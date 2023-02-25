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#<1 ... 423424425426 Додано: Суб 25 лют, 2023 10:30 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: Пример с физикой вообще не показателен- я не знаю ни одной школи, где би физику знал хотя- би сам учитель. Пример с физикой вообще не показателен- я не знаю ни одной школи, где би физику знал хотя- би сам учитель.

Та ну, в тих школах що я вчився чудово знали, і дуже цікаво викладали, особливо в фізмат ліцеї Та ну, в тих школах що я вчився чудово знали, і дуже цікаво викладали, особливо в фізмат ліцеї Faceless

Модератор Повідомлень: 32720 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1371 раз. Подякували: 7688 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лют, 2023 11:12 Faceless написав: Wisznia2021 написав: Пример с физикой вообще не показателен- я не знаю ни одной школи, где би физику знал хотя- би сам учитель. Пример с физикой вообще не показателен- я не знаю ни одной школи, где би физику знал хотя- би сам учитель.

Та ну, в тих школах що я вчився чудово знали, і дуже цікаво викладали, особливо в фізмат ліцеї Та ну, в тих школах що я вчився чудово знали, і дуже цікаво викладали, особливо в фізмат ліцеї

Та ну, в тій школі де я навчався - викладання було на дуже низькому рівні. Фізмат ліцей батьки не потягнули фінансово. Та ну, в тій школі де я навчався - викладання було на дуже низькому рівні. Фізмат ліцей батьки не потягнули фінансово. BIGor

Повідомлень: 7292 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1099 раз. Подякували: 1536 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лют, 2023 12:26 BIGor написав: Faceless написав: Wisznia2021 написав: Пример с физикой вообще не показателен- я не знаю ни одной школи, где би физику знал хотя- би сам учитель. Пример с физикой вообще не показателен- я не знаю ни одной школи, где би физику знал хотя- би сам учитель.

Та ну, в тих школах що я вчився чудово знали, і дуже цікаво викладали, особливо в фізмат ліцеї Та ну, в тих школах що я вчився чудово знали, і дуже цікаво викладали, особливо в фізмат ліцеї

Та ну, в тій школі де я навчався - викладання було на дуже низькому рівні. Фізмат ліцей батьки не потягнули фінансово. Та ну, в тій школі де я навчався - викладання було на дуже низькому рівні. Фізмат ліцей батьки не потягнули фінансово.

У Львові фізмат-ліцей, той, що час від часу, займає перше місце в Україні з ЗНО, безкоштовний.

Чи необхідні були репетитори для підготовки до вступу до нього?! І не потягли?! У Львові фізмат-ліцей, той, що час від часу, займає перше місце в Україні з ЗНО, безкоштовний.Чи необхідні були репетитори для підготовки до вступу до нього?! І не потягли?! Bolt Повідомлень: 1631 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лют, 2023 12:32 Bolt написав: У Львові фізмат-ліцей, той, що час від часу, займає перше місце в Україні з ЗНО, безкоштовний.

Чи необхідні були репетитори для підготовки до вступу до нього?! І не потягли?! У Львові фізмат-ліцей, той, що час від часу, займає перше місце в Україні з ЗНО, безкоштовний.Чи необхідні були репетитори для підготовки до вступу до нього?! І не потягли?!

Та ні, платно. Про репетиторів взагалі мова не йшла, тоді на це взагалі грошей не було. Та ні, платно. Про репетиторів взагалі мова не йшла, тоді на це взагалі грошей не було. BIGor

Повідомлень: 7292 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1099 раз. Подякували: 1536 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лют, 2023 12:38 BIGor написав: Bolt написав: У Львові фізмат-ліцей, той, що час від часу, займає перше місце в Україні з ЗНО, безкоштовний.

Чи необхідні були репетитори для підготовки до вступу до нього?! І не потягли?! У Львові фізмат-ліцей, той, що час від часу, займає перше місце в Україні з ЗНО, безкоштовний.Чи необхідні були репетитори для підготовки до вступу до нього?! І не потягли?!

Та ні, платно. Про репетиторів взагалі мова не йшла, тоді на це взагалі грошей не було. Та ні, платно. Про репетиторів взагалі мова не йшла, тоді на це взагалі грошей не було.

