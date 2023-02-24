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akurt написав:nekefer рассмешил до слез. Прикольно как разбираетеся в знании английского. Для общего развития: - 104 балла из 120 возможных это почти все равно, что 10,4балла по 12-ти балльной шкале, то есть «пятерка с минусом» по «старой» - для поступления в самые самые ведущие университеты США нужен результат 100 и больше, иначе вас учить и не начнут. В смысле вашу заявку даже не начнут рассматривать. - за 104 балла из 120 возможных получил стипендию в 20 000$ (выплатили частями: 4000+4000+6000+6000 на каждом из 4-х курсов). Так что расскажите про "не очень" не мне.
ну я же ссылки давал, там есть большая картинка Сравнение TOEFL с другими экзаменами
104 тефла соответствует В2, не так? и опрос согласно которому B2 и лучше владеет 25% опрошенных безработных что не так, не понимаю
там смотрите внимательно, чтобы поступать в университет Айдахо достаточно 61 тефла иметь! ну то есть совсем знаний достаточно "ниже среднее", уровень школьника, у нас наверное хорошее образование
Gastarbaiter квартиру уже купили, мебелью техникой обставили? Живёте или стоит пустая? хоть 3 хоть 5 средних зарплат, после 30лет ютиться по чужим углам поздновато. И вещей к тому времени накапливается на большой фургон. Не все в мире измеряется деньгами.
Bolt написав:Всё не могут стать успешными тиктокерами.
Вы это объясните ребенку в 10-13 лет. Пока все очень туго. Не вразумляет ни перспектива работать потом всю жизнь с 6 утра за минималку, ни наказания, ни личный пример родителей.
Ну мы с Болтом 146% сперва в 13 лет хотели стать фартовыми кооператорами, потом в 10м классе - успешными менялами с собственными кантрами(до сотни в день такой приносил тогда 30лет назад), а в институте на курсе первом - тоже с вероятностью 146% не рядовыми инженерами в зачуханых пиджачках и в очёчьках с засаленым пробором, но и не в рэкет пойти по стопам старших братьев, которые не только лишь все дожили до миллениума С девками наверно попроще, там замуж скорее выйти удачно главнее чем знаний набраться, а с пацанами наверно надо ежедневную профилактику сталинского политика проводить с лишением карманных денег Я лично в 13,5 лет уже подрабатывать пытался