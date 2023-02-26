Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 425426427428> Додано: Суб 25 лют, 2023 22:48 Re: Еміграція, заробітчанство

Ответ пришёл через 14 рабочих дней: "Szanowny Panie,

nie możemy spełnić Pana oczekiwań. Nie odnosimy się do sytuacji, które mogą wystąpić w przyszłości."

Что в переводе: не нравится, вали нафиг))

Это был милениум.



PKO.

Набил платёжку на юр лицо. Копии документов у них есть. Всё нормально. Депозит закончился. Перевожу бабки. Приходит смс, нам нужно связаться с вами по телефону. Ну ок. Звоню.

Нет, говорит, нам нужно, чтобы мы звонили вам блд. Кароч два дня они не могли набрать. Срывалась связь, всё начиналось заново. Для этого пришлось трижды пополнить счёт на общую сумму ок. 500 грн блд. поддержки нет в принципе. Мессенджерами не пользуются. На почту отвечают через несколько дней.





Мессенджер из приват банка:



Вам, як надійному клієнту, банк пропонує підвищення кредитного ліміту до 200 тис грн Вам це цікаво?



Какую страну прос..али Я с польских банков куею. Решил уточнить перед транзакцией. Пишу, как для олигофренов (оно так и есть, может так и нужно жить, хз): "собираюсь сделать законную транзакцию, согласно правилам банка и законов Республики. Вы больше не будете незаконно блокировать мне счёт?"Ответ пришёл через 14 рабочих дней: "Szanowny Panie,nie możemy spełnić Pana oczekiwań. Nie odnosimy się do sytuacji, które mogą wystąpić w przyszłości."Что в переводе: не нравится, вали нафиг))Это был милениум.PKO.Набил платёжку на юр лицо. Копии документов у них есть. Всё нормально. Депозит закончился. Перевожу бабки. Приходит смс, нам нужно связаться с вами по телефону. Ну ок. Звоню.Нет, говорит, нам нужно, чтобы мы звонили вам блд. Кароч два дня они не могли набрать. Срывалась связь, всё начиналось заново. Для этого пришлось трижды пополнить счёт на общую сумму ок. 500 грн блд. поддержки нет в принципе. Мессенджерами не пользуются. На почту отвечают через несколько дней.Мессенджер из приват банка:Вам, як надійному клієнту, банк пропонує підвищення кредитного ліміту до 200 тис грнВам це цікаво?Какую страну прос..али beee

Повідомлень: 382 З нами з: 17.12.22 Подякував: 20 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лют, 2023 23:40 Re: Еміграція, заробітчанство )) в Німеччині в контактах пишуть номер факса і вони їми фізично!!! користуються!!! Але в Польщі вже є монобанка:)) )) в Німеччині в контактах пишуть номер факса і вони їми фізично!!! користуються!!! Але в Польщі вже є монобанка:)) Wisznia2021 Повідомлень: 264 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лют, 2023 23:53 Wisznia2021 написав: :))) в Німеччині в контактах пишуть номер факса і вони їми фізично!!! користуються!!! Але в Польщі вже є монобанка:)) :))) в Німеччині в контактах пишуть номер факса і вони їми фізично!!! користуються!!! Але в Польщі вже є монобанка:))

Чув, що в Німеччині місцями зустрічається інтернет через ADSL модеми. 😳 Чув, що в Німеччині місцями зустрічається інтернет через ADSL модеми. 😳 Bolt Повідомлень: 1632 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 00:02 beee написав: Я с польских банков куею. Я с польских банков куею.

Просто так блокируют? Это В2В или как?

