beee написав:

Gastarbaiter написав: Просто так блокируют? Это В2В или как?

У меня один раз был перевод несколько тысяч евро, через несколько минут позвонили из банка, "это действительно вы переводите? - да, я. - понятно, спасибо, деньги пошли"

Украинцев. Есть такой предлог "подозрение" с возможностью блокировки на 6 месяцев.В Европе не банк работает ради клиента, а клиент должен подходить банку. Не бухгалтер работает для предпринимателя, а предприниматель наоборот.Поэтому вместо конкуренции - корпорации. Поэтому у нас супермаркеты с дизайном, кафе, у них - бутылки под ногами, а магазы похожы на базар 90-х.У них при выражении недовольства поставщику: "пан может выбрать другого".Повторюсь, может, на самом деле, неправильно живём мы и нужно перестраиваться. Жить размеренно нужно. Факс нужен? Окей. Счёт открывать 3 месяца? чунга чанга, жуй кокосы ешь бананы и не суетись.Обратной стороной в Европе является абсолютная справедливость правоохранительных органов и прокуратуры.Не нарушил, да пройдёт пол года, год, но тебе всё вернут.