университет в США" (фраза сказана между предпоследним и последним классами школы в Украине. И это обычная школа, а не лицей).

Книжку толщиной в 6 или 8 см "SAT" "съел/проглотил/проштудировал" сам без моей помощи и без репетиторов - хотя я предлагал себя - встал из-за стола через 3 мес после начала ее штудирования, перевернув последнюю страницу, и сказал: "Я готов сдавать экзамен SAT". Сдал так, что ниже его получили баллы 76% ВСЕХ сдававших в том году. Подали заявки в 10 ведущих университетов США - из 7-ми получили приглашение, выбрали один (положено всем другим направить официальный отказ).

Скажу скромно: Master degree University of ....

Скажу не скромно: "личный пример родителей"...

Так что: учите, учите и еще раз учите.

Я своего сына возил на курсы английского три раза в неделю - тратил туда обратно и



судя по таблице https://www.unipage.net/ru/exam_toefl Ваш сын знает английский язык на уровне В2 = TOEFL: 104

это мягко говоря не очень

если судить по недавней статье на этом сайте целых 25% украинских работников знают английский не хуже

https://news.finance.ua/ua/bil-she-polo ... lidzhennya судя по таблицеВаш сын знает английский язык на уровне В2 = TOEFL: 104это мягко говоря не оченьесли судить по недавней статье на этом сайте целых 25% украинских работников знают английский не хуже nekefer

