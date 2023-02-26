Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 426427428429 Додано: Нед 26 лют, 2023 10:45 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: ЧТо мешает учить в Хай скул химию?

Малыш, если-бы ты был хоть немного в контексте американской системы школьного образования, то не писал-бы про хай скул.

А конкретно твой персонаж из твоего зеркала написал, что в Канаде дети таблицу Менделеева начинают учить в 10 классе.

Так что балабола если ищешь - посмотри в зеркало.

У них и некоторые разделы алгебры даются уже в том возрасте, когда в союзе только палочки в прописях переставали писать. ЧТо мешает учить в Хай скул химию?Малыш, если-бы ты был хоть немного в контексте американской системы школьного образования, то не писал-бы про хай скул.А конкретно твой персонаж из твоего зеркала написал, что в Канаде дети таблицу Менделеева начинают учить в 10 классе.Так что балабола если ищешь - посмотри в зеркало.У них и некоторые разделы алгебры даются уже в том возрасте, когда в союзе только палочки в прописях переставали писать.

Балаболіш саме ти. Я аргументую посиланнями на відповідні сілабуси. Балаболіш саме ти. Я аргументую посиланнями на відповідні сілабуси. Denik Повідомлень: 1888 З нами з: 23.02.09 Подякував: 549 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 11:06 Denik написав: BIGor написав: Короче, зганяй наприклад в Ашан польский і Ашан український - і шукай різницю, а то порівнюєш дискаунтери з єліткою. Короче, зганяй наприклад в Ашан польский і Ашан український - і шукай різницю, а то порівнюєш дискаунтери з єліткою.

АТБ вже еліткою обізвали...)))) АТБ вже еліткою обізвали...))))

Судячи з цін, помалу вже стає... Судячи з цін, помалу вже стає... Bolt Повідомлень: 1633 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 11:15 Denik написав: BIGor написав: Короче, зганяй наприклад в Ашан польский і Ашан український - і шукай різницю, а то порівнюєш дискаунтери з єліткою. Короче, зганяй наприклад в Ашан польский і Ашан український - і шукай різницю, а то порівнюєш дискаунтери з єліткою.

АТБ вже еліткою обізвали...)))) АТБ вже еліткою обізвали...))))

Не знаю, чого Ви називаєте АТБ еліткою, але пан бее порівнював Бєдронку (дискаунтер) з Ле-Сільпо (як я розумію, елітка). Не знаю, чого Ви називаєте АТБ еліткою, але пан бее порівнював Бєдронку (дискаунтер) з Ле-Сільпо (як я розумію, елітка). BIGor

Повідомлень: 7299 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1537 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 11:23 Re: Еміграція, заробітчанство У меня в радиусе 200 метров два сильпо: ривер молл и в аркадии. В обоих как на фото, кафе внутри, красиво. Я не в курсе, что это элитка.

В Варшаве я жил в четырёх центральных районах , ходил в 8-10разных маркетов разных городов, поэтому заметил разницу.

Любое сильпо или новус -после ребрендинга.

АТБ кстати тоже кое где. Вижу по трассе на борисполь, чёрное такое, с панорамным остеклением. в атб ходят в основном пенсы я иак понимаю. Я ни разу не был внутри, сорян



Элитка это типа winetime, гудвайн наверное beee

Повідомлень: 393 З нами з: 17.12.22 Подякував: 25 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 11:36 beee написав: Украинцев. Есть такой предлог "подозрение" с возможностью блокировки на 6 месяцев.

В Европе не банк работает ради клиента, а клиент должен подходить банку. Не бухгалтер работает для предпринимателя, а предприниматель наоборот.

Поэтому вместо конкуренции - корпорации. Поэтому у нас супермаркеты с дизайном, кафе, у них - бутылки под ногами, а магазы похожы на базар 90-х.

У них при выражении недовольства поставщику: "пан может выбрать другого".



Повторюсь, может, на самом деле, неправильно живём мы и нужно перестраиваться. Жить размеренно нужно. Факс нужен? Окей. Счёт открывать 3 месяца? чунга чанга, жуй кокосы ешь бананы и не суетись.



Обратной стороной в Европе является абсолютная справедливость правоохранительных органов и прокуратуры.

