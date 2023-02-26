Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 428429430431 Додано: Нед 26 лют, 2023 18:03 akurt написав: Ну взагалі-то Левандовка це однозначно Львів.

Не центр, звісно: від Львівської опери 4,5…4,7 км по Городоцькій, але однозначно Львів. Ну взагалі-то Левандовка це однозначно Львів.Не центр, звісно: від Львівської опери 4,5…4,7 км по Городоцькій, але однозначно Львів.

То був сарказм. Ну добре не Левандівка, а Рясне 2😸 То був сарказм. Ну добре не Левандівка, а Рясне 2😸 Bolt Повідомлень: 1637 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 20:56 Re: Еміграція, заробітчанство https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine

на 21.02.2023 8,087,952 біженців з України

половина з них перебуває під програмою тимчасового захисту на 21.02.2023 8,087,952 біженців з Україниполовина з них перебуває під програмою тимчасового захисту flyman

Повідомлень: 30793 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1450 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 21:51 flyman написав: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine

на 21.02.2023 8,087,952 біженців з України

половина з них перебуває під програмою тимчасового захисту на 21.02.2023 8,087,952 біженців з Україниполовина з них перебуває під програмою тимчасового захисту

До речі, мені тут пташечки наспівали, по Кракову кількість біженців зменшилась від максимальних 220 тис. до 120 тис. Інфа звісно через треті руки. До речі, мені тут пташечки наспівали, по Кракову кількість біженців зменшилась від максимальних 220 тис. до 120 тис. Інфа звісно через треті руки. BIGor

Повідомлень: 7295 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1536 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 21:54 BIGor написав: До речі, мені тут пташечки наспівали, по Кракову кількість біженців зменшилась від максимальних 220 тис. до 120 тис. Інфа звісно через треті руки. До речі, мені тут пташечки наспівали, по Кракову кількість біженців зменшилась від максимальних 220 тис. до 120 тис. Інфа звісно через треті руки.

Дорога оренда, яку з однієї мінімалки не потягнути.

В цьому місті приживаються лише айтішники, офісний планктон за знаннями англійської та манікюрщиці. Дорога оренда, яку з однієї мінімалки не потягнути.В цьому місті приживаються лише айтішники, офісний планктон за знаннями англійської та манікюрщиці. Gastarbaiter Повідомлень: 2390 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 365 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 22:15 BIGor написав: flyman написав: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine

на 21.02.2023 8,087,952 біженців з України

половина з них перебуває під програмою тимчасового захисту на 21.02.2023 8,087,952 біженців з Україниполовина з них перебуває під програмою тимчасового захисту

До речі, мені тут пташечки наспівали, по Кракову кількість біженців зменшилась від максимальних 220 тис. до 120 тис. Інфа звісно через треті руки. До речі, мені тут пташечки наспівали, по Кракову кількість біженців зменшилась від максимальних 220 тис. до 120 тис. Інфа звісно через треті руки.

Народ едет дальше. Туда, куда сами поляки едут.

Кто за работой, кто в более богатые страны за социалом или к обосновывшимся родственникам. Народ едет дальше. Туда, куда сами поляки едут.Кто за работой, кто в более богатые страны за социалом или к обосновывшимся родственникам. antey1969 1

Повідомлень: 11766 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1611 раз. Подякували: 3509 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лют, 2023 22:49 Re: Еміграція, заробітчанство Родственник работал у меня немного после увольнения с железки, где отдал всё здоровье, но лет 5 назад психонул и уехал в гданьск. Ходил вечерами в школу, учился профессии. И это в 50 лет.

Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе.



Это ж нужно, всю жизнь вкалывать на родине, укладывая краном ж.д. полотно, чтобы за 5 лет в чужой стране оценили по достоинству beee

Повідомлень: 393 З нами з: 17.12.22 Подякував: 25 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 01:57 beee написав: Родственник работал у меня немного после увольнения с железки, где отдал всё здоровье, но лет 5 назад психонул и уехал в гданьск. Ходил вечерами в школу, учился профессии. И это в 50 лет.

Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе.



Это ж нужно, всю жизнь вкалывать на родине, укладывая краном ж.д. полотно, чтобы за 5 лет в чужой стране оценили по достоинству Родственник работал у меня немного после увольнения с железки, где отдал всё здоровье, но лет 5 назад психонул и уехал в гданьск. Ходил вечерами в школу, учился профессии. И это в 50 лет.Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе.Это ж нужно, всю жизнь вкалывать на родине, укладывая краном ж.д. полотно, чтобы за 5 лет в чужой стране оценили по достоинству



Меня тут прессуют со всех сторон, чтобы апплаился в МТА.

На меня это навевает дикую депрессию.

По сути дела стать в стойло на минимум 10 лет, чтобы иметь пенсию от МТА и пожизненную медстраховку на себя и супругу, детям до достижения ими 26 лет.

Мне почти 50, в 62 можно уйти на пенсию.

Отдать этому последние 10-12 лет трудовой жизни?

Работу, на которую советуют идти - кар-инспектор, проверка подвижного состава перед отправкой на маршруты. Горят-ли лампочки, тестовые показания,внешний осмотр. Работа не на убой, но тоска болотная.

Стартовая зп 33 в час, со временем поднимают до 40 в час.

Бенефитов, конечно, вагон - хорошие отпуска, больничные, юнион, страховка, овертаймы.

С этой работы могут уволить за драку, пьянку или если по твоей вине кто-то погиб.

10 лет нарабатывается синьорити и в это время могут ставить в ночные смены, в выходные, в хреновые локации.

У меня есть знакомый, он выходит из дому в 5.30 утра на работу.



Поляки многие работают на МТА 10 лет и возвращаются в Польшу, старость им обеспечена. Хорошо так по польским меркам обеспечена. Меня тут прессуют со всех сторон, чтобы апплаился в МТА.На меня это навевает дикую депрессию.По сути дела стать в стойло на минимум 10 лет, чтобы иметь пенсию от МТА и пожизненную медстраховку на себя и супругу, детям до достижения ими 26 лет.Мне почти 50, в 62 можно уйти на пенсию.Отдать этому последние 10-12 лет трудовой жизни?Работу, на которую советуют идти - кар-инспектор, проверка подвижного состава перед отправкой на маршруты. Горят-ли лампочки, тестовые показания,внешний осмотр. Работа не на убой, но тоска болотная.Стартовая зп 33 в час, со временем поднимают до 40 в час.Бенефитов, конечно, вагон - хорошие отпуска, больничные, юнион, страховка, овертаймы.С этой работы могут уволить за драку, пьянку или если по твоей вине кто-то погиб.10 лет нарабатывается синьорити и в это время могут ставить в ночные смены, в выходные, в хреновые локации.У меня есть знакомый, он выходит из дому в 5.30 утра на работу.Поляки многие работают на МТА 10 лет и возвращаются в Польшу, старость им обеспечена. Хорошо так по польским меркам обеспечена. rjkz

Повідомлень: 14255 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7499 раз. Подякували: 4522 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 428429430431 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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