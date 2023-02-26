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Gastarbaiter написав:Просто так блокируют? Это В2В или как? У меня один раз был перевод несколько тысяч евро, через несколько минут позвонили из банка, "это действительно вы переводите? - да, я. - понятно, спасибо, деньги пошли"
Украинцев. Есть такой предлог "подозрение" с возможностью блокировки на 6 месяцев. В Европе не банк работает ради клиента, а клиент должен подходить банку. Не бухгалтер работает для предпринимателя, а предприниматель наоборот. Поэтому вместо конкуренции - корпорации. Поэтому у нас супермаркеты с дизайном, кафе, у них - бутылки под ногами, а магазы похожы на базар 90-х. У них при выражении недовольства поставщику: "пан может выбрать другого".
Повторюсь, может, на самом деле, неправильно живём мы и нужно перестраиваться. Жить размеренно нужно. Факс нужен? Окей. Счёт открывать 3 месяца? чунга чанга, жуй кокосы ешь бананы и не суетись.
Обратной стороной в Европе является абсолютная справедливость правоохранительных органов и прокуратуры. Не нарушил, да пройдёт пол года, год, но тебе всё вернут.
Вам у Польщі як іноземцю без статусу, наскільки я розумію, відкрили рахунок? Чи ви там зареєстровані як тимчасово переміщена особа?
Після 24 лютого, я так розумію, песель, рахунки громадянам України відкривають згідно особого статусу закону від 12.03.2022. Точно не знаю