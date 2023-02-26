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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 426427428429>
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 02:33

  rjkz написав:
  Damien написав:
  rjkz написав:
В эсэсэсэре химия начиналась в 7 классе, дети в школу шли в 7 лет, то есть долбицу старика Менделя, они учили в 14 лет.


А я неплохо знал неорганическую химию. 3 место на школьной олимпиаде.

Вы учили химию с 6 класса, а не с 7-го.
Я сам вплотную интересовался Химией с 4-го класса, была домашняя мини лаборатория(половину оборудования и реактивов перетянул с настоящей химлаборатории одного советского предприятия), все, что было в школьной библиотеке по химии - изучил. Когда наступило время Химии в школе, то пролистав учебники до 8-го класса, понял, что я это уже все знаю. Училка по химии души во мне не чаяла, походу я был единственным в ее практике, кому искренне нравилась химия.
Так что не столь важно, когда в школе начинают по учить предмет


Может я и ошибся, допускаю, но скорей всего нет.
По крайней мере, в моей памяти нет ничего об изучении химии в 6 классе.
У меня так сложилось, что 6-й класс я учился не в Киеве, родители увезли от чернобыльской радиации, а 7-й в уже другом городе. Поэтому не так сложно распознать периоды жизни. Ничего не помню про химию в 6 классе.
Скорее всего таки в 7 начал учить.

Если на момент аварии на ЧАЭС Вы были в 6 классе(заканчивали 6-й класс), то Вы 73-го года рождения скорее всего.Химия с 7-го класса началась для школьников, когда ввели 11-годичное обучение. Первые такие были те, кто 1977 года рождения
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 04:19

  Damien написав:
  rjkz написав:
  Damien написав:Вы учили химию с 6 класса, а не с 7-го.
Я сам вплотную интересовался Химией с 4-го класса, была домашняя мини лаборатория(половину оборудования и реактивов перетянул с настоящей химлаборатории одного советского предприятия), все, что было в школьной библиотеке по химии - изучил. Когда наступило время Химии в школе, то пролистав учебники до 8-го класса, понял, что я это уже все знаю. Училка по химии души во мне не чаяла, походу я был единственным в ее практике, кому искренне нравилась химия.
Так что не столь важно, когда в школе начинают по учить предмет


Может я и ошибся, допускаю, но скорей всего нет.
По крайней мере, в моей памяти нет ничего об изучении химии в 6 классе.
У меня так сложилось, что 6-й класс я учился не в Киеве, родители увезли от чернобыльской радиации, а 7-й в уже другом городе. Поэтому не так сложно распознать периоды жизни. Ничего не помню про химию в 6 классе.
Скорее всего таки в 7 начал учить.

Если на момент аварии на ЧАЭС Вы были в 6 классе(заканчивали 6-й класс), то Вы 73-го года рождения скорее всего.Химия с 7-го класса началась для школьников, когда ввели 11-годичное обучение. Первые такие были те, кто 1977 года рождения


Я тоже об этом подумал, я еще учился 10 лет, хотя закончил 11 классов. :lol:
С годом рождения Вы почти угадали. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 09:07

Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  beee написав:Я с польских банков куею.

Просто так блокируют? Это В2В или как?
У меня один раз был перевод несколько тысяч евро, через несколько минут позвонили из банка, "это действительно вы переводите? - да, я. - понятно, спасибо, деньги пошли"
Украинцев. Есть такой предлог "подозрение" с возможностью блокировки на 6 месяцев.
В Европе не банк работает ради клиента, а клиент должен подходить банку. Не бухгалтер работает для предпринимателя, а предприниматель наоборот.
Поэтому вместо конкуренции - корпорации. Поэтому у нас супермаркеты с дизайном, кафе, у них - бутылки под ногами, а магазы похожы на базар 90-х.
У них при выражении недовольства поставщику: "пан может выбрать другого".

Повторюсь, может, на самом деле, неправильно живём мы и нужно перестраиваться. Жить размеренно нужно. Факс нужен? Окей. Счёт открывать 3 месяца? чунга чанга, жуй кокосы ешь бананы и не суетись.

Обратной стороной в Европе является абсолютная справедливость правоохранительных органов и прокуратуры.
Не нарушил, да пройдёт пол года, год, но тебе всё вернут.
Востаннє редагувалось beee в Нед 26 лют, 2023 09:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 09:34

  beee написав:
Gastarbaiter написав:
  beee написав:Я с польских банков куею.

Просто так блокируют? Это В2В или как?
У меня один раз был перевод несколько тысяч евро, через несколько минут позвонили из банка, "это действительно вы переводите? - да, я. - понятно, спасибо, деньги пошли"
Украинцев. Есть такой предлог "подозрение" с возможностью блокировки на 6 месяцев.
В Европе не банк работает ради клиента, а клиент должен подходить банку. Не бухгалтер работает для предпринимателя, а предприниматель наоборот.
Поэтому вместо конкуренции - корпорации. Поэтому у нас супермаркеты с дизайном, кафе, у них - бутылки под ногами, а магазы похожы на базар 90-х.
У них при выражении недовольства поставщику: "пан может выбрать другого".

