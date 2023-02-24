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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 422423424425
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:06

  Ой+ написав:
  nekefer написав:если мы условимся, что эти 200т не умерили, не уехали, не утратили здоровье то в возрасте 20-40 лет будем иметь 4 млн.мужчин
как насчитать 10 млн я не знаю

Не треба таких прикидок, тим більше військовозобов'язані від 18 до 60 р.
Держстат - http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/uk ... _nas22.pdf
стор. 11
18-60 11,6 млн
Актуальна цифра менше, але якщо не дуже перебирати, то 10 млн. номінально є.

ясн, раньше рожалось в 2 раза больше, 35-39 лет дети перестройки, сексуальная революция :lol:
20–24 985767
25–29 1255392
30–34 1626855
35–39 1802487
40–44 1540983
45–49 1431488
50–54 1282853
55–59 1238629

тем не менее 20-39 лет 5,7 млн мужчин
старше 40 лет в армии мирного времени только офицеры вроде, остальные не тянут физиологически
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:13

  akurt написав:nekefer рассмешил до слез.
Прикольно как разбираетеся в знании английского.
Для общего развития:
- 104 балла из 120 возможных это почти все равно, что 10,4балла по 12-ти балльной шкале, то есть «пятерка с минусом» по «старой»
- для поступления в самые самые ведущие университеты США нужен результат 100 и больше, иначе вас учить и не начнут. В смысле вашу заявку даже не начнут рассматривать.
- за 104 балла из 120 возможных получил стипендию в 20 000$ (выплатили частями: 4000+4000+6000+6000 на каждом из 4-х курсов).
Так что расскажите про "не очень" не мне.

ну я же ссылки давал, там есть большая картинка
Сравнение TOEFL с другими экзаменами

104 тефла соответствует В2, не так?
и опрос согласно которому B2 и лучше владеет 25% опрошенных безработных :lol:
что не так, не понимаю

там смотрите внимательно, чтобы поступать в университет Айдахо достаточно 61 тефла иметь! ну то есть совсем знаний достаточно "ниже среднее", уровень школьника, у нас наверное хорошее образование
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:25

  vitaliian написав:времена другие. Если вкалывать как лошадь, шиш что получишь, сам не понимаю как это работает.

Не знаю. Получать 2-5 средних зарплаты можно считать "шиш что получишь"?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:36

Gastarbaiter квартиру уже купили, мебелью техникой обставили? Живёте или стоит пустая? хоть 3 хоть 5 средних зарплат, после 30лет ютиться по чужим углам поздновато. И вещей к тому времени накапливается на большой фургон. Не все в мире измеряется деньгами.
vitaliian
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