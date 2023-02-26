То був сарказм. Ну добре не Левандівка, а Рясне 2😸
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Додано: Нед 26 лют, 2023 18:03
Додано: Нед 26 лют, 2023 20:56
Re: Еміграція, заробітчанство
на 21.02.2023 8,087,952 біженців з України
половина з них перебуває під програмою тимчасового захисту
Додано: Нед 26 лют, 2023 21:51
До речі, мені тут пташечки наспівали, по Кракову кількість біженців зменшилась від максимальних 220 тис. до 120 тис. Інфа звісно через треті руки.
Додано: Нед 26 лют, 2023 21:54
Дорога оренда, яку з однієї мінімалки не потягнути.
В цьому місті приживаються лише айтішники, офісний планктон за знаннями англійської та манікюрщиці.
Додано: Нед 26 лют, 2023 22:15
Народ едет дальше. Туда, куда сами поляки едут.
Кто за работой, кто в более богатые страны за социалом или к обосновывшимся родственникам.
Додано: Нед 26 лют, 2023 22:49
Re: Еміграція, заробітчанство
Родственник работал у меня немного после увольнения с железки, где отдал всё здоровье, но лет 5 назад психонул и уехал в гданьск. Ходил вечерами в школу, учился профессии. И это в 50 лет.
Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе.
Это ж нужно, всю жизнь вкалывать на родине, укладывая краном ж.д. полотно, чтобы за 5 лет в чужой стране оценили по достоинству
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