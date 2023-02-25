Я с польских банков куею. Решил уточнить перед транзакцией. Пишу, как для олигофренов (оно так и есть, может так и нужно жить, хз): "собираюсь сделать законную транзакцию, согласно правилам банка и законов Республики. Вы больше не будете незаконно блокировать мне счёт?"
Ответ пришёл через 14 рабочих дней: "Szanowny Panie,
nie możemy spełnić Pana oczekiwań. Nie odnosimy się do sytuacji, które mogą wystąpić w przyszłości."
Что в переводе: не нравится, вали нафиг))
Это был милениум.
PKO.
Набил платёжку на юр лицо. Копии документов у них есть. Всё нормально. Депозит закончился. Перевожу бабки. Приходит смс, нам нужно связаться с вами по телефону. Ну ок. Звоню.
Нет, говорит, нам нужно, чтобы мы звонили вам блд. Кароч два дня они не могли набрать. Срывалась связь, всё начиналось заново. Для этого пришлось трижды пополнить счёт на общую сумму ок. 500 грн блд. поддержки нет в принципе. Мессенджерами не пользуются. На почту отвечают через несколько дней.
Мессенджер из приват банка:
Вам, як надійному клієнту, банк пропонує підвищення кредитного ліміту до 200 тис грн Вам це цікаво?
Какую страну прос..али