Не нарушил, да пройдёт пол года, год, но тебе всё вернут. Украинцев. Есть такой предлог "подозрение" с возможностью блокировки на 6 месяцев.В Европе не банк работает ради клиента, а клиент должен подходить банку. Не бухгалтер работает для предпринимателя, а предприниматель наоборот.Поэтому вместо конкуренции - корпорации. Поэтому у нас супермаркеты с дизайном, кафе, у них - бутылки под ногами, а магазы похожы на базар 90-х.У них при выражении недовольства поставщику: "пан может выбрать другого".Повторюсь, может, на самом деле, неправильно живём мы и нужно перестраиваться. Жить размеренно нужно. Факс нужен? Окей. Счёт открывать 3 месяца? чунга чанга, жуй кокосы ешь бананы и не суетись.Обратной стороной в Европе является абсолютная справедливость правоохранительных органов и прокуратуры.Не нарушил, да пройдёт пол года, год, но тебе всё вернут.



Просто в Европе все живут по накатаной - работаешь, получаешь зп, из месяца в месяц, из года в год одни и те же суммы, все ровно и никто тебя не трогает. Если продал что-то, сразу доки в банк заносишь, это норма. Тут не принято продать квартиру, 5 лет держать деньги под матрасом, а потом вдруг положить их на счет. Или вдруг неожидано начать в 2 раза больше зарабатывать. Даже если такое происходит, ты опять же сразу уведомляешь банк что поменял работу, новая зп такая. И к тебе нет вопросов.



П.С. Мой случай для них тоже был дикостью кстати, типа чувак работает из дома на 5 компаний сразу, везде разные заработки, причем каждый месяц все меняется - один и тот же работодатель может в 1 месяц 300евро скинуть, а в другой 2000евро. Как так?!?!? Примерно такая реакция была. Но после 3 чашек кофе я как-то на пальцах смог объяснить и с тех пор уже пол года меня никто не трогает.



Фактор личного общения кстати помогает, я сразу взял контакты девочки-менеджера которая меня регала, и если мне какие-то письма приходят от банка я сразу ей в ватсап пишу, и она будучи в курсе моей ситуации сразу все решает за 20 мин.



Если что это про Испанию. Просто в Европе все живут по накатаной - работаешь, получаешь зп, из месяца в месяц, из года в год одни и те же суммы, все ровно и никто тебя не трогает. Если продал что-то, сразу доки в банк заносишь, это норма. Тут не принято продать квартиру, 5 лет держать деньги под матрасом, а потом вдруг положить их на счет. Или вдруг неожидано начать в 2 раза больше зарабатывать. Даже если такое происходит, ты опять же сразу уведомляешь банк что поменял работу, новая зп такая. И к тебе нет вопросов.П.С. Мой случай для них тоже был дикостью кстати, типа чувак работает из дома на 5 компаний сразу, везде разные заработки, причем каждый месяц все меняется - один и тот же работодатель может в 1 месяц 300евро скинуть, а в другой 2000евро. Как так?!?!? Примерно такая реакция была. Но после 3 чашек кофе я как-то на пальцах смог объяснить и с тех пор уже пол года меня никто не трогает.Фактор личного общения кстати помогает, я сразу взял контакты девочки-менеджера которая меня регала, и если мне какие-то письма приходят от банка я сразу ей в ватсап пишу, и она будучи в курсе моей ситуации сразу все решает за 20 мин.Если что это про Испанию. slonomag Повідомлень: 216 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 39 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 11:40 beee написав: У меня в радиусе 200 метров два сильпо: ривер молл и в аркадии. В обоих как на фото, кафе внутри, красиво. Я не в курсе, что это элитка.

В Варшаве я жил в четырёх центральных районах , ходил в 8-10разных маркетов разных городов, поэтому заметил разницу.

Любое сильпо или новус -после ребрендинга.

АТБ кстати тоже кое где. Вижу по трассе на борисполь, чёрное такое, с панорамным остеклением. в атб ходят в основном пенсы я иак понимаю. Я ни разу не был внутри, сорян



Элитка это типа winetime, гудвайн наверное У меня в радиусе 200 метров два сильпо: ривер молл и в аркадии. В обоих как на фото, кафе внутри, красиво. Я не в курсе, что это элитка.В Варшаве я жил в четырёх центральных районах , ходил в 8-10разных маркетов разных городов, поэтому заметил разницу.Любое сильпо или новус -после ребрендинга.АТБ кстати тоже кое где. Вижу по трассе на борисполь, чёрное такое, с панорамным остеклением. в атб ходят в основном пенсы я иак понимаю. Я ни разу не был внутри, сорянЭлитка это типа winetime, гудвайн наверное

Ну і що з того? Київ дороге і пагане місто для життя, навіть якщо є прекрасний і красивий магазин Сільпо поруч з гарною вивіскою. Я це можу сказати проживши більше 10 років в цьому місті. Ну і що з того? Київ дороге і пагане місто для життя, навіть якщо є прекрасний і красивий магазин Сільпо поруч з гарною вивіскою. Я це можу сказати проживши більше 10 років в цьому місті. BIGor

Повідомлень: 7299 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1537 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 11:41 beee написав: У меня в радиусе 200 метров два сильпо: ривер молл и в аркадии. В обоих как на фото, кафе внутри, красиво. Я не в курсе, что это элитка.

