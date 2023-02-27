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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 лют, 2023 08:43
beee написав:
Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе.
в польше есть нормальная тема кооперативы, платишь не за квартиру а взнос в кооператив, права собственности нет, но и выгнать не могут. Членство можно продавать (еще одна инвестиция типа акций), но нельзя быть членом нескольких кооперативов и сдавать жилье. Это типа социальная программа.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 08:46
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
До речі, мені тут пташечки наспівали, по Кракову кількість біженців зменшилась від максимальних 220 тис. до 120 тис. Інфа звісно через треті руки.
Дорога оренда, яку з однієї мінімалки не потягнути.
В цьому місті приживаються лише айтішники, офісний планктон за знаннями англійської та манікюрщиці
.
Може так і є, але ж куди діваються потім ті тисячі студентів?
До речі, за цей час побачив деяку сегрегацію українців по місцевим групам - одні вже знають напам'ять меню всіх місцевих мішленівських ресторанів, кращі нічні клуби ітд, інші працюють на заводі - і максимально їх цікавить дати отримання допомоги... Ну може посередені є якась група людей, але нечисленна.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 09:40
BIGor написав:
Може так і є, але ж куди діваються потім ті тисячі студентів?
Najpopularniejsze kierunki studiów w Krakowie - rekrutacja 2022/2023
Najpopularniejsze kierunki studiów w Krakowie na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: psychologia UJ (4064), prawo UJ (1837), informatyka PK (1469), ekonomia UEK (1404), filologia angielska UJ (1167), finanse i rachunkowość UEK (1162), budownictwo PK (1149).
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