RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 421422423424>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:15

  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Правда такая, что дети вообще сейчас не хотят учится и если батя не поставит перед доцей установку, то она себе её себе сама не поставит. Проще сидеть в Тик-токе и скролить тупые видосики.
У мну малой в 10-м классе и имею точно такую же картину. В школе нифига не учат+детишки сами не хотят. Из под палки по курсам и репетиторам тягаю. 😟
Пы. Сы. Главное выучил где-то умную фразу:,, Мотивации у меня нет учиться,. "

Так же фигня. Ход мыслей: Зачем учиться, если можно стать тик-токером, снимать видосики в стиле "кто дольше/громче пропердит" и в 20 лет ездить на Порше?

Всё не могут стать успешными тиктокерами.

Так і сказав. Всі не можуть. Отримуєш освіту і херачиш. Яку отримаєш, так і заробиш. Десь років в 10 сказав. На свою голову. Чотири роки на харьок в Інтеллект відвозив. Додатково в брітіш консіл. Зате ielts на 8.5, рік в Кракові в agh, сказала, що в Польщі освіти нема нормальної і поїхала далі. Ми її вже попуститись просимо. Так що мотивації немає у тих батьків, які мотивувати не вміють.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 185
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:35

  phantom_systems написав:
  drevlyanin написав: 2) дочка кума в іншій школі ходить до фізико-математичного класу з гучною назвою "інтелект",
навчання 3 роки більшою мірою он-лайн(зараз також) призвело до того, що бувша відмінниця заявила татусю: не хочу я ту фізику вчити, в моєму класі її взагалі ніхто не знає і мені це теж не цікаво!
Завіса.

Может, дело не в дочке, а в папаше? Он решил, что она будет учить физику, потому что ему так захотелось. Дочку вообще никто не спрашивал. Иди учи, и попробуй только закончить школу без медали! Поначалу прокатывало, но благодаря данному стечению обстоятельств установка слетела и папаша услышал то, что давно должен был.


Ага, батьки усього класу винні, що віддали своїх дітей не туди. А де є, дозвольте спитати, така шкільна программа, щоб без фізики, в Афгані? До речі, такий рівень знаннь не тільки з фізики, там який предмет не копни... А от до 2020 "чомусь" проблем не було.
п.с. Всі предмети звісно не можуть подобатися дітям, але коли майже всі "раптом" перестали подобатися то може не в дитині чи батьках справа.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 01.04.20
Подякував: 452 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:48

  gonchik74 написав:
  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:Так же фигня. Ход мыслей: Зачем учиться, если можно стать тик-токером, снимать видосики в стиле "кто дольше/громче пропердит" и в 20 лет ездить на Порше?

Всё не могут стать успешными тиктокерами.

Так і сказав. Всі не можуть. Отримуєш освіту і херачиш. Яку отримаєш, так і заробиш. Десь років в 10 сказав. На свою голову. Чотири роки на харьок в Інтеллект відвозив. Додатково в брітіш консіл. Зате ielts на 8.5, рік в Кракові в agh, сказала, що в Польщі освіти нема нормальної і поїхала далі. Ми її вже попуститись просимо. Так що мотивації немає у тих батьків, які мотивувати не вміють.

agh=akademija górniczo-chutnicza😏
Bolt
 
Повідомлень: 1625
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Де ті українські вчені, інженери чи доценти - правильно, збирають яблука на полях Польщі - це в кращому випадку.

В довбаному ІТ на посадах сіньйорів-лідів, які не жаліються на зарплату 3.5-5к і вище.
  BIGor написав:Зараз освіта - це нікому-непотрібна дичина.

Сказав, той, що жаліється на зп.
Denik
 
Повідомлень: 1879
З нами з: 23.02.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:07

Re: Еміграція, заробітчанство

Освіта не панацея.
Освіта тільки привідкриває завісу кругозору і вказує шлях, точніше напрямок подальшого розвитку для втілення теорії в реальне життя.
Вчитись все життя треба
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 370
З нами з: 17.12.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:13

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Всё не могут стать успешными тиктокерами.

Вы это объясните ребенку в 10-13 лет. Пока все очень туго. Не вразумляет ни перспектива работать потом всю жизнь с 6 утра за минималку, ни наказания, ни личный пример родителей.

вспомните себя в 10-13---сильно бы вы слушали и понимали.Тогда мир совсем другой для восприятия.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 20.01.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:18

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Всё не могут стать успешными тиктокерами.

Вы это объясните ребенку в 10-13 лет. Пока все очень туго. Не вразумляет ни перспектива работать потом всю жизнь с 6 утра за минималку, ни наказания, ни личный пример родителей.

