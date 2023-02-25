Та ну, в тих школах що я вчився чудово знали, і дуже цікаво викладали, особливо в фізмат ліцеї
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лют, 2023 10:30
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 25 лют, 2023 11:12
Та ну, в тій школі де я навчався - викладання було на дуже низькому рівні. Фізмат ліцей батьки не потягнули фінансово.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|