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nekefer рассмешил до слез. Прикольно как разбираетеся в знании английского. Для общего развития: - 104 балла из 120 возможных это почти все равно, что 10,4балла по 12-ти балльной шкале, то есть «пятерка с минусом» по «старой» - для поступления в самые самые ведущие университеты США нужен результат 100 и больше, иначе вас учить и не начнут. В смысле вашу заявку даже не начнут рассматривать. - за 104 балла из 120 возможных получил стипендию в 20 000$ (выплатили частями: 4000+4000+6000+6000 на каждом из 4-х курсов). Так что расскажите про "не очень" не мне.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 24 лют, 2023 19:49, всього редагувалось 2 разів.
Bolt написав:Ціла Польша, судячи з того що пишуть польський видання, жаліються на шалені рахунки за електрику і опалення і один ви платите менше ніж я в Україні за ці послуги.
Ну то хто тобі доктор? Не віриш - твоє право. Вперед за російським кораблем. Тут не дитячий садок. Я ж не буду тут ще викладувати квитанції щоб доказувати якимсь лівим людям.
Все жалуются, но никто даже не пытается сравнить. Да, дороже, чем в Украине, вопрос на сколько. И честно говоря, я реально прозрел, когда у меня за год с активно юзаемой электроплитой вышло менее 1400 киловатт. В Киеве набегало в полтора раза больше (если отнять кондиционеры)
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 24 лют, 2023 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Damien написав:Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит. Ну может не с 10, а с 12 лет - точно
чтобы опровергнуть обобщение подобного рода, достаточно 1 примера, верно? не вдаваясь в интимные подробности, я лично знаю минимум 10 человек, которые приехали в США в возрасте от 12 лет и закончили топ-15 американскую бизнес-школу и сейчас зарабатывают все от 100,000 долларов
Без знання мови на момент переїзду?
Они переезжали в конце совка и начале 90х, когда знание анлийского в возрасте 12-15 лет не было нормой. Правда я сильно сомневаюсь, что и сейчас это норма, но тогда и подавно
konstantin kirovograd написав:вспомните себя в 10-13---сильно бы вы слушали и понимали.Тогда мир совсем другой для восприятия.
Ну, я в 10-13 лет видел пример успешного родственника, который заработал на квартиру в Киеве и новую машину благодаря образованию (во времена, когда 200 дол. считалось неплохой зарплатой, заработать даже за пару лет на новую машину было вполне себе достижением). И для себя решил, что пойду по его стопам. Английский учил с 1 класса с удовольствием, а не из-под палки. Не скажу, что был отличником (особенно в вузе), но знания как раз получал. Собственно, теперь могу спать до обеда и работать по 3-4 часа в день за хорошую зарплату, вместо того, чтобы спешить к 7 утра на 12-часовую смену на фабрике. Дочка тоже не любит вставать рано и работой на конвеере не грезит. А вот что нужно делать, чтобы было по другому - понимает, но напрягаться не хочет. Все еще расчитывает на счастливый случай какой-то.
andrijk777 написав:Для початку подивіться на ціну газу для промисловості для США і для України. Ціни на газ на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) в перерахунку на 1000 м³: 02.02.2023 Чт 89,0 $ Для України можете погуглити. Десь в 10!!!! разів більша. Питання - а який сенс економити??? І плюс американці тупо багатші ніж українці. Вони можуть тупо більше платити і не економити.