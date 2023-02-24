Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:nekefer рассмешил до слез. Прикольно как разбираетеся в знании английского. Для общего развития: - 104 балла из 120 возможных это почти все равно, что 10,4балла по 12-ти балльной шкале, то есть «пятерка с минусом» по «старой» - для поступления в самые самые ведущие университеты США нужен результат 100 и больше, иначе вас учить и не начнут. В смысле вашу заявку даже не начнут рассматривать. - за 104 балла из 120 возможных получил стипендию в 20 000$ (выплатили частями: 4000+4000+6000+6000 на каждом из 4-х курсов). Так что расскажите про "не очень" не мне.
ну я же ссылки давал, там есть большая картинка Сравнение TOEFL с другими экзаменами
104 тефла соответствует В2, не так? и опрос согласно которому B2 и лучше владеет 25% опрошенных безработных что не так, не понимаю
там смотрите внимательно, чтобы поступать в университет Айдахо достаточно 61 тефла иметь! ну то есть совсем знаний достаточно "ниже среднее", уровень школьника, у нас наверное хорошее образование