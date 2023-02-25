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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 423424425426
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 10:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  Wisznia2021 написав:Пример с физикой вообще не показателен- я не знаю ни одной школи, где би физику знал хотя- би сам учитель.

Та ну, в тих школах що я вчився чудово знали, і дуже цікаво викладали, особливо в фізмат ліцеї
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 11:12

  Faceless написав:
  Wisznia2021 написав:Пример с физикой вообще не показателен- я не знаю ни одной школи, где би физику знал хотя- би сам учитель.

Та ну, в тих школах що я вчився чудово знали, і дуже цікаво викладали, особливо в фізмат ліцеї

Та ну, в тій школі де я навчався - викладання було на дуже низькому рівні. Фізмат ліцей батьки не потягнули фінансово.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:26

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  Wisznia2021 написав:Пример с физикой вообще не показателен- я не знаю ни одной школи, где би физику знал хотя- би сам учитель.

Та ну, в тих школах що я вчився чудово знали, і дуже цікаво викладали, особливо в фізмат ліцеї

Та ну, в тій школі де я навчався - викладання було на дуже низькому рівні. Фізмат ліцей батьки не потягнули фінансово.

У Львові фізмат-ліцей, той, що час від часу, займає перше місце в Україні з ЗНО, безкоштовний.
Чи необхідні були репетитори для підготовки до вступу до нього?! І не потягли?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:32

  Bolt написав:У Львові фізмат-ліцей, той, що час від часу, займає перше місце в Україні з ЗНО, безкоштовний.
Чи необхідні були репетитори для підготовки до вступу до нього?! І не потягли?!

Та ні, платно. Про репетиторів взагалі мова не йшла, тоді на це взагалі грошей не було.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:38

  BIGor написав:
  Bolt написав:У Львові фізмат-ліцей, той, що час від часу, займає перше місце в Україні з ЗНО, безкоштовний.
Чи необхідні були репетитори для підготовки до вступу до нього?! І не потягли?!

Та ні, платно. Про репетиторів взагалі мова не йшла, тоді на це взагалі грошей не було.

Коли поступався до полутех, 30 років тому вистачило підготовчі курси і 10 занять з репетитором з фізики.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:21

  Denik написав:
  rjkz написав:Даже скорее наоборот. Начитается.

В Канаде, где таблицю Менделеєва та теорему Піфагора вчать в 10 класі)))

Ага, а букварь в университетах. :mrgreen:
Малыш, это тебе мамочка на ночь сказку рассказала?
Может и доказать такое бла-бла сможешь.

В эсэсэсэре химия начиналась в 7 классе, дети в школу шли в 7 лет, то есть долбицу старика Менделя, они учили в 14 лет.
В США дети в 11 лет начинают учить химию и таблицу Менделеева. Это я говорю как отец ребенка, который начал учить химию в 11 лет.

Причем программа намного интенсивнее, чем было у меня. А я неплохо знал неорганическую химию. 3 место на школьной олимпиаде.
Канада очень многое перебирает от США, у них много межгосударственных соглашений и в целом пытается быть интегрирована. Все таки самый большой партнер во всех отношениях - торговля, оборона, культура, образование, медицина и т.д.
Так что ждем пруф на то, что в "10 классе НАЧИНАЮТ учить таблицу МЕнделеева".
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:49

  rjkz написав:
  Denik написав:
  rjkz написав:Даже скорее наоборот. Начитается.

В Канаде, где таблицю Менделеєва та теорему Піфагора вчать в 10 класі)))

Ага, а букварь в университетах. :mrgreen:
Малыш, это тебе мамочка на ночь сказку рассказала?
Может и доказать такое бла-бла сможешь.

В эсэсэсэре химия начиналась в 7 классе, дети в школу шли в 7 лет, то есть долбицу старика Менделя, они учили в 14 лет.
В США дети в 11 лет начинают учить химию и таблицу Менделеева. Это я говорю как отец ребенка, который начал учить химию в 11 лет.

Причем программа намного интенсивнее, чем было у меня. А я неплохо знал неорганическую химию. 3 место на школьной олимпиаде.
Канада очень многое перебирает от США, у них много межгосударственных соглашений и в целом пытается быть интегрирована. Все таки самый большой партнер во всех отношениях - торговля, оборона, культура, образование, медицина и т.д.
Так что ждем пруф на то, что в "10 классе НАЧИНАЮТ учить таблицу МЕнделеева".

У нас там с программой в школе, тоже какой то хреги натворили. Помню в классе пятом малому тоже ни с того ни с сего в курсе природоведения(или как оно там сейчас называется), проходили валентності химических елементом, причём вырваную из общего курса химии. Короче бред был полный.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Малыш, это тебе мамочка на ночь сказку рассказала?
Может и доказать такое бла-бла сможешь.

Балаболе, погугли та знайди Сілабус саме з хімії.
https://www.jcschools.us/cms/lib/MO0190 ... llabus.pdf
Там по змісту - базова неогранічна хімія. Для High School (9-11 класи). То, що вчить Ваша дитина в 11 років, - якийсь шматок природознавства і не більше того.
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