Коли поступався до полутех, 30 років тому вистачило підготовчі курси і 10 занять з репетитором з фізики. Коли поступався до полутех, 30 років тому вистачило підготовчі курси і 10 занять з репетитором з фізики. Bolt Повідомлень: 1631 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лют, 2023 17:21 Denik написав: rjkz написав: Даже скорее наоборот. Начитается. Даже скорее наоборот. Начитается.

В Канаде, где таблицю Менделеєва та теорему Піфагора вчать в 10 класі))) В Канаде, где таблицю Менделеєва та теорему Піфагора вчать в 10 класі)))

Ага, а букварь в университетах.

Малыш, это тебе мамочка на ночь сказку рассказала?

Может и доказать такое бла-бла сможешь.



В эсэсэсэре химия начиналась в 7 классе, дети в школу шли в 7 лет, то есть долбицу старика Менделя, они учили в 14 лет.

В США дети в 11 лет начинают учить химию и таблицу Менделеева. Это я говорю как отец ребенка, который начал учить химию в 11 лет.



Причем программа намного интенсивнее, чем было у меня. А я неплохо знал неорганическую химию. 3 место на школьной олимпиаде.

Канада очень многое перебирает от США, у них много межгосударственных соглашений и в целом пытается быть интегрирована. Все таки самый большой партнер во всех отношениях - торговля, оборона, культура, образование, медицина и т.д.

Так что ждем пруф на то, что в "10 классе НАЧИНАЮТ учить таблицу МЕнделеева". Ага, а букварь в университетах.Малыш, это тебе мамочка на ночь сказку рассказала?Может и доказать такое бла-бла сможешь.В эсэсэсэре химия начиналась в 7 классе, дети в школу шли в 7 лет, то есть долбицу старика Менделя, они учили в 14 лет.В США дети в 11 лет начинают учить химию и таблицу Менделеева. Это я говорю как отец ребенка, который начал учить химию в 11 лет.Причем программа намного интенсивнее, чем было у меня. А я неплохо знал неорганическую химию. 3 место на школьной олимпиаде.Канада очень многое перебирает от США, у них много межгосударственных соглашений и в целом пытается быть интегрирована. Все таки самый большой партнер во всех отношениях - торговля, оборона, культура, образование, медицина и т.д.Так что ждем пруф на то, что в "10 классе НАЧИНАЮТ учить таблицу МЕнделеева". rjkz

Повідомлень: 14247 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7492 раз. Подякували: 4521 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лют, 2023 19:49 rjkz написав: Denik написав: rjkz написав: Даже скорее наоборот. Начитается. Даже скорее наоборот. Начитается.

В Канаде, где таблицю Менделеєва та теорему Піфагора вчать в 10 класі))) В Канаде, где таблицю Менделеєва та теорему Піфагора вчать в 10 класі)))

Ага, а букварь в университетах.

Малыш, это тебе мамочка на ночь сказку рассказала?

Может и доказать такое бла-бла сможешь.



В эсэсэсэре химия начиналась в 7 классе, дети в школу шли в 7 лет, то есть долбицу старика Менделя, они учили в 14 лет.

В США дети в 11 лет начинают учить химию и таблицу Менделеева. Это я говорю как отец ребенка, который начал учить химию в 11 лет.



Причем программа намного интенсивнее, чем было у меня. А я неплохо знал неорганическую химию. 3 место на школьной олимпиаде.

Канада очень многое перебирает от США, у них много межгосударственных соглашений и в целом пытается быть интегрирована. Все таки самый большой партнер во всех отношениях - торговля, оборона, культура, образование, медицина и т.д.

Так что ждем пруф на то, что в "10 классе НАЧИНАЮТ учить таблицу МЕнделеева". Ага, а букварь в университетах.Малыш, это тебе мамочка на ночь сказку рассказала?Может и доказать такое бла-бла сможешь.В эсэсэсэре химия начиналась в 7 классе, дети в школу шли в 7 лет, то есть долбицу старика Менделя, они учили в 14 лет.В США дети в 11 лет начинают учить химию и таблицу Менделеева. Это я говорю как отец ребенка, который начал учить химию в 11 лет.Причем программа намного интенсивнее, чем было у меня. А я неплохо знал неорганическую химию. 3 место на школьной олимпиаде.Канада очень многое перебирает от США, у них много межгосударственных соглашений и в целом пытается быть интегрирована. Все таки самый большой партнер во всех отношениях - торговля, оборона, культура, образование, медицина и т.д.Так что ждем пруф на то, что в "10 классе НАЧИНАЮТ учить таблицу МЕнделеева".

