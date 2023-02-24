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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 421422423424
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  nekefer написав:если мы условимся, что эти 200т не умерили, не уехали, не утратили здоровье то в возрасте 20-40 лет будем иметь 4 млн.мужчин
как насчитать 10 млн я не знаю

Не треба таких прикидок, тим більше військовозобов'язані від 18 до 60 р.
Держстат - http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/uk ... _nas22.pdf
стор. 11
18-60 11,6 млн
Актуальна цифра менше, але якщо не дуже перебирати, то 10 млн. номінально є.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:23

nekefer рассмешил до слез.
Прикольно как разбираетеся в знании английского.
Для общего развития:
- 104 балла из 120 возможных это почти все равно, что 10,4балла по 12-ти балльной шкале, то есть «пятерка с минусом» по «старой»
- для поступления в самые самые ведущие университеты США нужен результат 100 и больше, иначе вас учить и не начнут. В смысле вашу заявку даже не начнут рассматривать.
- за 104 балла из 120 возможных получил стипендию в 20 000$ (выплатили частями: 4000+4000+6000+6000 на каждом из 4-х курсов).
Так что расскажите про @не очень@ не мне.
А да, еще можете рассказать свой прикол моему сыну - соавтор пяти опубликованных книг на английском.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 24 лют, 2023 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:26

  BIGor написав:
  Bolt написав:Ціла Польша, судячи з того що пишуть польський видання, жаліються на шалені рахунки за електрику і опалення і один ви платите менше ніж я в Україні за ці послуги.

Ну то хто тобі доктор? Не віриш - твоє право. Вперед за російським кораблем. Тут не дитячий садок. Я ж не буду тут ще викладувати квитанції щоб доказувати якимсь лівим людям.

Все жалуются, но никто даже не пытается сравнить. Да, дороже, чем в Украине, вопрос на сколько.
И честно говоря, я реально прозрел, когда у меня за год с активно юзаемой электроплитой вышло менее 1400 киловатт.
В Киеве набегало в полтора раза больше (если отнять кондиционеры)
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 24 лют, 2023 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:27

  Faceless написав:
adeges написав:
  Damien написав:Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.
Ну может не с 10, а с 12 лет - точно


чтобы опровергнуть обобщение подобного рода, достаточно 1 примера, верно? не вдаваясь в интимные подробности, я лично знаю минимум 10 человек, которые приехали в США в возрасте от 12 лет и закончили топ-15 американскую бизнес-школу и сейчас зарабатывают все от 100,000 долларов
Без знання мови на момент переїзду?


Они переезжали в конце совка и начале 90х, когда знание анлийского в возрасте 12-15 лет не было нормой. Правда я сильно сомневаюсь, что и сейчас это норма, но тогда и подавно
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:33

  konstantin kirovograd написав:вспомните себя в 10-13---сильно бы вы слушали и понимали.Тогда мир совсем другой для восприятия.

Ну, я в 10-13 лет видел пример успешного родственника, который заработал на квартиру в Киеве и новую машину благодаря образованию (во времена, когда 200 дол. считалось неплохой зарплатой, заработать даже за пару лет на новую машину было вполне себе достижением). И для себя решил, что пойду по его стопам. Английский учил с 1 класса с удовольствием, а не из-под палки. Не скажу, что был отличником (особенно в вузе), но знания как раз получал. Собственно, теперь могу спать до обеда и работать по 3-4 часа в день за хорошую зарплату, вместо того, чтобы спешить к 7 утра на 12-часовую смену на фабрике. Дочка тоже не любит вставать рано и работой на конвеере не грезит. А вот что нужно делать, чтобы было по другому - понимает, но напрягаться не хочет. Все еще расчитывает на счастливый случай какой-то.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:52

  Gastarbaiter написав:понимает, но напрягаться не хочет
времена другие. Если вкалывать как лошадь, шиш что получишь, сам не понимаю как это работает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:31

  vitaliian написав:
  Gastarbaiter написав:понимает, но напрягаться не хочет
времена другие. Если вкалывать как лошадь, шиш что получишь, сам не понимаю как это работает.

Так і є, тому треба завжди щось міняти в житті якщо не виходить. Вкалувати можна тільки на старті задля досвіду або як Survival job в перші роки в іншій країні.
BIGor
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