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В Канаде, где таблицю Менделеєва та теорему Піфагора вчать в 10 класі)))
Ага, а букварь в университетах. Малыш, это тебе мамочка на ночь сказку рассказала? Может и доказать такое бла-бла сможешь.
В эсэсэсэре химия начиналась в 7 классе, дети в школу шли в 7 лет, то есть долбицу старика Менделя, они учили в 14 лет. В США дети в 11 лет начинают учить химию и таблицу Менделеева. Это я говорю как отец ребенка, который начал учить химию в 11 лет.
Причем программа намного интенсивнее, чем было у меня. А я неплохо знал неорганическую химию. 3 место на школьной олимпиаде. Канада очень многое перебирает от США, у них много межгосударственных соглашений и в целом пытается быть интегрирована. Все таки самый большой партнер во всех отношениях - торговля, оборона, культура, образование, медицина и т.д. Так что ждем пруф на то, что в "10 классе НАЧИНАЮТ учить таблицу МЕнделеева".
В Канаде, где таблицю Менделеєва та теорему Піфагора вчать в 10 класі)))
Ага, а букварь в университетах. Малыш, это тебе мамочка на ночь сказку рассказала? Может и доказать такое бла-бла сможешь.
В эсэсэсэре химия начиналась в 7 классе, дети в школу шли в 7 лет, то есть долбицу старика Менделя, они учили в 14 лет. В США дети в 11 лет начинают учить химию и таблицу Менделеева. Это я говорю как отец ребенка, который начал учить химию в 11 лет.
Причем программа намного интенсивнее, чем было у меня. А я неплохо знал неорганическую химию. 3 место на школьной олимпиаде. Канада очень многое перебирает от США, у них много межгосударственных соглашений и в целом пытается быть интегрирована. Все таки самый большой партнер во всех отношениях - торговля, оборона, культура, образование, медицина и т.д. Так что ждем пруф на то, что в "10 классе НАЧИНАЮТ учить таблицу МЕнделеева".
У нас там с программой в школе, тоже какой то хреги натворили. Помню в классе пятом малому тоже ни с того ни с сего в курсе природоведения(или как оно там сейчас называется), проходили валентності химических елементом, причём вырваную из общего курса химии. Короче бред был полный.
Damien написав:Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит. Ну может не с 10, а с 12 лет - точно
чтобы опровергнуть обобщение подобного рода, достаточно 1 примера, верно? не вдаваясь в интимные подробности, я лично знаю минимум 10 человек, которые приехали в США в возрасте от 12 лет и закончили топ-15 американскую бизнес-школу и сейчас зарабатывают все от 100,000 долларов
Без знання мови на момент переїзду?
Моя хорошая знакомая переехала в США через пару лет после щколы, в школе учила французский...ну как учила - как учили иностранные языки в СССР? Ходили на уроки. Когда они решили уехать (конец 90-х)пощла на курсы английского. Учили по бумажным учебникам и словарям, энторнетов не было. Когда уехали с трудом могла простые фразы говорить и понимать. По приезду пошла на курсы и работала в "русском" магазине за почти минималку. Потом поступила на курсы языка при каледже, поступила в каледж, отучилась 8 лет на медсестру, работала в одном из крупнейших госпиталей НЙ. Еще таких историй с вагон могу привести. Особенно, это касается тех, кто уезжал в доинтернетную эру.
konstantin kirovograd написав:rjkz я думаю засчитают всем автоматически без сдачи знаний кто был беженцем и вернулся.Пойдут на встречу лоюдям.А почему должно быть по другому.Мы же 8 лет учили бесплатно без ЗНО и на бюджете студентов с днрлнр и крыма,да ещё и общаги на шару им давали....а теперь они и их папики убивают наших солдат
Когда-то я работал по донецкому региону. После 2014 года основная часть тех, с кем я работал, перебралась либо в Киев либо вообще в Европу. Естественно, нашлись такие кто остался в дырах или даже сдрыснул в рашку. Те, кто переехал в Киев, заняли такую украинскую позицию, что еще надо во Львове поискать. Их устоявщийся быт и бизнес был разрушен, им не за что благодарить "руцкиймир". Одна молодая женщина только за пару лет до 2014 купила в центре Луганска 3к за приличные деньги. Когда Луганск захватили ахметовские сепары и руские, она была беременна. Выбраться в сторону Украины не смогла - попала под грады, пришлось выехать в рашу и заехать из рашы на контролируемую территорию. Осталась вообще без ничего, родила уже в Киеве. На момент знакомства, снимала квартиру в Ирпене. Такой лютой ненависти к пуйлу и раше, я больше не видел ни у кого. Понятное дело, что среди тех, кто выехал в Свободную Украину были и те, кто ошибся направлением. Но всех под одну гребенку чесать не надо. Полагаю, что те, кто готов жить под "рускиммиром", там и остались. С теми, кто уехал на запад надо разбираться, а не клеить ярлыки только за то, что они жили в ныне захваченном регионе. По менталитету, это из опыта общения, до 2014 года дончане, луганчане, жители Запорожья, Днепра и Харькова были +/- близки. Остальным чуть больше повезло тогда. Крым - это отдельная тема. Туда многие годы раша стимулировала ехать своих лишнехромосомных. Тупо экспансия.
Попытка отбелить жителей днрлнр с вашей стороны и не более...тогда просто ответьте на вопрос -из кого состоят так званые корпуса народной милиции днрлнр(грубо говоря армия их) которые ожесточенно воюют с нашими войсками.Командир Азова Прокопенко неаднократно говорил что эти днровцы и их мобики учителя там всякие воюют с большим остервенением чем регулярные войска кацапов.Так что не надо тут говорить что они там белые и пушистые.
Нет, не приписывайте мне то, что я не делал. Вы утверждали, что после 2014 года дончане и луганчане учились в украинских вузах на свободной территории, а сейчас воюют против Украины. Я Вам ответил, что те, которые выехали с оккупированных территорий в свободную Украину, на мой взгляд, продемонстрировали таким образом свою позицию. И подтвердил это примером людей, которых знал лично. И эти люди для меня не из лднр, а из Луганской и Донецкой областей Украины. Вынужденно мигрировшие внутри страны ввиду очевидных причин. Те, кто остался или вернулся (что еще хуже) в лднр - это как раз те, о ком Вы говорите. Но они не "учились в украинских вузах". Опять-же, я отдаю себе отчет, как много и до 2014 года было сторонников "руцкогомира" в тех местах, а уж по проществии 8 лет оккупации и промывания мозгов что уж говорить. Еще раз - я писал о тех,кто не живет в лугандоне с 2014 года. И среди них есть разные люди. Не все белые и пушистые, но надо разбираться, а не клеить ярлыки. Я больше скажу, у меня есть 2 знакомые семьи россиян. Одни после 2014 года отказались от российского гражданства и попросили украинское. И пару лет назад получили паспорта граждан Украины. Сейчас собирают деньги на машины для ЗСУ, отправляют их на фронт, периодически берут их назад, чинят и отправляют обратно. Вторые до 2014 года переехали из ростова в Донецк, после оккупации переехали в..Киев. Когда отослали своим родителям в ростов фото своей дочери в вышиванке, те сказали, что они бандеровцы и разорвали отношения. Насколько я знаю, еще года 4 назад у них все еще были российские паспорта. На ситуацию полгода назад, они никуда не уехали и живут в Киеве. Надеюсь, Вы не станете меня обвинять в том, что я пытаюсь выдать россиян за белых и пушистых?