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akurt написав:nekefer рассмешил до слез. Прикольно как разбираетеся в знании английского. Для общего развития: - 104 балла из 120 возможных это почти все равно, что 10,4балла по 12-ти балльной шкале, то есть «пятерка с минусом» по «старой» - для поступления в самые самые ведущие университеты США нужен результат 100 и больше, иначе вас учить и не начнут. В смысле вашу заявку даже не начнут рассматривать. - за 104 балла из 120 возможных получил стипендию в 20 000$ (выплатили частями: 4000+4000+6000+6000 на каждом из 4-х курсов). Так что расскажите про "не очень" не мне.
ну я же ссылки давал, там есть большая картинка Сравнение TOEFL с другими экзаменами
104 тефла соответствует В2, не так? и опрос согласно которому B2 и лучше владеет 25% опрошенных безработных что не так, не понимаю
там смотрите внимательно, чтобы поступать в университет Айдахо достаточно 61 тефла иметь! ну то есть совсем знаний достаточно "ниже среднее", уровень школьника, у нас наверное хорошее образование
Gastarbaiter квартиру уже купили, мебелью техникой обставили? Живёте или стоит пустая? хоть 3 хоть 5 средних зарплат, после 30лет ютиться по чужим углам поздновато. И вещей к тому времени накапливается на большой фургон. Не все в мире измеряется деньгами.
Bolt написав:Всё не могут стать успешными тиктокерами.
Вы это объясните ребенку в 10-13 лет. Пока все очень туго. Не вразумляет ни перспектива работать потом всю жизнь с 6 утра за минималку, ни наказания, ни личный пример родителей.
Ну мы с Болтом 146% сперва в 13 лет хотели стать фартовыми кооператорами, потом в 10м классе - успешными менялами с собственными кантрами(до сотни в день такой приносил тогда 30лет назад), а в институте на курсе первом - тоже с вероятностью 146% не рядовыми инженерами в зачуханых пиджачках и в очёчьках с засаленым пробором, но и не в рэкет пойти по стопам старших братьев, которые не только лишь все дожили до миллениума С девками наверно попроще, там замуж скорее выйти удачно главнее чем знаний набраться, а с пацанами наверно надо ежедневную профилактику сталинского политика проводить с лишением карманных денег Я лично в 13,5 лет уже подрабатывать пытался
vitaliian написав:Gastarbaiter квартиру уже купили, мебелью техникой обставили? Живёте или стоит пустая? хоть 3 хоть 5 средних зарплат, после 30лет ютиться по чужим углам поздновато. И вещей к тому времени накапливается на большой фургон. Не все в мире измеряется деньгами.
Иногда приходится начинать все с 0 уже в зрелом возрасте. Но мой случай - это исключение. Вокруг полно примеров людей мой профессии и возраста (даже на десяток лет моложе) с квартирами/техникой/свежими машинами.
Damien написав:Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит. Ну может не с 10, а с 12 лет - точно
2) дочка кума в іншій школі ходить до фізико-математичного класу з гучною назвою "інтелект", навчання 3 роки більшою мірою он-лайн(зараз також) призвело до того, що бувша відмінниця заявила татусю: не хочу я ту фізику вчити, в моєму класі її взагалі ніхто не знає і мені це теж не цікаво! Завіса.
Пример с физикой вообще не показателен- я не знаю ни одной школи, где би физику знал хотя- би сам учитель. Єто тянется ещё с Союза. Нужна физика ребёнку- бери репетитора, иначе- никак. Лень писать примери, поверьте,- их достаточно.
Bolt написав:Всё не могут стать успешными тиктокерами.
Вы это объясните ребенку в 10-13 лет. Пока все очень туго. Не вразумляет ни перспектива работать потом всю жизнь с 6 утра за минималку, ни наказания, ни личный пример родителей.
Ну мы с Болтом 146% сперва в 13 лет хотели стать фартовыми кооператорами, потом в 10м классе - успешными менялами с собственными кантрами(до сотни в день такой приносил тогда 30лет назад), а в институте на курсе первом - тоже с вероятностью 146% не рядовыми инженерами в зачуханых пиджачках и в очёчьках с засаленым пробором, но и не в рэкет пойти по стопам старших братьев, которые не только лишь все дожили до миллениума С девками наверно попроще, там замуж скорее выйти удачно главнее чем знаний набраться, а с пацанами наверно надо ежедневную профилактику сталинского политика проводить с лишением карманных денег Я лично в 13,5 лет уже подрабатывать пытался
Ну я в таком возрасте с приятелем бутылки собирал. Нормально так получалось. А в году так 89-81 приторговывал в школе сигаретами. Как раз дефицит был. Но если походить по магазинам то иногда удавалось купить. Но и наварю хороши был. Без фильтра брал, что-то около 17 коп, продавал по рублю, с фильтром, покупал по 40 коп, продавал по 2 руб. После института первые п'ять лет, так не удалось устроится в какое - нибудь НИИ инженером, поэтому тягал пять лет сиги с водкой в Польшу. Пы. Сы. Лишить ребёнка карманных денег не получится, у него и так коммунизм. Кроме компа ничего не нужно.
Damien написав:Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит. Ну может не с 10, а с 12 лет - точно
2) дочка кума в іншій школі ходить до фізико-математичного класу з гучною назвою "інтелект", навчання 3 роки більшою мірою он-лайн(зараз також) призвело до того, що бувша відмінниця заявила татусю: не хочу я ту фізику вчити, в моєму класі її взагалі ніхто не знає і мені це теж не цікаво! Завіса.
Пример с физикой вообще не показателен- я не знаю ни одной школи, где би физику знал хотя- би сам учитель. Єто тянется ещё с Союза. Нужна физика ребёнку- бери репетитора, иначе- никак. Лень писать примери, поверьте,- их достаточно.
С физикой будет ещё хуже, во Львовской универе уже пару лет как закрыли кафедру, где учителей физики готовили. Фигня. Ракет, если что, на Западе выпросим. Ну и машин бу с Бундеса пригоним. 😟
vitaliian написав:Gastarbaiter квартиру уже купили, мебелью техникой обставили? Живёте или стоит пустая? хоть 3 хоть 5 средних зарплат, после 30лет ютиться по чужим углам поздновато. И вещей к тому времени накапливается на большой фургон. Не все в мире измеряется деньгами.
Краще бути багатим ніж бідним. Краще мати житло чим його не мати (с). До речі, купити квартиру в тій же Польщі набагато доступнціше - бо є іпотека. Не знаю, як касири з Бієдронки, але середній клас собі це дозволити може.