У нас там с программой в школе, тоже какой то хреги натворили. Помню в классе пятом малому тоже ни с того ни с сего в курсе природоведения(или как оно там сейчас называется), проходили валентності химических елементом, причём вырваную из общего курса химии. Короче бред был полный. У нас там с программой в школе, тоже какой то хреги натворили. Помню в классе пятом малому тоже ни с того ни с сего в курсе природоведения(или как оно там сейчас называется), проходили валентності химических елементом, причём вырваную из общего курса химии. Короче бред был полный. Bolt Повідомлень: 1631 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 108 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лют, 2023 20:22 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Малыш, это тебе мамочка на ночь сказку рассказала?

Может и доказать такое бла-бла сможешь. Малыш, это тебе мамочка на ночь сказку рассказала?Может и доказать такое бла-бла сможешь.

Балаболе, погугли та знайди Сілабус саме з хімії.

https://www.jcschools.us/cms/lib/MO0190 ... llabus.pdf

Там по змісту - базова неогранічна хімія. Для High School (9-11 класи). То, що вчить Ваша дитина в 11 років, - якийсь шматок природознавства і не більше того. Балаболе, погугли та знайди Сілабус саме з хімії.Там по змісту - базова неогранічна хімія. Для High School (9-11 класи). То, що вчить Ваша дитина в 11 років, - якийсь шматок природознавства і не більше того. Denik Повідомлень: 1885 З нами з: 23.02.09 Подякував: 549 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лют, 2023 21:16 Faceless написав: adeges написав: Damien написав: Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.

Ну может не с 10, а с 12 лет - точно Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.Ну может не с 10, а с 12 лет - точно



чтобы опровергнуть обобщение подобного рода, достаточно 1 примера, верно? не вдаваясь в интимные подробности, я лично знаю минимум 10 человек, которые приехали в США в возрасте от 12 лет и закончили топ-15 американскую бизнес-школу и сейчас зарабатывают все от 100,000 долларов чтобы опровергнуть обобщение подобного рода, достаточно 1 примера, верно? не вдаваясь в интимные подробности, я лично знаю минимум 10 человек, которые приехали в США в возрасте от 12 лет и закончили топ-15 американскую бизнес-школу и сейчас зарабатывают все от 100,000 долларов Без знання мови на момент переїзду? Без знання мови на момент переїзду?



Моя хорошая знакомая переехала в США через пару лет после щколы, в школе учила французский...ну как учила - как учили иностранные языки в СССР? Ходили на уроки.

Когда они решили уехать (конец 90-х)пощла на курсы английского.

Учили по бумажным учебникам и словарям, энторнетов не было.

Когда уехали с трудом могла простые фразы говорить и понимать.

По приезду пошла на курсы и работала в "русском" магазине за почти минималку.

Потом поступила на курсы языка при каледже, поступила в каледж, отучилась 8 лет на медсестру, работала в одном из крупнейших госпиталей НЙ.

Еще таких историй с вагон могу привести. Особенно, это касается тех, кто уезжал в доинтернетную эру. Моя хорошая знакомая переехала в США через пару лет после щколы, в школе учила французский...ну как учила - как учили иностранные языки в СССР? Ходили на уроки.Когда они решили уехать (конец 90-х)пощла на курсы английского.Учили по бумажным учебникам и словарям, энторнетов не было.Когда уехали с трудом могла простые фразы говорить и понимать.По приезду пошла на курсы и работала в "русском" магазине за почти минималку.Потом поступила на курсы языка при каледже, поступила в каледж, отучилась 8 лет на медсестру, работала в одном из крупнейших госпиталей НЙ.Еще таких историй с вагон могу привести. Особенно, это касается тех, кто уезжал в доинтернетную эру. rjkz

Повідомлень: 14247 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7492 раз. Подякували: 4521 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лют, 2023 21:37 konstantin kirovograd написав: rjkz написав: konstantin kirovograd написав: rjkz

