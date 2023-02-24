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Bolt написав:Правда такая, что дети вообще сейчас не хотят учится и если батя не поставит перед доцей установку, то она себе её себе сама не поставит. Проще сидеть в Тик-токе и скролить тупые видосики. У мну малой в 10-м классе и имею точно такую же картину. В школе нифига не учат+детишки сами не хотят. Из под палки по курсам и репетиторам тягаю. 😟 Пы. Сы. Главное выучил где-то умную фразу:,, Мотивации у меня нет учиться,. "
Так же фигня. Ход мыслей: Зачем учиться, если можно стать тик-токером, снимать видосики в стиле "кто дольше/громче пропердит" и в 20 лет ездить на Порше?
Всё не могут стать успешными тиктокерами.
Так і сказав. Всі не можуть. Отримуєш освіту і херачиш. Яку отримаєш, так і заробиш. Десь років в 10 сказав. На свою голову. Чотири роки на харьок в Інтеллект відвозив. Додатково в брітіш консіл. Зате ielts на 8.5, рік в Кракові в agh, сказала, що в Польщі освіти нема нормальної і поїхала далі. Ми її вже попуститись просимо. Так що мотивації немає у тих батьків, які мотивувати не вміють.
drevlyanin написав: 2) дочка кума в іншій школі ходить до фізико-математичного класу з гучною назвою "інтелект", навчання 3 роки більшою мірою он-лайн(зараз також) призвело до того, що бувша відмінниця заявила татусю: не хочу я ту фізику вчити, в моєму класі її взагалі ніхто не знає і мені це теж не цікаво! Завіса.
Может, дело не в дочке, а в папаше? Он решил, что она будет учить физику, потому что ему так захотелось. Дочку вообще никто не спрашивал. Иди учи, и попробуй только закончить школу без медали! Поначалу прокатывало, но благодаря данному стечению обстоятельств установка слетела и папаша услышал то, что давно должен был.
Ага, батьки усього класу винні, що віддали своїх дітей не туди. А де є, дозвольте спитати, така шкільна программа, щоб без фізики, в Афгані? До речі, такий рівень знаннь не тільки з фізики, там який предмет не копни... А от до 2020 "чомусь" проблем не було. п.с. Всі предмети звісно не можуть подобатися дітям, але коли майже всі "раптом" перестали подобатися то може не в дитині чи батьках справа.
Gastarbaiter написав:Так же фигня. Ход мыслей: Зачем учиться, если можно стать тик-токером, снимать видосики в стиле "кто дольше/громче пропердит" и в 20 лет ездить на Порше?
Всё не могут стать успешными тиктокерами.
Так і сказав. Всі не можуть. Отримуєш освіту і херачиш. Яку отримаєш, так і заробиш. Десь років в 10 сказав. На свою голову. Чотири роки на харьок в Інтеллект відвозив. Додатково в брітіш консіл. Зате ielts на 8.5, рік в Кракові в agh, сказала, що в Польщі освіти нема нормальної і поїхала далі. Ми її вже попуститись просимо. Так що мотивації немає у тих батьків, які мотивувати не вміють.
Bolt написав:Всё не могут стать успешными тиктокерами.
Вы это объясните ребенку в 10-13 лет. Пока все очень туго. Не вразумляет ни перспектива работать потом всю жизнь с 6 утра за минималку, ни наказания, ни личный пример родителей.
Надо объяснять и все получится. Я своего сына возил на курсы английского три раза в неделю - тратил туда обратно и там 2 часа урок - примерно 4 часа в день. Сын ругался до "немогу": "Папа, ты у меня забираешь 2 часа личного времени за компьютером" Папа отвечал: "Ах ты ж гад: а папа не тратит 2 (4) часа личного времени?" Ну вот к выпускному классу средней школы читал на английском Достоевского и американских писателей. Не шучу. Достоевского - на английском. TOEFL: 104 балла из 120 возможных. И самое главное: "Папа: я сделаю все и выучу все, но чтобы попасть в университет в США" (фраза сказана между предпоследним и последним классами школы в Украине. И это обычная школа, а не лицей). Книжку толщиной в 6 или 8 см "SAT" "съел/проглотил/проштудировал" сам без моей помощи и без репетиторов - хотя я предлагал себя - встал из-за стола через 3 мес после начала ее штудирования, перевернув последнюю страницу, и сказал: "Я готов сдавать экзамен SAT". Сдал так, что ниже его получили баллы 76% ВСЕХ сдававших в том году. Подали заявки в 10 ведущих университетов США - из 7-ми получили приглашение, выбрали один (положено всем другим направить официальный отказ). Скажу скромно: Master degree University of .... Скажу не скромно: "личный пример родителей"... Так что: учите, учите и еще раз учите. Не так все сложно...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 24 лют, 2023 16:27, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь?
в год рождается примерно 400т.человек в т.ч. 200т.мальчиков
если мы условимся, что эти 200т не умерили, не уехали, не утратили здоровье то в возрасте 20-40 лет будем иметь 4 млн.мужчин как насчитать 10 млн я не знаю
ЗЫ это кстати старые данные времен Кучмы, тобто с учетом Крыма и Донецкой области, которых сейчас в ВСУ не призвать
Bolt написав:Всё не могут стать успешными тиктокерами.
Вы это объясните ребенку в 10-13 лет. Пока все очень туго. Не вразумляет ни перспектива работать потом всю жизнь с 6 утра за минималку, ни наказания, ни личный пример родителей.
Надо объяснять и все получится. Я своего сына возил на курсы английского три раза в неделю - тратил туда обратно и там 2 часа урок - примерно 4 часа в день. Сын ругался до "немогу": "Папа, ты у меня забираешь 2 часа личного времени за компьютером" Папа отвечал: "Ах ты ж гад: а папа не тратит 2 (4) часа личного времени?" Ну вот к выпускному классу средней школы читал на английском Достоевского и американских писателей. Не шучу. Достоевского - на английском. TOEFL: 104 балла из 120 возможных. И самое главное: "Папа: я сделаю все и выучу все, но чтобы попасть в университет в США" (фраза сказана между предпоследним и последним классами школы в Украине. И это обычная школа, а не лицей). Книжку толщиной в 6 или 8 см "SAT" "съел/проглотил/проштудировал" сам без моей помощи и без репетиторов - хотя я предлагал себя - встал из-за стола через 3 мес после начала ее штудирования, перевернув последнюю страницу, и сказал: "Я готов сдавать экзамен SAT". Сдал так, что ниже его получили баллы 76% ВСЕХ сдававших в том году. Подали заявки в 10 ведущих университетов США - из 7-ми получили приглашение, выбрали один (положено всем другим направить официальный отказ). Скажу скромно: Master degree University of .... Скажу не скромно: "личный пример родителей"... Так что: учите, учите и еще раз учите. Не так все сложно...