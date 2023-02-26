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У меня в радиусе 200 метров два сильпо: ривер молл и в аркадии. В обоих как на фото, кафе внутри, красиво. Я не в курсе, что это элитка. В Варшаве я жил в четырёх центральных районах , ходил в 8-10разных маркетов разных городов, поэтому заметил разницу. Любое сильпо или новус -после ребрендинга. АТБ кстати тоже кое где. Вижу по трассе на борисполь, чёрное такое, с панорамным остеклением. в атб ходят в основном пенсы я иак понимаю. Я ни разу не был внутри, сорян
beee написав:Украинцев. Есть такой предлог "подозрение" с возможностью блокировки на 6 месяцев. В Европе не банк работает ради клиента, а клиент должен подходить банку. Не бухгалтер работает для предпринимателя, а предприниматель наоборот. Поэтому вместо конкуренции - корпорации. Поэтому у нас супермаркеты с дизайном, кафе, у них - бутылки под ногами, а магазы похожы на базар 90-х. У них при выражении недовольства поставщику: "пан может выбрать другого".
Повторюсь, может, на самом деле, неправильно живём мы и нужно перестраиваться. Жить размеренно нужно. Факс нужен? Окей. Счёт открывать 3 месяца? чунга чанга, жуй кокосы ешь бананы и не суетись.
Обратной стороной в Европе является абсолютная справедливость правоохранительных органов и прокуратуры. Не нарушил, да пройдёт пол года, год, но тебе всё вернут.
Просто в Европе все живут по накатаной - работаешь, получаешь зп, из месяца в месяц, из года в год одни и те же суммы, все ровно и никто тебя не трогает. Если продал что-то, сразу доки в банк заносишь, это норма. Тут не принято продать квартиру, 5 лет держать деньги под матрасом, а потом вдруг положить их на счет. Или вдруг неожидано начать в 2 раза больше зарабатывать. Даже если такое происходит, ты опять же сразу уведомляешь банк что поменял работу, новая зп такая. И к тебе нет вопросов.
П.С. Мой случай для них тоже был дикостью кстати, типа чувак работает из дома на 5 компаний сразу, везде разные заработки, причем каждый месяц все меняется - один и тот же работодатель может в 1 месяц 300евро скинуть, а в другой 2000евро. Как так?!?!? Примерно такая реакция была. Но после 3 чашек кофе я как-то на пальцах смог объяснить и с тех пор уже пол года меня никто не трогает.
Фактор личного общения кстати помогает, я сразу взял контакты девочки-менеджера которая меня регала, и если мне какие-то письма приходят от банка я сразу ей в ватсап пишу, и она будучи в курсе моей ситуации сразу все решает за 20 мин.
beee написав:У меня в радиусе 200 метров два сильпо: ривер молл и в аркадии. В обоих как на фото, кафе внутри, красиво. Я не в курсе, что это элитка. В Варшаве я жил в четырёх центральных районах , ходил в 8-10разных маркетов разных городов, поэтому заметил разницу. Любое сильпо или новус -после ребрендинга. АТБ кстати тоже кое где. Вижу по трассе на борисполь, чёрное такое, с панорамным остеклением. в атб ходят в основном пенсы я иак понимаю. Я ни разу не был внутри, сорян
Элитка это типа winetime, гудвайн наверное
В Испании тоже много мелких магазинчиков из 90х. Товары на полу, какие-то дебильные плакаты с акциями от руки написаные на дверях висят, и тд. Ну да никто не заставляет туда ходить. Есть Ашан, Метро, Карефур - норм супермаркеты где все красиво и цивильно. Просто в Украине такие мелкие магазины практически вымерли как вид из-за больших сетей, а тут еще как-то выживают на постоянных клиентах.
beee написав:У меня в радиусе 200 метров два сильпо: ривер молл и в аркадии. В обоих как на фото, кафе внутри, красиво. Я не в курсе, что это элитка. В Варшаве я жил в четырёх центральных районах , ходил в 8-10разных маркетов разных городов, поэтому заметил разницу. Любое сильпо или новус -после ребрендинга. АТБ кстати тоже кое где. Вижу по трассе на борисполь, чёрное такое, с панорамным остеклением. в атб ходят в основном пенсы я иак понимаю. Я ни разу не был внутри, сорян
Элитка это типа winetime, гудвайн наверное
В Испании тоже много мелких магазинчиков из 90х. Товары на полу, какие-то дебильные плакаты с акциями от руки написаные на дверях висят, и тд. Ну да никто не заставляет туда ходить. Есть Ашан, Метро, Карефур - норм супермаркеты где все красиво и цивильно. Просто в Украине такие мелкие магазины практически вымерли как вид из-за больших сетей, а тут еще как-то выживают на постоянных клиентах.
Не из за сетей а из за низкой платежеспособности населения. Чтобы магазин не тонул его выручка должна составлять 10$ с м2 в день. Магазин 50м2 должен генерировать 500 уе выручки в день. При наценке 20% это 100уе грязной прибыли, из которой примерно 1/3 зарплата 1/3 аренда. Не сложно посчитать что средний чек должен быть не менее 200 грн а количество покупателей не менее 50 в день. Для мелкого магазина цифры почти неподьемные. Либо вокруг не должно быть конкурентов, либо он должен специализироваться на каком то одном виде продукции (например сыры) предложив ассортимент от 100 видов, тогда Сильпо с их 20 видами сыра потеряет конкурентное преимущество.