В Варшаве я жил в четырёх центральных районах , ходил в 8-10разных маркетов разных городов, поэтому заметил разницу.

Любое сильпо или новус -после ребрендинга.

АТБ кстати тоже кое где. Вижу по трассе на борисполь, чёрное такое, с панорамным остеклением. в атб ходят в основном пенсы я иак понимаю. Я ни разу не был внутри, сорян



Элитка это типа winetime, гудвайн наверное У меня в радиусе 200 метров два сильпо: ривер молл и в аркадии. В обоих как на фото, кафе внутри, красиво. Я не в курсе, что это элитка.В Варшаве я жил в четырёх центральных районах , ходил в 8-10разных маркетов разных городов, поэтому заметил разницу.Любое сильпо или новус -после ребрендинга.АТБ кстати тоже кое где. Вижу по трассе на борисполь, чёрное такое, с панорамным остеклением. в атб ходят в основном пенсы я иак понимаю. Я ни разу не был внутри, сорянЭлитка это типа winetime, гудвайн наверное



В Испании тоже много мелких магазинчиков из 90х. Товары на полу, какие-то дебильные плакаты с акциями от руки написаные на дверях висят, и тд. Ну да никто не заставляет туда ходить. Есть Ашан, Метро, Карефур - норм супермаркеты где все красиво и цивильно. Просто в Украине такие мелкие магазины практически вымерли как вид из-за больших сетей, а тут еще как-то выживают на постоянных клиентах. В Испании тоже много мелких магазинчиков из 90х. Товары на полу, какие-то дебильные плакаты с акциями от руки написаные на дверях висят, и тд. Ну да никто не заставляет туда ходить. Есть Ашан, Метро, Карефур - норм супермаркеты где все красиво и цивильно. Просто в Украине такие мелкие магазины практически вымерли как вид из-за больших сетей, а тут еще как-то выживают на постоянных клиентах. slonomag Повідомлень: 216 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 39 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 12:01 Дюрі-бачі написав: В житті на "цивілізованому" заході тільки одна проблема в порівнянні з Україною: ти не можеш нікуди піти на заробітки (чи в ІТ), щоб отримувати ЗП на порядок більше середньої по ринку. В житті на "цивілізованому" заході тільки одна проблема в порівнянні з Україною: ти не можеш нікуди піти на заробітки (чи в ІТ), щоб отримувати ЗП на порядок більше середньої по ринку.

та там взагалі "комунізм": всі рівні, але таки дехто рівнше, але то рептилоїди або їх слуги та там взагалі "комунізм": всі рівні, але таки дехто рівнше, але то рептилоїди або їх слуги flyman

Повідомлень: 30791 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1450 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 13:16 BIGor написав: beee написав: У меня в радиусе 200 метров два сильпо: ривер молл и в аркадии. В обоих как на фото, кафе внутри, красиво. Я не в курсе, что это элитка.

В Варшаве я жил в четырёх центральных районах , ходил в 8-10разных маркетов разных городов, поэтому заметил разницу.

Любое сильпо или новус -после ребрендинга.

АТБ кстати тоже кое где. Вижу по трассе на борисполь, чёрное такое, с панорамным остеклением. в атб ходят в основном пенсы я иак понимаю. Я ни разу не был внутри, сорян



Элитка это типа winetime, гудвайн наверное У меня в радиусе 200 метров два сильпо: ривер молл и в аркадии. В обоих как на фото, кафе внутри, красиво. Я не в курсе, что это элитка.В Варшаве я жил в четырёх центральных районах , ходил в 8-10разных маркетов разных городов, поэтому заметил разницу.Любое сильпо или новус -после ребрендинга.АТБ кстати тоже кое где. Вижу по трассе на борисполь, чёрное такое, с панорамным остеклением. в атб ходят в основном пенсы я иак понимаю. Я ни разу не был внутри, сорянЭлитка это типа winetime, гудвайн наверное

Ну і що з того? Київ дороге і пагане місто для життя, навіть якщо є прекрасний і красивий магазин Сільпо поруч з гарною вивіскою. Я це можу сказати проживши більше 10 років в цьому місті. Ну і що з того? Київ дороге і пагане місто для життя, навіть якщо є прекрасний і красивий магазин Сільпо поруч з гарною вивіскою. Я це можу сказати проживши більше 10 років в цьому місті.