Надо объяснять и все получится.
Я своего сына возил на курсы английского три раза в неделю - тратил туда обратно и там 2 часа урок - примерно 4 часа в день.
Сын ругался до "немогу": "Папа, ты у меня забираешь 2 часа личного времени за компьютером"
Папа отвечал: "Ах ты ж гад: а папа не тратит 2 (4) часа личного времени?"
Ну вот к выпускному классу средней школы читал на английском Достоевского и американских писателей. Не шучу. Достоевского - на английском. TOEFL: 104 балла из 120 возможных.
И самое главное: "Папа: я сделаю все и выучу все, но чтобы попасть в университет в США" (фраза сказана между предпоследним и последним классами школы в Украине. И это обычная школа, а не лицей).
Книжку толщиной в 6 или 8 см "SAT" "съел/проглотил/проштудировал" сам без моей помощи и без репетиторов - хотя я предлагал себя - встал из-за стола через 3 мес после начала ее штудирования, перевернув последнюю страницу, и сказал: "Я готов сдавать экзамен SAT". Сдал так, что ниже его получили баллы 76% ВСЕХ сдававших в том году. Подали заявки в 10 ведущих университетов США - из 7-ми получили приглашение, выбрали один (положено всем другим направить официальный отказ).
Скажу скромно: Master degree University of ....
Скажу не скромно: "личный пример родителей"...
Так что: учите, учите и еще раз учите.
Не так все сложно...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 24 лют, 2023 16:27, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7398
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2966 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:26

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  beee написав:Родственница в катовице говорит, жгут всё и пластик и разную гадость. Топить очень дорого. Смог от угля в воеводствах польши очень серьёзный. Мы и рядом не стоим

Странно. Тут один товарищ утверждает, что отопление квартиры в Польше обошлось ему всего 15€ в месяц. Кто-то из них звёздит, походу. 😏

Взагалі "товарисчь" Ви невірно написали, опалення+гаряча вода.

Ціла Польша, судячи з того що пишуть польський видання, жаліються на шалені рахунки за електрику і опалення і один ви платите менше ніж я в Україні за ці послуги.
Bolt
 
Повідомлень: 1625
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь?


в год рождается примерно 400т.человек
в т.ч. 200т.мальчиков

если мы условимся, что эти 200т не умерили, не уехали, не утратили здоровье то в возрасте 20-40 лет будем иметь 4 млн.мужчин
как насчитать 10 млн я не знаю

ЗЫ это кстати старые данные времен Кучмы, тобто с учетом Крыма и Донецкой области, которых сейчас в ВСУ не призвать
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 395
З нами з: 24.10.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:34

  akurt написав:
  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Всё не могут стать успешными тиктокерами.

Вы это объясните ребенку в 10-13 лет. Пока все очень туго. Не вразумляет ни перспектива работать потом всю жизнь с 6 утра за минималку, ни наказания, ни личный пример родителей.

Надо объяснять и все получится.
Я своего сына возил на курсы английского три раза в неделю - тратил туда обратно и там 2 часа урок - примерно 4 часа в день.
Сын ругался до "немогу": "Папа, ты у меня забираешь 2 часа личного времени за компьютером"
Папа отвечал: "Ах ты ж гад: а папа не тратит 2 (4) часа личного времени?"
Ну вот к выпускному классу средней школы читал на английском Достоевского и американских писателей. Не шучу. Достоевского - на английском. TOEFL: 104 балла из 120 возможных.
И самое главное: "Папа: я сделаю все и выучу все, но чтобы попасть в университет в США" (фраза сказана между предпоследним и последним классами школы в Украине. И это обычная школа, а не лицей).
Книжку толщиной в 6 или 8 см "SAT" "съел/проглотил/проштудировал" сам без моей помощи и без репетиторов - хотя я предлагал себя - встал из-за стола через 3 мес после начала ее штудирования, перевернув последнюю страницу, и сказал: "Я готов сдавать экзамен SAT". Сдал так, что ниже его получили баллы 76% ВСЕХ сдававших в том году. Подали заявки в 10 ведущих университетов США - из 7-ми получили приглашение, выбрали один (положено всем другим направить официальный отказ).
Скажу скромно: Master degree University of ....
Скажу не скромно: "личный пример родителей"...
Так что: учите, учите и еще раз учите.
Не так все сложно...


судя по таблице https://www.unipage.net/ru/exam_toefl Ваш сын знает английский язык на уровне В2 = TOEFL: 104
это мягко говоря не очень :oops:
если судить по недавней статье на этом сайте целых 25% украинских работников знают английский не хуже :lol: :lol: :lol:
https://news.finance.ua/ua/bil-she-polo ... lidzhennya
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 395
З нами з: 24.10.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 421422423424>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (889)
24.02.2023 16:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.