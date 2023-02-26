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Я с польских банков куею. Решил уточнить перед транзакцией. Пишу, как для олигофренов (оно так и есть, может так и нужно жить, хз): "собираюсь сделать законную транзакцию, согласно правилам банка и законов Республики. Вы больше не будете незаконно блокировать мне счёт?" Ответ пришёл через 14 рабочих дней: "Szanowny Panie, nie możemy spełnić Pana oczekiwań. Nie odnosimy się do sytuacji, które mogą wystąpić w przyszłości." Что в переводе: не нравится, вали нафиг)) Это был милениум.
PKO. Набил платёжку на юр лицо. Копии документов у них есть. Всё нормально. Депозит закончился. Перевожу бабки. Приходит смс, нам нужно связаться с вами по телефону. Ну ок. Звоню. Нет, говорит, нам нужно, чтобы мы звонили вам блд. Кароч два дня они не могли набрать. Срывалась связь, всё начиналось заново. Для этого пришлось трижды пополнить счёт на общую сумму ок. 500 грн блд. поддержки нет в принципе. Мессенджерами не пользуются. На почту отвечают через несколько дней.
Мессенджер из приват банка:
Вам, як надійному клієнту, банк пропонує підвищення кредитного ліміту до 200 тис грн Вам це цікаво?
Просто так блокируют? Это В2В или как? У меня один раз был перевод несколько тысяч евро, через несколько минут позвонили из банка, "это действительно вы переводите? - да, я. - понятно, спасибо, деньги пошли"
Пора резюмировать: заграница - гуано. Практически во всем. Отстойное образование, отсталая медицина, высокие налоги, убогие банки, тормознутый интернет, сложный язык, отсутствие будущего у эмигрантов, уехавших в возрасте от 12 лет. Возврат 90% уехавших от войны - неизбежен. Остальные будут до конца жизни мыть полы и с тоской вспоминать счастливые годы в неньке
Denik написав:Раджу готуватися в США до х2 цін на опалення
Дивлюсь погоду в Атланті, +24
В НЙ этой зимой не было снега. Вообще. В минус 10-11 температура заходила 2 раза. Один раз примерно на неделю, второй раз на 3 дня. Сейчас около нуля, а так гуляет практически всю зиму в диапазоне 0-+15. Вот такие жестокие нй зимы. Сейчас цены на ойл почти вернулись к ценам годовой+давености, около 3 долларов за галлон, а год назад резко выросли до 5 + доллара за галлон. Деник все страшных сказок на ночь от мамы про Америку наслушается, потом ему кошмары снятся.
ЧТо мешает учить в Хай скул химию? Малыш, если-бы ты был хоть немного в контексте американской системы школьного образования, то не писал-бы про хай скул. А конкретно твой персонаж из твоего зеркала написал, что в Канаде дети таблицу Менделеева начинают учить в 10 классе. Так что балабола если ищешь - посмотри в зеркало. У них и некоторые разделы алгебры даются уже в том возрасте, когда в союзе только палочки в прописях переставали писать.
Востаннє редагувалось rjkz в Нед 26 лют, 2023 02:11, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав: В эсэсэсэре химия начиналась в 7 классе, дети в школу шли в 7 лет, то есть долбицу старика Менделя, они учили в 14 лет.
А я неплохо знал неорганическую химию. 3 место на школьной олимпиаде.
Вы учили химию с 6 класса, а не с 7-го. Я сам вплотную интересовался Химией с 4-го класса, была домашняя мини лаборатория(половину оборудования и реактивов перетянул с настоящей химлаборатории одного советского предприятия), все, что было в школьной библиотеке по химии - изучил. Когда наступило время Химии в школе, то пролистав учебники до 8-го класса, понял, что я это уже все знаю. Училка по химии души во мне не чаяла, походу я был единственным в ее практике, кому искренне нравилась химия. Так что не столь важно, когда в школе начинают учить предмет
Востаннє редагувалось Damien в Нед 26 лют, 2023 02:17, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав: В эсэсэсэре химия начиналась в 7 классе, дети в школу шли в 7 лет, то есть долбицу старика Менделя, они учили в 14 лет.
А я неплохо знал неорганическую химию. 3 место на школьной олимпиаде.
Вы учили химию с 6 класса, а не с 7-го. Я сам вплотную интересовался Химией с 4-го класса, была домашняя мини лаборатория(половину оборудования и реактивов перетянул с настоящей химлаборатории одного советского предприятия), все, что было в школьной библиотеке по химии - изучил. Когда наступило время Химии в школе, то пролистав учебники до 8-го класса, понял, что я это уже все знаю. Училка по химии души во мне не чаяла, походу я был единственным в ее практике, кому искренне нравилась химия. Так что не столь важно, когда в школе начинают по учить предмет
Может я и ошибся, допускаю, но скорей всего нет. По крайней мере, в моей памяти нет ничего об изучении химии в 6 классе. У меня так сложилось, что 6-й класс я учился не в Киеве, родители увезли от чернобыльской радиации, а 7-й в уже другом городе. Поэтому не так сложно распознать периоды жизни. Ничего не помню про химию в 6 классе. Скорее всего таки в 7 начал учить.