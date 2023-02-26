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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 428429430431
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 18:03

  akurt написав:Ну взагалі-то Левандовка це однозначно Львів.
Не центр, звісно: від Львівської опери 4,5…4,7 км по Городоцькій, але однозначно Львів.

То був сарказм. Ну добре не Левандівка, а Рясне 2😸
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 20:56

Re: Еміграція, заробітчанство

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
на 21.02.2023 8,087,952 біженців з України
половина з них перебуває під програмою тимчасового захисту
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 21:51

  flyman написав:https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
на 21.02.2023 8,087,952 біженців з України
половина з них перебуває під програмою тимчасового захисту

До речі, мені тут пташечки наспівали, по Кракову кількість біженців зменшилась від максимальних 220 тис. до 120 тис. Інфа звісно через треті руки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 21:54

  BIGor написав:До речі, мені тут пташечки наспівали, по Кракову кількість біженців зменшилась від максимальних 220 тис. до 120 тис. Інфа звісно через треті руки.

Дорога оренда, яку з однієї мінімалки не потягнути.
В цьому місті приживаються лише айтішники, офісний планктон за знаннями англійської та манікюрщиці.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 22:15

  BIGor написав:
  flyman написав:https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
на 21.02.2023 8,087,952 біженців з України
половина з них перебуває під програмою тимчасового захисту

До речі, мені тут пташечки наспівали, по Кракову кількість біженців зменшилась від максимальних 220 тис. до 120 тис. Інфа звісно через треті руки.

Народ едет дальше. Туда, куда сами поляки едут.
Кто за работой, кто в более богатые страны за социалом или к обосновывшимся родственникам.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 22:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Родственник работал у меня немного после увольнения с железки, где отдал всё здоровье, но лет 5 назад психонул и уехал в гданьск. Ходил вечерами в школу, учился профессии. И это в 50 лет.
Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе.

Это ж нужно, всю жизнь вкалывать на родине, укладывая краном ж.д. полотно, чтобы за 5 лет в чужой стране оценили по достоинству
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 01:57

  beee написав:Родственник работал у меня немного после увольнения с железки, где отдал всё здоровье, но лет 5 назад психонул и уехал в гданьск. Ходил вечерами в школу, учился профессии. И это в 50 лет.
Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе.

Это ж нужно, всю жизнь вкалывать на родине, укладывая краном ж.д. полотно, чтобы за 5 лет в чужой стране оценили по достоинству


Меня тут прессуют со всех сторон, чтобы апплаился в МТА.
На меня это навевает дикую депрессию.
По сути дела стать в стойло на минимум 10 лет, чтобы иметь пенсию от МТА и пожизненную медстраховку на себя и супругу, детям до достижения ими 26 лет.
Мне почти 50, в 62 можно уйти на пенсию.
Отдать этому последние 10-12 лет трудовой жизни?
Работу, на которую советуют идти - кар-инспектор, проверка подвижного состава перед отправкой на маршруты. Горят-ли лампочки, тестовые показания,внешний осмотр. Работа не на убой, но тоска болотная.
Стартовая зп 33 в час, со временем поднимают до 40 в час.
Бенефитов, конечно, вагон - хорошие отпуска, больничные, юнион, страховка, овертаймы.
С этой работы могут уволить за драку, пьянку или если по твоей вине кто-то погиб.
10 лет нарабатывается синьорити и в это время могут ставить в ночные смены, в выходные, в хреновые локации.
У меня есть знакомый, он выходит из дому в 5.30 утра на работу.

Поляки многие работают на МТА 10 лет и возвращаются в Польшу, старость им обеспечена. Хорошо так по польским меркам обеспечена.
rjkz
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  #<1 ... 428429430431
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