Повторюсь, может, на самом деле, неправильно живём мы и нужно перестраиваться. Жить размеренно нужно. Факс нужен? Окей. Счёт открывать 3 месяца? чунга чанга, жуй кокосы ешь бананы и не суетись.

C банками поки все взагалі гуд. Рахунок відкрили за 30 хв, на 35 хв. вже закинув гроші. Взагалі ніяких проблем. Який факс? Нащо така вже брехня тут? А за який супермакет Ви кажете? Може десь в селі в Польщі? Як називається? Я навіть такого тут ніде не бачив. А в Україні супермаркети з дизайном - це які?
Таке враження що бее просто впарює бетон КРЖН, і йому тема про еміграцію потенційних клієнтів взагалі не вигідна.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 09:37

  adeges написав:Пора резюмировать: заграница - гуано. Практически во всем. Отстойное образование, отсталая медицина, высокие налоги, убогие банки, тормознутый интернет, сложный язык, отсутствие будущего у эмигрантов, уехавших в возрасте от 12 лет. Возврат 90% уехавших от войны - неизбежен. Остальные будут до конца жизни мыть полы и с тоской вспоминать счастливые годы в неньке

Я ничего не забыл?

Нема часу відписувать, бігу на 5-ту зміну мити підлоги за 3 копійки. :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 09:49

Re: Еміграція, заробітчанство

В житті на "цивілізованому" заході тільки одна проблема в порівнянні з Україною: ти не можеш нікуди піти на заробітки (чи в ІТ), щоб отримувати ЗП на порядок більше середньої по ринку.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:07

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  beee написав:
Gastarbaiter написав:[quote="5546300:beee"]Я с польских банков куею.

Просто так блокируют? Это В2В или как?
У меня один раз был перевод несколько тысяч евро, через несколько минут позвонили из банка, "это действительно вы переводите? - да, я. - понятно, спасибо, деньги пошли"
Украинцев. Есть такой предлог "подозрение" с возможностью блокировки на 6 месяцев.
В Европе не банк работает ради клиента, а клиент должен подходить банку. Не бухгалтер работает для предпринимателя, а предприниматель наоборот.
Поэтому вместо конкуренции - корпорации. Поэтому у нас супермаркеты с дизайном, кафе, у них - бутылки под ногами, а магазы похожы на базар 90-х.
У них при выражении недовольства поставщику: "пан может выбрать другого".

Повторюсь, может, на самом деле, неправильно живём мы и нужно перестраиваться. Жить размеренно нужно. Факс нужен? Окей. Счёт открывать 3 месяца? чунга чанга, жуй кокосы ешь бананы и не суетись.

C банками поки все взагалі гуд. Рахунок відкрили за 30 хв, на 35 хв. вже закинув гроші. Взагалі ніяких проблем. Який факс? Нащо така вже брехня тут? А за який супермакет Ви кажете? Може десь в селі в Польщі? Як називається? Я навіть такого тут ніде не бачив. А в Україні супермаркети з дизайном - це які?
Таке враження що бее просто впарює бетон КРЖН, і йому тема про еміграцію потенційних клієнтів взагалі не вигідна.[/quote]

Варшава. Любой лидл, бедронка, вообще любой продуктовый.
Товар под ногами. Ремонты из 90х
Факс писали про Германию и США. ЗображенняЗображення
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:12

  beee написав:Варшава. Любой лидл, бедронка, вообще любой продуктовый.
Товар под ногами. Ремонты из 90х
Факс писали про Германию и США. ЗображенняЗображення

Типу якщо сфоткати АТБ - і Сільпо нового формату (до речі де вони такі є? Бо в у нас в провінції Сільпо самий звичайний супермаркет із 90-хх) - оце порівняння :mrgreen:
Короче, зганяй наприклад в Ашан польский і Ашан український - і шукай різницю, а то порівнюєш дискаунтери з єліткою.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:15

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  beee написав:Варшава. Любой лидл, бедронка, вообще любой продуктовый.
Товар под ногами. Ремонты из 90х
Факс писали про Германию и США. ЗображенняЗображення

Типу якщо сфоткати АТБ - і Сільпо нового формату (до речі де вони такі є? Бо в у нас в провінції Сільпо самий звичайний супермаркет із 90-хх) - оце порівняння :mrgreen:
Короче, зганяй наприклад в Ашан польский і Ашан український - і шукай різницю, а то порівнюєш дискаунтери з єліткою.
Значит не в те магазы ходил, хотя фотку сильпо я выслал под боком у меня. Хожу ежедневно
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Короче, зганяй наприклад в Ашан польский і Ашан український - і шукай різницю, а то порівнюєш дискаунтери з єліткою.

АТБ вже еліткою обізвали...))))
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