rjkz написав:ЧТо мешает учить в Хай скул химию?
Малыш, если-бы ты был хоть немного в контексте американской системы школьного образования, то не писал-бы про хай скул.
А конкретно твой персонаж из твоего зеркала написал, что в Канаде дети таблицу Менделеева начинают учить в 10 классе.
Так что балабола если ищешь - посмотри в зеркало.
У них и некоторые разделы алгебры даются уже в том возрасте, когда в союзе только палочки в прописях переставали писать.
Балаболіш саме ти. Я аргументую посиланнями на відповідні сілабуси.