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Родственник работал у меня немного после увольнения с железки, где отдал всё здоровье, но лет 5 назад психонул и уехал в гданьск. Ходил вечерами в школу, учился профессии. И это в 50 лет. Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе.
Это ж нужно, всю жизнь вкалывать на родине, укладывая краном ж.д. полотно, чтобы за 5 лет в чужой стране оценили по достоинству
beee написав:Родственник работал у меня немного после увольнения с железки, где отдал всё здоровье, но лет 5 назад психонул и уехал в гданьск. Ходил вечерами в школу, учился профессии. И это в 50 лет. Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе.
Это ж нужно, всю жизнь вкалывать на родине, укладывая краном ж.д. полотно, чтобы за 5 лет в чужой стране оценили по достоинству
Меня тут прессуют со всех сторон, чтобы апплаился в МТА. На меня это навевает дикую депрессию. По сути дела стать в стойло на минимум 10 лет, чтобы иметь пенсию от МТА и пожизненную медстраховку на себя и супругу, детям до достижения ими 26 лет. Мне почти 50, в 62 можно уйти на пенсию. Отдать этому последние 10-12 лет трудовой жизни? Работу, на которую советуют идти - кар-инспектор, проверка подвижного состава перед отправкой на маршруты. Горят-ли лампочки, тестовые показания,внешний осмотр. Работа не на убой, но тоска болотная. Стартовая зп 33 в час, со временем поднимают до 40 в час. Бенефитов, конечно, вагон - хорошие отпуска, больничные, юнион, страховка, овертаймы. С этой работы могут уволить за драку, пьянку или если по твоей вине кто-то погиб. 10 лет нарабатывается синьорити и в это время могут ставить в ночные смены, в выходные, в хреновые локации. У меня есть знакомый, он выходит из дому в 5.30 утра на работу.
Поляки многие работают на МТА 10 лет и возвращаются в Польшу, старость им обеспечена. Хорошо так по польским меркам обеспечена.
beee написав:Родственник работал у меня немного после увольнения с железки, где отдал всё здоровье, но лет 5 назад психонул и уехал в гданьск. Ходил вечерами в школу, учился профессии. И это в 50 лет. Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе.
Это ж нужно, всю жизнь вкалывать на родине, укладывая краном ж.д. полотно, чтобы за 5 лет в чужой стране оценили по достоинству
Меня тут прессуют со всех сторон, чтобы апплаился в МТА. На меня это навевает дикую депрессию. По сути дела стать в стойло на минимум 10 лет, чтобы иметь пенсию от МТА и пожизненную медстраховку на себя и супругу, детям до достижения ими 26 лет. Мне почти 50, в 62 можно уйти на пенсию. Отдать этому последние 10-12 лет трудовой жизни? Работу, на которую советуют идти - кар-инспектор, проверка подвижного состава перед отправкой на маршруты. Горят-ли лампочки, тестовые показания,внешний осмотр. Работа не на убой, но тоска болотная. Стартовая зп 33 в час, со временем поднимают до 40 в час. Бенефитов, конечно, вагон - хорошие отпуска, больничные, юнион, страховка, овертаймы. С этой работы могут уволить за драку, пьянку или если по твоей вине кто-то погиб. 10 лет нарабатывается синьорити и в это время могут ставить в ночные смены, в выходные, в хреновые локации. У меня есть знакомый, он выходит из дому в 5.30 утра на работу.
Поляки многие работают на МТА 10 лет и возвращаются в Польшу, старость им обеспечена. Хорошо так по польским меркам обеспечена.
Мне в любой работе важен не столько размер ЗП, а чтобы, я,в любой момент(рабочего времени) , мог встать и съепнуть заниматься своими делами.