У меня один раз был перевод несколько тысяч евро, через несколько минут позвонили из банка, "это действительно вы переводите? - да, я. - понятно, спасибо, деньги пошли" Просто так блокируют? Это В2В или как?У меня один раз был перевод несколько тысяч евро, через несколько минут позвонили из банка, "это действительно вы переводите? - да, я. - понятно, спасибо, деньги пошли" Gastarbaiter Повідомлень: 2384 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 365 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 00:10 Пора резюмировать: заграница - гуано. Практически во всем. Отстойное образование, отсталая медицина, высокие налоги, убогие банки, тормознутый интернет, сложный язык, отсутствие будущего у эмигрантов, уехавших в возрасте от 12 лет. Возврат 90% уехавших от войны - неизбежен. Остальные будут до конца жизни мыть полы и с тоской вспоминать счастливые годы в неньке



Я ничего не забыл? adeges Повідомлень: 4173 З нами з: 14.03.06 Подякував: 341 раз. Подякували: 901 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 01:02 adeges

Дорогая недвижимость)) Альтернативщик Повідомлень: 151 З нами з: 20.01.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 01:41 BIGor написав: Denik написав: Раджу готуватися в США до х2 цін на опалення Раджу готуватися в США до х2 цін на опалення

Дивлюсь погоду в Атланті, +24 Дивлюсь погоду в Атланті, +24



В НЙ этой зимой не было снега. Вообще.

В минус 10-11 температура заходила 2 раза. Один раз примерно на неделю, второй раз на 3 дня.

Сейчас около нуля, а так гуляет практически всю зиму в диапазоне 0-+15.

Вот такие жестокие нй зимы.

Сейчас цены на ойл почти вернулись к ценам годовой+давености, около 3 долларов за галлон, а год назад резко выросли до 5 + доллара за галлон.

Деник все страшных сказок на ночь от мамы про Америку наслушается, потом ему кошмары снятся. В НЙ этой зимой не было снега. Вообще.В минус 10-11 температура заходила 2 раза. Один раз примерно на неделю, второй раз на 3 дня.Сейчас около нуля, а так гуляет практически всю зиму в диапазоне 0-+15.Вот такие жестокие нй зимы.Сейчас цены на ойл почти вернулись к ценам годовой+давености, около 3 долларов за галлон, а год назад резко выросли до 5 + доллара за галлон.Деник все страшных сказок на ночь от мамы про Америку наслушается, потом ему кошмары снятся. rjkz

Повідомлень: 14250 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7496 раз. Подякували: 4522 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 01:53 Denik написав: rjkz написав: Малыш, это тебе мамочка на ночь сказку рассказала?

Может и доказать такое бла-бла сможешь. Малыш, это тебе мамочка на ночь сказку рассказала?Может и доказать такое бла-бла сможешь.

Балаболе, погугли та знайди Сілабус саме з хімії.

https://www.jcschools.us/cms/lib/MO0190 ... llabus.pdf

Там по змісту - базова неогранічна хімія. Для High School (9-11 класи). То, що вчить Ваша дитина в 11 років, - якийсь шматок природознавства і не більше того. Балаболе, погугли та знайди Сілабус саме з хімії.Там по змісту - базова неогранічна хімія. Для High School (9-11 класи). То, що вчить Ваша дитина в 11 років, - якийсь шматок природознавства і не більше того.



ЧТо мешает учить в Хай скул химию?

Малыш, если-бы ты был хоть немного в контексте американской системы школьного образования, то не писал-бы про хай скул.

А конкретно твой персонаж из твоего зеркала написал, что в Канаде дети таблицу Менделеева начинают учить в 10 классе.

Так что балабола если ищешь - посмотри в зеркало.

У них и некоторые разделы алгебры даются уже в том возрасте, когда в союзе только палочки в прописях переставали писать. ЧТо мешает учить в Хай скул химию?Малыш, если-бы ты был хоть немного в контексте американской системы школьного образования, то не писал-бы про хай скул.А конкретно твой персонаж из твоего зеркала написал, что в Канаде дети таблицу Менделеева начинают учить в 10 классе.Так что балабола если ищешь - посмотри в зеркало.У них и некоторые разделы алгебры даются уже в том возрасте, когда в союзе только палочки в прописях переставали писать. Востаннє редагувалось rjkz в Нед 26 лют, 2023 02:11, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 14250 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7496 раз. Подякували: 4522 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 02:07 rjkz написав:

В эсэсэсэре химия начиналась в 7 классе, дети в школу шли в 7 лет, то есть долбицу старика Менделя, они учили в 14 лет.





