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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 423424425426
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 10:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  Wisznia2021 написав:Пример с физикой вообще не показателен- я не знаю ни одной школи, где би физику знал хотя- би сам учитель.

Та ну, в тих школах що я вчився чудово знали, і дуже цікаво викладали, особливо в фізмат ліцеї
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 11:12

  Faceless написав:
  Wisznia2021 написав:Пример с физикой вообще не показателен- я не знаю ни одной школи, где би физику знал хотя- би сам учитель.

Та ну, в тих школах що я вчився чудово знали, і дуже цікаво викладали, особливо в фізмат ліцеї

Та ну, в тій школі де я навчався - викладання було на дуже низькому рівні. Фізмат ліцей батьки не потягнули фінансово.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:26

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  Wisznia2021 написав:Пример с физикой вообще не показателен- я не знаю ни одной школи, где би физику знал хотя- би сам учитель.

Та ну, в тих школах що я вчився чудово знали, і дуже цікаво викладали, особливо в фізмат ліцеї

Та ну, в тій школі де я навчався - викладання було на дуже низькому рівні. Фізмат ліцей батьки не потягнули фінансово.

У Львові фізмат-ліцей, той, що час від часу, займає перше місце в Україні з ЗНО, безкоштовний.
Чи необхідні були репетитори для підготовки до вступу до нього?! І не потягли?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:32

  Bolt написав:У Львові фізмат-ліцей, той, що час від часу, займає перше місце в Україні з ЗНО, безкоштовний.
Чи необхідні були репетитори для підготовки до вступу до нього?! І не потягли?!

Та ні, платно. Про репетиторів взагалі мова не йшла, тоді на це взагалі грошей не було.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:38

  BIGor написав:
  Bolt написав:У Львові фізмат-ліцей, той, що час від часу, займає перше місце в Україні з ЗНО, безкоштовний.
Чи необхідні були репетитори для підготовки до вступу до нього?! І не потягли?!

Та ні, платно. Про репетиторів взагалі мова не йшла, тоді на це взагалі грошей не було.

Коли поступався до полутех, 30 років тому вистачило підготовчі курси і 10 занять з репетитором з фізики.
Bolt
 
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