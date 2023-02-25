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В Канаде, где таблицю Менделеєва та теорему Піфагора вчать в 10 класі)))
Ага, а букварь в университетах. Малыш, это тебе мамочка на ночь сказку рассказала? Может и доказать такое бла-бла сможешь.
В эсэсэсэре химия начиналась в 7 классе, дети в школу шли в 7 лет, то есть долбицу старика Менделя, они учили в 14 лет. В США дети в 11 лет начинают учить химию и таблицу Менделеева. Это я говорю как отец ребенка, который начал учить химию в 11 лет.
Причем программа намного интенсивнее, чем было у меня. А я неплохо знал неорганическую химию. 3 место на школьной олимпиаде. Канада очень многое перебирает от США, у них много межгосударственных соглашений и в целом пытается быть интегрирована. Все таки самый большой партнер во всех отношениях - торговля, оборона, культура, образование, медицина и т.д. Так что ждем пруф на то, что в "10 классе НАЧИНАЮТ учить таблицу МЕнделеева".
В Канаде, где таблицю Менделеєва та теорему Піфагора вчать в 10 класі)))
Ага, а букварь в университетах. Малыш, это тебе мамочка на ночь сказку рассказала? Может и доказать такое бла-бла сможешь.
В эсэсэсэре химия начиналась в 7 классе, дети в школу шли в 7 лет, то есть долбицу старика Менделя, они учили в 14 лет. В США дети в 11 лет начинают учить химию и таблицу Менделеева. Это я говорю как отец ребенка, который начал учить химию в 11 лет.
Причем программа намного интенсивнее, чем было у меня. А я неплохо знал неорганическую химию. 3 место на школьной олимпиаде. Канада очень многое перебирает от США, у них много межгосударственных соглашений и в целом пытается быть интегрирована. Все таки самый большой партнер во всех отношениях - торговля, оборона, культура, образование, медицина и т.д. Так что ждем пруф на то, что в "10 классе НАЧИНАЮТ учить таблицу МЕнделеева".
У нас там с программой в школе, тоже какой то хреги натворили. Помню в классе пятом малому тоже ни с того ни с сего в курсе природоведения(или как оно там сейчас называется), проходили валентності химических елементом, причём вырваную из общего курса химии. Короче бред был полный.