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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 428429430431>
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:20

Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  beee написав:
Красиво. Правда далеко от города.

От какого города? От Варшавы? :mrgreen:
Причём тут Варшава.
От центра цивилизации далеко, от Киева))
Шучу. От Кракова далековато. Пешком всего полтора часа идти, ахах
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:28

Re: Еміграція, заробітчанство

adeges написав:
  beee написав:
Gastarbaiter написав:Просто так блокируют? Это В2В или как?
У меня один раз был перевод несколько тысяч евро, через несколько минут позвонили из банка, "это действительно вы переводите? - да, я. - понятно, спасибо, деньги пошли"
Украинцев. Есть такой предлог "подозрение" с возможностью блокировки на 6 месяцев.
В Европе не банк работает ради клиента, а клиент должен подходить банку. Не бухгалтер работает для предпринимателя, а предприниматель наоборот.
Поэтому вместо конкуренции - корпорации. Поэтому у нас супермаркеты с дизайном, кафе, у них - бутылки под ногами, а магазы похожы на базар 90-х.
У них при выражении недовольства поставщику: "пан может выбрать другого".

Повторюсь, может, на самом деле, неправильно живём мы и нужно перестраиваться. Жить размеренно нужно. Факс нужен? Окей. Счёт открывать 3 месяца? чунга чанга, жуй кокосы ешь бананы и не суетись.

Обратной стороной в Европе является абсолютная справедливость правоохранительных органов и прокуратуры.
Не нарушил, да пройдёт пол года, год, но тебе всё вернут.


Вам у Польщі як іноземцю без статусу, наскільки я розумію, відкрили рахунок? Чи ви там зареєстровані як тимчасово переміщена особа?
Після 24 лютого, я так розумію, песель, рахунки громадянам України відкривають згідно особого статусу закону від 12.03.2022. Точно не знаю
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:31

  beee написав:Шучу. От Кракова далековато. Пешком всего полтора часа идти, ахах

Я так понимаю, это тоже шутка? Звучит как "Шулявка/Оболонь далеко от Киева".
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:35

  beee написав:От Кракова далековато. Пешком всего полтора часа идти, ахах

Всмислі далеко від Кракова? :mrgreen: Там до речі недавно поруч відкрили підземну станцію трамваю.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:41

  beee написав:
Gastarbaiter написав:
  beee написав:От какого города? От Варшавы? :mrgreen:
Причём тут Варшава.
От центра цивилизации далеко, от Киева))
Шучу. От Кракова далековато. Пешком всего полтора часа идти, ахах

Какой далеко?! Всё, що выше А4 это уже Краков. По карте недалеко от Бонарки, там шопинг центр большой Бывал там несколько раз.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:49

  Bolt написав:Всё, що выше А4 это уже Краков.

И ниже тоже еще Краков.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:50

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Всё, що выше А4 это уже Краков.

И ниже тоже еще Краков.

А ниже это уже Величка.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:55

  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Всё, що выше А4 это уже Краков.

И ниже тоже еще Краков.

А ниже это уже Величка.

https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... 20vMDQ5MXk
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 17:04

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:И ниже тоже еще Краков.

А ниже это уже Величка.

https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... 20vMDQ5MXk

Ну, это все одно, что Долярчик думает, что Левандовка, это тоже Львов. 😆
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 17:54

Ну взагалі-то Левандовка це однозначно Львів.
Не центр, звісно: від Львівської опери 4,5…4,7 км по Городоцькій, через міст праворуч, і однозначно Львів.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 26 лют, 2023 18:15, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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