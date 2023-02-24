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#<1 ... 421422423424 Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:54 Re: Еміграція, заробітчанство nekefer написав: если мы условимся, что эти 200т не умерили, не уехали, не утратили здоровье то в возрасте 20-40 лет будем иметь 4 млн.мужчин

как насчитать 10 млн я не знаю если мы условимся, что эти 200т не умерили, не уехали, не утратили здоровье то в возрасте 20-40 лет будем иметь 4 млн.мужчинкак насчитать 10 млн я не знаю

Не треба таких прикидок, тим більше військовозобов'язані від 18 до 60 р.

Держстат - http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/uk ... _nas22.pdf

стор. 11

18-60 11,6 млн

Актуальна цифра менше, але якщо не дуже перебирати, то 10 млн. номінально є. Не треба таких прикидок, тим більше військовозобов'язані від 18 до 60 р.Держстат -стор. 1118-60 11,6 млнАктуальна цифра менше, але якщо не дуже перебирати, то 10 млн. номінально є. Ой+

Повідомлень: 5640 З нами з: 19.04.12 Подякував: 84 раз. Подякували: 875 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:23 nekefer рассмешил до слез.

Прикольно как разбираетеся в знании английского.

Для общего развития:

- 104 балла из 120 возможных это почти все равно, что 10,4балла по 12-ти балльной шкале, то есть «пятерка с минусом» по «старой»

- для поступления в самые самые ведущие университеты США нужен результат 100 и больше, иначе вас учить и не начнут. В смысле вашу заявку даже не начнут рассматривать.

- за 104 балла из 120 возможных получил стипендию в 20 000$ (выплатили частями: 4000+4000+6000+6000 на каждом из 4-х курсов).

Так что расскажите про @не очень@ не мне.

А да, еще можете рассказать свой прикол моему сыну - соавтор пяти опубликованных книг на английском. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 24 лют, 2023 17:28, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7399 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2966 раз. Подякували: 985 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:26 BIGor написав: Bolt написав: Ціла Польша, судячи з того що пишуть польський видання, жаліються на шалені рахунки за електрику і опалення і один ви платите менше ніж я в Україні за ці послуги. Ціла Польша, судячи з того що пишуть польський видання, жаліються на шалені рахунки за електрику і опалення і один ви платите менше ніж я в Україні за ці послуги.

Ну то хто тобі доктор? Не віриш - твоє право. Вперед за російським кораблем. Тут не дитячий садок. Я ж не буду тут ще викладувати квитанції щоб доказувати якимсь лівим людям. Ну то хто тобі доктор? Не віриш - твоє право. Вперед за російським кораблем. Тут не дитячий садок. Я ж не буду тут ще викладувати квитанції щоб доказувати якимсь лівим людям.

Все жалуются, но никто даже не пытается сравнить. Да, дороже, чем в Украине, вопрос на сколько.

И честно говоря, я реально прозрел, когда у меня за год с активно юзаемой электроплитой вышло менее 1400 киловатт.

В Киеве набегало в полтора раза больше (если отнять кондиционеры) Все жалуются, но никто даже не пытается сравнить. Да, дороже, чем в Украине, вопрос на сколько.И честно говоря, я реально прозрел, когда у меня за год с активно юзаемой электроплитой вышло менее 1400 киловатт.В Киеве набегало в полтора раза больше (если отнять кондиционеры) Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 24 лют, 2023 17:33, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 11761 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1611 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:27 Faceless написав: adeges написав: Damien написав: Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.

Ну может не с 10, а с 12 лет - точно Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.Ну может не с 10, а с 12 лет - точно



чтобы опровергнуть обобщение подобного рода, достаточно 1 примера, верно? не вдаваясь в интимные подробности, я лично знаю минимум 10 человек, которые приехали в США в возрасте от 12 лет и закончили топ-15 американскую бизнес-школу и сейчас зарабатывают все от 100,000 долларов чтобы опровергнуть обобщение подобного рода, достаточно 1 примера, верно? не вдаваясь в интимные подробности, я лично знаю минимум 10 человек, которые приехали в США в возрасте от 12 лет и закончили топ-15 американскую бизнес-школу и сейчас зарабатывают все от 100,000 долларов Без знання мови на момент переїзду? Без знання мови на момент переїзду?



