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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Суб 25 лют, 2023 10:30
Wisznia2021 написав:
Пример с физикой вообще не показателен- я не знаю ни одной школи, где би физику знал хотя- би сам учитель.
Та ну, в тих школах що я вчився чудово знали, і дуже цікаво викладали, особливо в фізмат ліцеї
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Додано: Суб 25 лют, 2023 11:12
Faceless написав: Wisznia2021 написав:
Пример с физикой вообще не показателен- я не знаю ни одной школи, где би физику знал хотя- би сам учитель.
Та ну, в тих школах що я вчився чудово знали, і дуже цікаво викладали, особливо в фізмат ліцеї
Та ну, в тій школі де я навчався - викладання було на дуже низькому рівні. Фізмат ліцей батьки не потягнули фінансово.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:26
BIGor написав: Faceless написав: Wisznia2021 написав:
Пример с физикой вообще не показателен- я не знаю ни одной школи, где би физику знал хотя- би сам учитель.
Та ну, в тих школах що я вчився чудово знали, і дуже цікаво викладали, особливо в фізмат ліцеї
Та ну, в тій школі де я навчався - викладання було на дуже низькому рівні. Фізмат ліцей батьки не потягнули фінансово.
У Львові фізмат-ліцей, той, що час від часу, займає перше місце в Україні з ЗНО, безкоштовний.
Чи необхідні були репетитори для підготовки до вступу до нього?! І не потягли?!
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:32
Bolt написав:
У Львові фізмат-ліцей, той, що час від часу, займає перше місце в Україні з ЗНО, безкоштовний.
Чи необхідні були репетитори для підготовки до вступу до нього?! І не потягли?!
Та ні, платно. Про репетиторів взагалі мова не йшла, тоді на це взагалі грошей не було.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:38
BIGor написав: Bolt написав:
У Львові фізмат-ліцей, той, що час від часу, займає перше місце в Україні з ЗНО, безкоштовний.
Чи необхідні були репетитори для підготовки до вступу до нього?! І не потягли?!
Та ні, платно. Про репетиторів взагалі мова не йшла, тоді на це взагалі грошей не було.
Коли поступався до полутех, 30 років тому вистачило підготовчі курси і 10 занять з репетитором з фізики.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 17:21
Denik написав: rjkz написав:
Даже скорее наоборот. Начитается.
В Канаде, где таблицю Менделеєва та теорему Піфагора вчать в 10 класі)))
Ага, а букварь в университетах.
Малыш, это тебе мамочка на ночь сказку рассказала?
Может и доказать такое бла-бла сможешь.
В эсэсэсэре химия начиналась в 7 классе, дети в школу шли в 7 лет, то есть долбицу старика Менделя, они учили в 14 лет.
В США дети в 11 лет начинают учить химию и таблицу Менделеева. Это я говорю как отец ребенка, который начал учить химию в 11 лет.
Причем программа намного интенсивнее, чем было у меня. А я неплохо знал неорганическую химию. 3 место на школьной олимпиаде.
Канада очень многое перебирает от США, у них много межгосударственных соглашений и в целом пытается быть интегрирована. Все таки самый большой партнер во всех отношениях - торговля, оборона, культура, образование, медицина и т.д.
Так что ждем пруф на то, что в "10 классе НАЧИНАЮТ учить таблицу МЕнделеева".
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