я думаю засчитают всем автоматически без сдачи знаний кто был беженцем и вернулся.Пойдут на встречу лоюдям.А почему должно быть по другому.Мы же 8 лет учили бесплатно без ЗНО и на бюджете студентов с днрлнр и крыма,да ещё и общаги на шару им давали....а теперь они и их папики убивают наших солдат я думаю засчитают всем автоматически без сдачи знаний кто был беженцем и вернулся.Пойдут на встречу лоюдям.А почему должно быть по другому.Мы же 8 лет учили бесплатно без ЗНО и на бюджете студентов с днрлнр и крыма,да ещё и общаги на шару им давали....а теперь они и их папики убивают наших солдат



Когда-то я работал по донецкому региону.

После 2014 года основная часть тех, с кем я работал, перебралась либо в Киев либо вообще в Европу. Естественно, нашлись такие кто остался в дырах или даже сдрыснул в рашку.

Те, кто переехал в Киев, заняли такую украинскую позицию, что еще надо во Львове поискать. Их устоявщийся быт и бизнес был разрушен, им не за что благодарить "руцкиймир".

Одна молодая женщина только за пару лет до 2014 купила в центре Луганска 3к за приличные деньги. Когда Луганск захватили ахметовские сепары и руские, она была беременна. Выбраться в сторону Украины не смогла - попала под грады, пришлось выехать в рашу и заехать из рашы на контролируемую территорию.

Осталась вообще без ничего, родила уже в Киеве.

На момент знакомства, снимала квартиру в Ирпене.

Такой лютой ненависти к пуйлу и раше, я больше не видел ни у кого.

Понятное дело, что среди тех, кто выехал в Свободную Украину были и те, кто ошибся направлением. Но всех под одну гребенку чесать не надо.

Полагаю, что те, кто готов жить под "рускиммиром", там и остались. С теми, кто уехал на запад надо разбираться, а не клеить ярлыки только за то, что они жили в ныне захваченном регионе. По менталитету, это из опыта общения, до 2014 года дончане, луганчане, жители Запорожья, Днепра и Харькова были +/- близки. Остальным чуть больше повезло тогда. Крым - это отдельная тема. Туда многие годы раша стимулировала ехать своих лишнехромосомных. Тупо экспансия. Когда-то я работал по донецкому региону.После 2014 года основная часть тех, с кем я работал, перебралась либо в Киев либо вообще в Европу. Естественно, нашлись такие кто остался в дырах или даже сдрыснул в рашку.Те, кто переехал в Киев, заняли такую украинскую позицию, что еще надо во Львове поискать. Их устоявщийся быт и бизнес был разрушен, им не за что благодарить "руцкиймир".Одна молодая женщина только за пару лет до 2014 купила в центре Луганска 3к за приличные деньги. Когда Луганск захватили ахметовские сепары и руские, она была беременна. Выбраться в сторону Украины не смогла - попала под грады, пришлось выехать в рашу и заехать из рашы на контролируемую территорию.Осталась вообще без ничего, родила уже в Киеве.На момент знакомства, снимала квартиру в Ирпене.Такой лютой ненависти к пуйлу и раше, я больше не видел ни у кого.Понятное дело, что среди тех, кто выехал в Свободную Украину были и те, кто ошибся направлением. Но всех под одну гребенку чесать не надо.Полагаю, что те, кто готов жить под "рускиммиром", там и остались. С теми, кто уехал на запад надо разбираться, а не клеить ярлыки только за то, что они жили в ныне захваченном регионе. По менталитету, это из опыта общения, до 2014 года дончане, луганчане, жители Запорожья, Днепра и Харькова были +/- близки. Остальным чуть больше повезло тогда. Крым - это отдельная тема. Туда многие годы раша стимулировала ехать своих лишнехромосомных. Тупо экспансия.

Попытка отбелить жителей днрлнр с вашей стороны и не более...тогда просто ответьте на вопрос -из кого состоят так званые корпуса народной милиции днрлнр(грубо говоря армия их) которые ожесточенно воюют с нашими войсками.Командир Азова Прокопенко неаднократно говорил что эти днровцы и их мобики учителя там всякие воюют с большим остервенением чем регулярные войска кацапов.Так что не надо тут говорить что они там белые и пушистые. Попытка отбелить жителей днрлнр с вашей стороны и не более...тогда просто ответьте на вопрос -из кого состоят так званые корпуса народной милиции днрлнр(грубо говоря армия их) которые ожесточенно воюют с нашими войсками.Командир Азова Прокопенко неаднократно говорил что эти днровцы и их мобики учителя там всякие воюют с большим остервенением чем регулярные войска кацапов.Так что не надо тут говорить что они там белые и пушистые.



