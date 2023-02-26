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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 426427428429
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:ЧТо мешает учить в Хай скул химию?
Малыш, если-бы ты был хоть немного в контексте американской системы школьного образования, то не писал-бы про хай скул.
А конкретно твой персонаж из твоего зеркала написал, что в Канаде дети таблицу Менделеева начинают учить в 10 классе.
Так что балабола если ищешь - посмотри в зеркало.
У них и некоторые разделы алгебры даются уже в том возрасте, когда в союзе только палочки в прописях переставали писать.

Балаболіш саме ти. Я аргументую посиланнями на відповідні сілабуси.
Denik
 
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