Они переезжали в конце совка и начале 90х, когда знание анлийского в возрасте 12-15 лет не было нормой. Правда я сильно сомневаюсь, что и сейчас это норма, но тогда и подавно Они переезжали в конце совка и начале 90х, когда знание анлийского в возрасте 12-15 лет не было нормой. Правда я сильно сомневаюсь, что и сейчас это норма, но тогда и подавно adeges Повідомлень: 4172 З нами з: 14.03.06 Подякував: 341 раз. Подякували: 899 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:33 konstantin kirovograd написав: вспомните себя в 10-13---сильно бы вы слушали и понимали.Тогда мир совсем другой для восприятия. вспомните себя в 10-13---сильно бы вы слушали и понимали.Тогда мир совсем другой для восприятия.

Ну, я в 10-13 лет видел пример успешного родственника, который заработал на квартиру в Киеве и новую машину благодаря образованию (во времена, когда 200 дол. считалось неплохой зарплатой, заработать даже за пару лет на новую машину было вполне себе достижением). И для себя решил, что пойду по его стопам. Английский учил с 1 класса с удовольствием, а не из-под палки. Не скажу, что был отличником (особенно в вузе), но знания как раз получал. Собственно, теперь могу спать до обеда и работать по 3-4 часа в день за хорошую зарплату, вместо того, чтобы спешить к 7 утра на 12-часовую смену на фабрике. Дочка тоже не любит вставать рано и работой на конвеере не грезит. А вот что нужно делать, чтобы было по другому - понимает, но напрягаться не хочет. Все еще расчитывает на счастливый случай какой-то. Ну, я в 10-13 лет видел пример успешного родственника, который заработал на квартиру в Киеве и новую машину благодаря образованию (во времена, когда 200 дол. считалось неплохой зарплатой, заработать даже за пару лет на новую машину было вполне себе достижением). И для себя решил, что пойду по его стопам. Английский учил с 1 класса с удовольствием, а не из-под палки. Не скажу, что был отличником (особенно в вузе), но знания как раз получал. Собственно, теперь могу спать до обеда и работать по 3-4 часа в день за хорошую зарплату, вместо того, чтобы спешить к 7 утра на 12-часовую смену на фабрике. Дочка тоже не любит вставать рано и работой на конвеере не грезит. А вот что нужно делать, чтобы было по другому - понимает, но напрягаться не хочет. Все еще расчитывает на счастливый случай какой-то. Gastarbaiter Повідомлень: 2381 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:52 Gastarbaiter написав: понимает, но напрягаться не хочет понимает, но напрягаться не хочет времена другие. Если вкалывать как лошадь, шиш что получишь, сам не понимаю как это работает. времена другие. Если вкалывать как лошадь, шиш что получишь, сам не понимаю как это работает. vitaliian

Повідомлень: 16936 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2113 раз. Подякували: 2996 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:31 vitaliian написав: Gastarbaiter написав: понимает, но напрягаться не хочет понимает, но напрягаться не хочет времена другие. Если вкалывать как лошадь, шиш что получишь, сам не понимаю как это работает. времена другие., сам не понимаю как это работает.

Так і є, тому треба завжди щось міняти в житті якщо не виходить. Вкалувати можна тільки на старті задля досвіду або як Survival job в перші роки в іншій країні. Так і є, тому треба завжди щось міняти в житті якщо не виходить. Вкалувати можна тільки на старті задля досвіду або як Survival job в перші роки в іншій країні. BIGor

Повідомлень: 7280 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1099 раз. Подякували: 1535 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 421422423424 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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