Нет, не приписывайте мне то, что я не делал.

Вы утверждали, что после 2014 года дончане и луганчане учились в украинских вузах на свободной территории, а сейчас воюют против Украины.

Я Вам ответил, что те, которые выехали с оккупированных территорий в свободную Украину, на мой взгляд, продемонстрировали таким образом свою позицию. И подтвердил это примером людей, которых знал лично.

И эти люди для меня не из лднр, а из Луганской и Донецкой областей Украины. Вынужденно мигрировшие внутри страны ввиду очевидных причин.

Те, кто остался или вернулся (что еще хуже) в лднр - это как раз те, о ком Вы говорите. Но они не "учились в украинских вузах".

Опять-же, я отдаю себе отчет, как много и до 2014 года было сторонников "руцкогомира" в тех местах, а уж по проществии 8 лет оккупации и промывания мозгов что уж говорить.

Еще раз - я писал о тех,кто не живет в лугандоне с 2014 года.

И среди них есть разные люди. Не все белые и пушистые, но надо разбираться, а не клеить ярлыки.

Я больше скажу, у меня есть 2 знакомые семьи россиян. Одни после 2014 года отказались от российского гражданства и попросили украинское. И пару лет назад получили паспорта граждан Украины. Сейчас собирают деньги на машины для ЗСУ, отправляют их на фронт, периодически берут их назад, чинят и отправляют обратно.

Вторые до 2014 года переехали из ростова в Донецк, после оккупации переехали в..Киев. Когда отослали своим родителям в ростов фото своей дочери в вышиванке, те сказали, что они бандеровцы и разорвали отношения. Насколько я знаю, еще года 4 назад у них все еще были российские паспорта. На ситуацию полгода назад, они никуда не уехали и живут в Киеве.

Надеюсь, Вы не станете меня обвинять в том, что я пытаюсь выдать россиян за белых и пушистых? Нет, не приписывайте мне то, что я не делал.Вы утверждали, что после 2014 года дончане и луганчане учились в украинских вузах на свободной территории, а сейчас воюют против Украины.Я Вам ответил, что те, которые выехали с оккупированных территорий в свободную Украину, на мой взгляд, продемонстрировали таким образом свою позицию. И подтвердил это примером людей, которых знал лично.И эти люди для меня не из лднр, а из Луганской и Донецкой областей Украины. Вынужденно мигрировшие внутри страны ввиду очевидных причин.Те, кто остался или вернулся (что еще хуже) в лднр - это как раз те, о ком Вы говорите. Но они не "учились в украинских вузах".Опять-же, я отдаю себе отчет, как много и до 2014 года было сторонников "руцкогомира" в тех местах, а уж по проществии 8 лет оккупации и промывания мозгов что уж говорить.Еще раз - я писал о тех,кто не живет в лугандоне с 2014 года.И среди них есть разные люди. Не все белые и пушистые, но надо разбираться, а не клеить ярлыки.Я больше скажу, у меня есть 2 знакомые семьи россиян. Одни после 2014 года отказались от российского гражданства и попросили украинское. И пару лет назад получили паспорта граждан Украины. Сейчас собирают деньги на машины для ЗСУ, отправляют их на фронт, периодически берут их назад, чинят и отправляют обратно.Вторые до 2014 года переехали из ростова в Донецк, после оккупации переехали в..Киев. Когда отослали своим родителям в ростов фото своей дочери в вышиванке, те сказали, что они бандеровцы и разорвали отношения. Насколько я знаю, еще года 4 назад у них все еще были российские паспорта. На ситуацию полгода назад, они никуда не уехали и живут в Киеве.Надеюсь, Вы не станете меня обвинять в том, что я пытаюсь выдать россиян за белых и пушистых? rjkz

Повідомлень: 14247 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7492 раз. Подякували: 4521 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 423424425426 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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