А я неплохо знал неорганическую химию. 3 место на школьной олимпиаде.

, дети в школу шли в 7 лет, то есть долбицу старика Менделя, они учили в 14 лет.А я неплохо знал неорганическую химию. 3 место на школьной олимпиаде.

Вы учили химию с 6 класса, а не с 7-го.

Я сам вплотную интересовался Химией с 4-го класса, была домашняя мини лаборатория(половину оборудования и реактивов перетянул с настоящей химлаборатории одного советского предприятия), все, что было в школьной библиотеке по химии - изучил. Когда наступило время Химии в школе, то пролистав учебники до 8-го класса, понял, что я это уже все знаю. Училка по химии души во мне не чаяла, походу я был единственным в ее практике, кому искренне нравилась химия.

Так что не столь важно, когда в школе начинают учить предмет , а не с 7-го.Я сам вплотную интересовался Химией с 4-го класса, была домашняя мини лаборатория(половину оборудования и реактивов перетянул с настоящей химлаборатории одного советского предприятия), все, что было в школьной библиотеке по химии - изучил. Когда наступило время Химии в школе, то пролистав учебники до 8-го класса, понял, что я это уже все знаю. Училка по химии души во мне не чаяла, походу я был единственным в ее практике, кому искренне нравилась химия.Так что не столь важно, когда в школе начинают учить предмет Востаннє редагувалось Damien в Нед 26 лют, 2023 02:17, всього редагувалось 1 раз. Damien

Повідомлень: 981 З нами з: 28.04.20 Подякував: 742 раз. Подякували: 773 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 02:17 Damien написав: rjkz написав:

В эсэсэсэре химия начиналась в 7 классе, дети в школу шли в 7 лет, то есть долбицу старика Менделя, они учили в 14 лет.





А я неплохо знал неорганическую химию. 3 место на школьной олимпиаде.

, дети в школу шли в 7 лет, то есть долбицу старика Менделя, они учили в 14 лет.А я неплохо знал неорганическую химию. 3 место на школьной олимпиаде.

Вы учили химию с 6 класса, а не с 7-го.

Я сам вплотную интересовался Химией с 4-го класса, была домашняя мини лаборатория(половину оборудования и реактивов перетянул с настоящей химлаборатории одного советского предприятия), все, что было в школьной библиотеке по химии - изучил. Когда наступило время Химии в школе, то пролистав учебники до 8-го класса, понял, что я это уже все знаю. Училка по химии души во мне не чаяла, походу я был единственным в ее практике, кому искренне нравилась химия.

Так что не столь важно, когда в школе начинают по учить предмет , а не с 7-го.Я сам вплотную интересовался Химией с 4-го класса, была домашняя мини лаборатория(половину оборудования и реактивов перетянул с настоящей химлаборатории одного советского предприятия), все, что было в школьной библиотеке по химии - изучил. Когда наступило время Химии в школе, то пролистав учебники до 8-го класса, понял, что я это уже все знаю. Училка по химии души во мне не чаяла, походу я был единственным в ее практике, кому искренне нравилась химия.Так что не столь важно, когда в школе начинают по учить предмет



Может я и ошибся, допускаю, но скорей всего нет.

По крайней мере, в моей памяти нет ничего об изучении химии в 6 классе.

У меня так сложилось, что 6-й класс я учился не в Киеве, родители увезли от чернобыльской радиации, а 7-й в уже другом городе. Поэтому не так сложно распознать периоды жизни. Ничего не помню про химию в 6 классе.

Скорее всего таки в 7 начал учить. Может я и ошибся, допускаю, но скорей всего нет.По крайней мере, в моей памяти нет ничего об изучении химии в 6 классе.У меня так сложилось, что 6-й класс я учился не в Киеве, родители увезли от чернобыльской радиации, а 7-й в уже другом городе. Поэтому не так сложно распознать периоды жизни. Ничего не помню про химию в 6 классе.Скорее всего таки в 7 начал учить. rjkz

Повідомлень: 14250 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7496 раз. Подякували: 4522 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 425426427428> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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