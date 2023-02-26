Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 лют, 2023 18:03
akurt написав:
Ну взагалі-то Левандовка це однозначно Львів.
Не центр, звісно: від Львівської опери 4,5…4,7 км по Городоцькій, але однозначно Львів.
То був сарказм. Ну добре не Левандівка, а Рясне 2😸
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Додано: Нед 26 лют, 2023 20:56
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
на 21.02.2023 8,087,952 біженців з України
половина з них перебуває під програмою тимчасового захисту
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