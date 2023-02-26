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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 426427428429
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:ЧТо мешает учить в Хай скул химию?
Малыш, если-бы ты был хоть немного в контексте американской системы школьного образования, то не писал-бы про хай скул.
А конкретно твой персонаж из твоего зеркала написал, что в Канаде дети таблицу Менделеева начинают учить в 10 классе.
Так что балабола если ищешь - посмотри в зеркало.
У них и некоторые разделы алгебры даются уже в том возрасте, когда в союзе только палочки в прописях переставали писать.

Балаболіш саме ти. Я аргументую посиланнями на відповідні сілабуси.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 11:06

  Denik написав:
  BIGor написав:Короче, зганяй наприклад в Ашан польский і Ашан український - і шукай різницю, а то порівнюєш дискаунтери з єліткою.

АТБ вже еліткою обізвали...))))

Судячи з цін, помалу вже стає...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 11:15

  Denik написав:
  BIGor написав:Короче, зганяй наприклад в Ашан польский і Ашан український - і шукай різницю, а то порівнюєш дискаунтери з єліткою.

АТБ вже еліткою обізвали...))))

Не знаю, чого Ви називаєте АТБ еліткою, але пан бее порівнював Бєдронку (дискаунтер) з Ле-Сільпо (як я розумію, елітка).
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 11:23

Re: Еміграція, заробітчанство

У меня в радиусе 200 метров два сильпо: ривер молл и в аркадии. В обоих как на фото, кафе внутри, красиво. Я не в курсе, что это элитка.
В Варшаве я жил в четырёх центральных районах , ходил в 8-10разных маркетов разных городов, поэтому заметил разницу.
Любое сильпо или новус -после ребрендинга.
АТБ кстати тоже кое где. Вижу по трассе на борисполь, чёрное такое, с панорамным остеклением. в атб ходят в основном пенсы я иак понимаю. Я ни разу не был внутри, сорян

Элитка это типа winetime, гудвайн наверное
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 11:36

  beee написав:Украинцев. Есть такой предлог "подозрение" с возможностью блокировки на 6 месяцев.
В Европе не банк работает ради клиента, а клиент должен подходить банку. Не бухгалтер работает для предпринимателя, а предприниматель наоборот.
Поэтому вместо конкуренции - корпорации. Поэтому у нас супермаркеты с дизайном, кафе, у них - бутылки под ногами, а магазы похожы на базар 90-х.
У них при выражении недовольства поставщику: "пан может выбрать другого".

Повторюсь, может, на самом деле, неправильно живём мы и нужно перестраиваться. Жить размеренно нужно. Факс нужен? Окей. Счёт открывать 3 месяца? чунга чанга, жуй кокосы ешь бананы и не суетись.

Обратной стороной в Европе является абсолютная справедливость правоохранительных органов и прокуратуры.
Не нарушил, да пройдёт пол года, год, но тебе всё вернут.


Просто в Европе все живут по накатаной - работаешь, получаешь зп, из месяца в месяц, из года в год одни и те же суммы, все ровно и никто тебя не трогает. Если продал что-то, сразу доки в банк заносишь, это норма. Тут не принято продать квартиру, 5 лет держать деньги под матрасом, а потом вдруг положить их на счет. Или вдруг неожидано начать в 2 раза больше зарабатывать. Даже если такое происходит, ты опять же сразу уведомляешь банк что поменял работу, новая зп такая. И к тебе нет вопросов.

П.С. Мой случай для них тоже был дикостью кстати, типа чувак работает из дома на 5 компаний сразу, везде разные заработки, причем каждый месяц все меняется - один и тот же работодатель может в 1 месяц 300евро скинуть, а в другой 2000евро. Как так?!?!? Примерно такая реакция была. Но после 3 чашек кофе я как-то на пальцах смог объяснить и с тех пор уже пол года меня никто не трогает.

Фактор личного общения кстати помогает, я сразу взял контакты девочки-менеджера которая меня регала, и если мне какие-то письма приходят от банка я сразу ей в ватсап пишу, и она будучи в курсе моей ситуации сразу все решает за 20 мин.

Если что это про Испанию.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 11:40

  beee написав:У меня в радиусе 200 метров два сильпо: ривер молл и в аркадии. В обоих как на фото, кафе внутри, красиво. Я не в курсе, что это элитка.
В Варшаве я жил в четырёх центральных районах , ходил в 8-10разных маркетов разных городов, поэтому заметил разницу.
Любое сильпо или новус -после ребрендинга.
АТБ кстати тоже кое где. Вижу по трассе на борисполь, чёрное такое, с панорамным остеклением. в атб ходят в основном пенсы я иак понимаю. Я ни разу не был внутри, сорян

Элитка это типа winetime, гудвайн наверное

Ну і що з того? Київ дороге і пагане місто для життя, навіть якщо є прекрасний і красивий магазин Сільпо поруч з гарною вивіскою. Я це можу сказати проживши більше 10 років в цьому місті.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 11:41

  beee написав:У меня в радиусе 200 метров два сильпо: ривер молл и в аркадии. В обоих как на фото, кафе внутри, красиво. Я не в курсе, что это элитка.
В Варшаве я жил в четырёх центральных районах , ходил в 8-10разных маркетов разных городов, поэтому заметил разницу.
Любое сильпо или новус -после ребрендинга.
АТБ кстати тоже кое где. Вижу по трассе на борисполь, чёрное такое, с панорамным остеклением. в атб ходят в основном пенсы я иак понимаю. Я ни разу не был внутри, сорян

Элитка это типа winetime, гудвайн наверное


В Испании тоже много мелких магазинчиков из 90х. Товары на полу, какие-то дебильные плакаты с акциями от руки написаные на дверях висят, и тд. Ну да никто не заставляет туда ходить. Есть Ашан, Метро, Карефур - норм супермаркеты где все красиво и цивильно. Просто в Украине такие мелкие магазины практически вымерли как вид из-за больших сетей, а тут еще как-то выживают на постоянных клиентах.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 12:01

  Дюрі-бачі написав:В житті на "цивілізованому" заході тільки одна проблема в порівнянні з Україною: ти не можеш нікуди піти на заробітки (чи в ІТ), щоб отримувати ЗП на порядок більше середньої по ринку.

та там взагалі "комунізм": всі рівні, але таки дехто рівнше, але то рептилоїди або їх слуги
flyman
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