Не треба таких прикидок, тим більше військовозобов'язані від 18 до 60 р.
Держстат -
стор. 11
18-60 11,6 млн
Актуальна цифра менше, але якщо не дуже перебирати, то 10 млн. номінально є.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:54
Re: Еміграція, заробітчанство
Не треба таких прикидок, тим більше військовозобов'язані від 18 до 60 р.
Держстат -
стор. 11
18-60 11,6 млн
Актуальна цифра менше, але якщо не дуже перебирати, то 10 млн. номінально є.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:23
nekefer рассмешил до слез.
Прикольно как разбираетеся в знании английского.
Для общего развития:
- 104 балла из 120 возможных это почти все равно, что 10,4балла по 12-ти балльной шкале, то есть «пятерка с минусом» по «старой»
- для поступления в самые самые ведущие университеты США нужен результат 100 и больше, иначе вас учить и не начнут. В смысле вашу заявку даже не начнут рассматривать.
- за 104 балла из 120 возможных получил стипендию в 20 000$ (выплатили частями: 4000+4000+6000+6000 на каждом из 4-х курсов).
Так что расскажите про @не очень@ не мне.
А да, еще можете рассказать свой прикол моему сыну - соавтор пяти опубликованных книг на английском.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 24 лют, 2023 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:26
Все жалуются, но никто даже не пытается сравнить. Да, дороже, чем в Украине, вопрос на сколько.
И честно говоря, я реально прозрел, когда у меня за год с активно юзаемой электроплитой вышло менее 1400 киловатт.
В Киеве набегало в полтора раза больше (если отнять кондиционеры)
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 24 лют, 2023 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:27
Они переезжали в конце совка и начале 90х, когда знание анлийского в возрасте 12-15 лет не было нормой. Правда я сильно сомневаюсь, что и сейчас это норма, но тогда и подавно
Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:33
Ну, я в 10-13 лет видел пример успешного родственника, который заработал на квартиру в Киеве и новую машину благодаря образованию (во времена, когда 200 дол. считалось неплохой зарплатой, заработать даже за пару лет на новую машину было вполне себе достижением). И для себя решил, что пойду по его стопам. Английский учил с 1 класса с удовольствием, а не из-под палки. Не скажу, что был отличником (особенно в вузе), но знания как раз получал. Собственно, теперь могу спать до обеда и работать по 3-4 часа в день за хорошую зарплату, вместо того, чтобы спешить к 7 утра на 12-часовую смену на фабрике. Дочка тоже не любит вставать рано и работой на конвеере не грезит. А вот что нужно делать, чтобы было по другому - понимает, но напрягаться не хочет. Все еще расчитывает на счастливый случай какой-то.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:52
Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:31
Так і є, тому треба завжди щось міняти в житті якщо не виходить. Вкалувати можна тільки на старті задля досвіду або як Survival job в перші роки в іншій країні.
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