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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Нед 26 лют, 2023 02:33
rjkz написав: Damien написав:
Вы учили химию с 6 класса
rjkz написав:В эсэсэсэре химия начиналась в 7 классе
, дети в школу шли в 7 лет, то есть долбицу старика Менделя, они учили в 14 лет.
А я неплохо знал неорганическую химию. 3 место на школьной олимпиаде.
, а не с 7-го.
Я сам вплотную интересовался Химией с 4-го класса, была домашняя мини лаборатория(половину оборудования и реактивов перетянул с настоящей химлаборатории одного советского предприятия), все, что было в школьной библиотеке по химии - изучил. Когда наступило время Химии в школе, то пролистав учебники до 8-го класса, понял, что я это уже все знаю. Училка по химии души во мне не чаяла, походу я был единственным в ее практике, кому искренне нравилась химия.
Так что не столь важно, когда в школе начинают по учить предмет
Может я и ошибся, допускаю, но скорей всего нет.
По крайней мере, в моей памяти нет ничего об изучении химии в 6 классе.
У меня так сложилось, что 6-й класс я учился не в Киеве, родители увезли от чернобыльской радиации, а 7-й в уже другом городе. Поэтому не так сложно распознать периоды жизни. Ничего не помню про химию в 6 классе.
Скорее всего таки в 7 начал учить.
Если на момент аварии на ЧАЭС Вы были в 6 классе(заканчивали 6-й класс), то Вы 73-го года рождения скорее всего.Химия с 7-го класса началась для школьников, когда ввели 11-годичное обучение. Первые такие были те, кто 1977 года рождения
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Додано: Нед 26 лют, 2023 04:19
Damien написав: rjkz написав: Damien написав:Вы учили химию с 6 класса
, а не с 7-го.
Я сам вплотную интересовался Химией с 4-го класса, была домашняя мини лаборатория(половину оборудования и реактивов перетянул с настоящей химлаборатории одного советского предприятия), все, что было в школьной библиотеке по химии - изучил. Когда наступило время Химии в школе, то пролистав учебники до 8-го класса, понял, что я это уже все знаю. Училка по химии души во мне не чаяла, походу я был единственным в ее практике, кому искренне нравилась химия.
Так что не столь важно, когда в школе начинают по учить предмет
Может я и ошибся, допускаю, но скорей всего нет.
По крайней мере, в моей памяти нет ничего об изучении химии в 6 классе.
У меня так сложилось, что 6-й класс я учился не в Киеве, родители увезли от чернобыльской радиации, а 7-й в уже другом городе. Поэтому не так сложно распознать периоды жизни. Ничего не помню про химию в 6 классе.
Скорее всего таки в 7 начал учить.
Если на момент аварии на ЧАЭС Вы были в 6 классе(заканчивали 6-й класс), то Вы 73-го года рождения скорее всего.Химия с 7-го класса началась для школьников, когда ввели 11-годичное обучение. Первые такие были те, кто 1977 года рождения
Я тоже об этом подумал, я еще учился 10 лет, хотя закончил 11 классов.
С годом рождения Вы почти угадали.
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