Потрібно було від"їхати від м.Академмістечко на 15 км і відкрити для себе Ірпінь, а можна було від"їхати ще 5 км і знайти Бучу.



Наразі не бачу проблеми працювати із б-якого кутка де є стабільний інтернет та електропостачання.



https://fi202x.blogspot.com/2023/02/4g-lte.html



Хати в селах, смт, і невеликих містах не дорогі. Квартири теж. Не розумію, для чого купувати "дороге житло" в Києві, якщо є віддалена робота. Потрібно було від"їхати від м.Академмістечко на 15 км і відкрити для себе Ірпінь, а можна було від"їхати ще 5 км і знайти Бучу.Наразі не бачу проблеми працювати із б-якого кутка де є стабільний інтернет та електропостачання.Хати в селах, смт, і невеликих містах не дорогі. Квартири теж. Не розумію, для чого купувати "дороге житло" в Києві, якщо є віддалена робота. flyman

Повідомлень: 30791 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1450 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 13:37 slonomag написав: beee написав: У меня в радиусе 200 метров два сильпо: ривер молл и в аркадии. В обоих как на фото, кафе внутри, красиво. Я не в курсе, что это элитка.

В Варшаве я жил в четырёх центральных районах , ходил в 8-10разных маркетов разных городов, поэтому заметил разницу.

Любое сильпо или новус -после ребрендинга.

АТБ кстати тоже кое где. Вижу по трассе на борисполь, чёрное такое, с панорамным остеклением. в атб ходят в основном пенсы я иак понимаю. Я ни разу не был внутри, сорян



Элитка это типа winetime, гудвайн наверное У меня в радиусе 200 метров два сильпо: ривер молл и в аркадии. В обоих как на фото, кафе внутри, красиво. Я не в курсе, что это элитка.В Варшаве я жил в четырёх центральных районах , ходил в 8-10разных маркетов разных городов, поэтому заметил разницу.Любое сильпо или новус -после ребрендинга.АТБ кстати тоже кое где. Вижу по трассе на борисполь, чёрное такое, с панорамным остеклением. в атб ходят в основном пенсы я иак понимаю. Я ни разу не был внутри, сорянЭлитка это типа winetime, гудвайн наверное



В Испании тоже много мелких магазинчиков из 90х. Товары на полу, какие-то дебильные плакаты с акциями от руки написаные на дверях висят, и тд. Ну да никто не заставляет туда ходить. Есть Ашан, Метро, Карефур - норм супермаркеты где все красиво и цивильно. Просто в Украине такие мелкие магазины практически вымерли как вид из-за больших сетей, а тут еще как-то выживают на постоянных клиентах. В Испании тоже много мелких магазинчиков из 90х. Товары на полу, какие-то дебильные плакаты с акциями от руки написаные на дверях висят, и тд. Ну да никто не заставляет туда ходить. Есть Ашан, Метро, Карефур - норм супермаркеты где все красиво и цивильно. Просто в Украине такие мелкие магазины практически вымерли как вид из-за больших сетей, а тут еще как-то выживают на постоянных клиентах.

Не из за сетей а из за низкой платежеспособности населения. Чтобы магазин не тонул его выручка должна составлять 10$ с м2 в день. Магазин 50м2 должен генерировать 500 уе выручки в день. При наценке 20% это 100уе грязной прибыли, из которой примерно 1/3 зарплата 1/3 аренда. Не сложно посчитать что средний чек должен быть не менее 200 грн а количество покупателей не менее 50 в день. Для мелкого магазина цифры почти неподьемные. Либо вокруг не должно быть конкурентов, либо он должен специализироваться на каком то одном виде продукции (например сыры) предложив ассортимент от 100 видов, тогда Сильпо с их 20 видами сыра потеряет конкурентное преимущество. Не из за сетей а из за низкой платежеспособности населения. Чтобы магазин не тонул его выручка должна составлять 10$ с м2 в день. Магазин 50м2 должен генерировать 500 уе выручки в день. При наценке 20% это 100уе грязной прибыли, из которой примерно 1/3 зарплата 1/3 аренда. Не сложно посчитать что средний чек должен быть не менее 200 грн а количество покупателей не менее 50 в день. Для мелкого магазина цифры почти неподьемные. Либо вокруг не должно быть конкурентов, либо он должен специализироваться на каком то одном виде продукции (например сыры) предложив ассортимент от 100 видов, тогда Сильпо с их 20 видами сыра потеряет конкурентное преимущество. vitaliian

Повідомлень: 16967 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2116 раз. Подякували: 3000 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 426427428429 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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