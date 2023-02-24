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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 422423424425 Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:06 Ой+ написав: nekefer написав: если мы условимся, что эти 200т не умерили, не уехали, не утратили здоровье то в возрасте 20-40 лет будем иметь 4 млн.мужчин

как насчитать 10 млн я не знаю если мы условимся, что эти 200т не умерили, не уехали, не утратили здоровье то в возрасте 20-40 лет будем иметь 4 млн.мужчинкак насчитать 10 млн я не знаю

Не треба таких прикидок, тим більше військовозобов'язані від 18 до 60 р.

Держстат - http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/uk ... _nas22.pdf

стор. 11

18-60 11,6 млн

Актуальна цифра менше, але якщо не дуже перебирати, то 10 млн. номінально є. Не треба таких прикидок, тим більше військовозобов'язані від 18 до 60 р.Держстат -стор. 1118-60 11,6 млнАктуальна цифра менше, але якщо не дуже перебирати, то 10 млн. номінально є.

ясн, раньше рожалось в 2 раза больше, 35-39 лет дети перестройки, сексуальная революция

20–24 985767

25–29 1255392

30–34 1626855

35–39 1802487

40–44 1540983

45–49 1431488

50–54 1282853

55–59 1238629



тем не менее 20-39 лет 5,7 млн мужчин

старше 40 лет в армии мирного времени только офицеры вроде, остальные не тянут физиологически ясн, раньше рожалось в 2 раза больше, 35-39 лет дети перестройки, сексуальная революция20–24 98576725–29 125539230–34 162685535–39 180248740–44 154098345–49 143148850–54 128285355–59 1238629тем не менее 20-39 лет 5,7 млн мужчинстарше 40 лет в армии мирного времени только офицеры вроде, остальные не тянут физиологически nekefer

Повідомлень: 398 З нами з: 24.10.14 Подякував: 34 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:13 akurt написав: nekefer рассмешил до слез.

Прикольно как разбираетеся в знании английского.

Для общего развития:

- 104 балла из 120 возможных это почти все равно, что 10,4балла по 12-ти балльной шкале, то есть «пятерка с минусом» по «старой»

- для поступления в самые самые ведущие университеты США нужен результат 100 и больше, иначе вас учить и не начнут. В смысле вашу заявку даже не начнут рассматривать.

- за 104 балла из 120 возможных получил стипендию в 20 000$ (выплатили частями: 4000+4000+6000+6000 на каждом из 4-х курсов).

Так что расскажите про "не очень" не мне. nekefer рассмешил до слез.Прикольно как разбираетеся в знании английского.Для общего развития:- 104 балла из 120 возможных это почти все равно, что 10,4балла по 12-ти балльной шкале, то есть «пятерка с минусом» по «старой»- для поступления в самые самые ведущие университеты США нужен результат 100 и больше, иначе вас учить и не начнут. В смысле вашу заявку даже не начнут рассматривать.- за 104 балла из 120 возможных получил стипендию в 20 000$ (выплатили частями: 4000+4000+6000+6000 на каждом из 4-х курсов).Так что расскажите про "не очень" не мне.

ну я же ссылки давал, там есть большая картинка

Сравнение TOEFL с другими экзаменами



104 тефла соответствует В2, не так?

и опрос согласно которому B2 и лучше владеет 25% опрошенных безработных

что не так, не понимаю



там смотрите внимательно, чтобы поступать в университет Айдахо достаточно 61 тефла иметь! ну то есть совсем знаний достаточно "ниже среднее", уровень школьника, у нас наверное хорошее образование ну я же ссылки давал, там есть большая картинка104 тефла соответствует В2, не так?и опрос согласно которому B2 и лучше владеет 25% опрошенных безработныхчто не так, не понимаютам смотрите внимательно, чтобы поступать в университет Айдахо достаточно 61 тефла иметь! ну то есть совсем знаний достаточно "ниже среднее", уровень школьника, у нас наверное хорошее образование nekefer

Повідомлень: 398 З нами з: 24.10.14 Подякував: 34 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:25 vitaliian написав: времена другие. Если вкалывать как лошадь, шиш что получишь, сам не понимаю как это работает. времена другие. Если вкалывать как лошадь, шиш что получишь, сам не понимаю как это работает.

Не знаю. Получать 2-5 средних зарплаты можно считать "шиш что получишь"? Не знаю. Получать 2-5 средних зарплаты можно считать "шиш что получишь"? Gastarbaiter Повідомлень: 2382 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 365 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:36 Gastarbaiter квартиру уже купили, мебелью техникой обставили? Живёте или стоит пустая? хоть 3 хоть 5 средних зарплат, после 30лет ютиться по чужим углам поздновато. И вещей к тому времени накапливается на большой фургон. Не все в мире измеряется деньгами. vitaliian

Повідомлень: 16952 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2114 раз. Подякували: 2997 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лют, 2023 00:48 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Всё не могут стать успешными тиктокерами. Всё не могут стать успешными тиктокерами.

Вы это объясните ребенку в 10-13 лет. Пока все очень туго. Не вразумляет ни перспектива работать потом всю жизнь с 6 утра за минималку, ни наказания, ни личный пример родителей. Вы это объясните ребенку в 10-13 лет. Пока все очень туго. Не вразумляет ни перспектива работать потом всю жизнь с 6 утра за минималку, ни наказания, ни личный пример родителей.

Ну мы с Болтом 146% сперва в 13 лет хотели стать фартовыми кооператорами, потом в 10м классе - успешными менялами с собственными кантрами(до сотни в день такой приносил тогда 30лет назад), а в институте на курсе первом - тоже с вероятностью 146% не рядовыми инженерами в зачуханых пиджачках и в очёчьках с засаленым пробором, но и не в рэкет пойти по стопам старших братьев, которые не только лишь все дожили до миллениума

С девками наверно попроще, там замуж скорее выйти удачно главнее чем знаний набраться, а с пацанами наверно надо ежедневную профилактику сталинского политика проводить с лишением карманных денег

Я лично в 13,5 лет уже подрабатывать пытался Ну мы с Болтом 146% сперва в 13 лет хотели стать фартовыми кооператорами, потом в 10м классе - успешными менялами с собственными кантрами(до сотни в день такой приносил тогда 30лет назад), а в институте на курсе первом - тоже с вероятностью 146% не рядовыми инженерами в зачуханых пиджачках и в очёчьках с засаленым пробором, но и не в рэкет пойти по стопам старших братьев, которые не только лишь все дожили до миллениумаС девками наверно попроще, там замуж скорее выйти удачно главнее чем знаний набраться, а с пацанами наверно надо ежедневную профилактику сталинского политика проводить с лишением карманных денегЯ лично в 13,5 лет уже подрабатывать пытался барабашов Повідомлень: 3022 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 295 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 422423424425 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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