beee написав: Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе.

vitaliian написав: в польше есть нормальная тема кооперативы, платишь не за квартиру а взнос в кооператив, права собственности нет, но и выгнать не могут. Членство можно продавать (еще одна инвестиция типа акций), но нельзя быть членом нескольких кооперативов и сдавать жилье. Это типа социальная программа.

Gastarbaiter написав: BIGor написав: До речі, мені тут пташечки наспівали, по Кракову кількість біженців зменшилась від максимальних 220 тис. до 120 тис. Інфа звісно через треті руки.

Дорога оренда, яку з однієї мінімалки не потягнути.

В цьому місті приживаються лише айтішники, офісний планктон за знаннями англійської та манікюрщиці.

Може так і є, але ж куди діваються потім ті тисячі студентів?

BIGor написав: Може так і є, але ж куди діваються потім ті тисячі студентів?

До речі, за цей час побачив деяку сегрегацію українців по місцевим групам - одні вже знають напам'ять меню всіх місцевих мішленівських ресторанів, кращі нічні клуби ітд, інші працюють на заводі - і максимально їх цікавить дати отримання допомоги... Ну може посередені є якась група людей, але нечисленна.

BIGor написав: Може так і є, але ж куди діваються потім ті тисячі студентів?

Najpopularniejsze kierunki studiów w Krakowie - rekrutacja 2022/2023

Najpopularniejsze kierunki studiów w Krakowie na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: psychologia UJ (4064), prawo UJ (1837), informatyka PK (1469), ekonomia UEK (1404), filologia angielska UJ (1167), finanse i rachunkowość UEK (1162), budownictwo PK (1149).



Gastarbaiter написав: Najpopularniejsze kierunki studiów w Krakowie - rekrutacja 2022/2023

Najpopularniejsze kierunki studiów w Krakowie na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: psychologia UJ (4064), prawo UJ (1837), informatyka PK (1469), ekonomia UEK (1404), filologia angielska UJ (1167), finanse i rachunkowość UEK (1162), budownictwo PK (1149).

Na kolejnych miejscach znalazły się: informatyka, informatyka, kierunek lekarski oraz informatyka i systemy inteligentne.

Вступает в кооператив за паевой взнос. Первые несколько 1к 45м2 продали по 15 куе. Ну и время было.

beee napisав: Несколько таких по 80 квартир я на борщаге организовал, кстати в 2013. Вступает в кооператив за паевой взнос. Первые несколько 1к 45м2 продали по 15 куе. Ну и время было. В Италии я смотрю тоже кондоминимумов хватает.

vitaliian написав: в польше есть нормальная тема кооперативы, платишь не за квартиру а взнос в кооператив, права собственности нет, но и выгнать не могут. Членство можно продавать (еще одна инвестиция типа акций), но нельзя быть членом нескольких кооперативов и сдавать жилье. Это типа социальная программа.



Osoba, zajmująca mieszkanie TBS nie posiada do niego żadnego tytułu prawnego, a jedynie umowę najmu.



TBS, фактично в нас при СРСР так і було, ти квартирозйомщик, а не власник

Плюс, що при покупці не потрібно дозволу від МВС,

мінус, що там відносно високі платежі в ОСББ і певні інші обмеження (напр. сдача в оренду).

А от якщо купувати квартиру у власність, до якої прив"язана земля, то треба вже дозвіл від МВС (півроку очікування).

Ще є багатоповерхові будинки, без земельної пайки, то в них у квартрирі ти повноцінний господар, а не винаймач (пожиттєвий), як в TBS, але і на землю не предентуєш, тому не потрібен дозвіл від МВС.



flyman написав: Osoba, zajmująca mieszkanie TBS nie posiada do niego żadnego tytułu prawnego, a jedynie umowę najmu.

TBS, фактично в нас при СРСР так і було, ти квартирозйомщик, а не власник

Плюс, що при покупці не потрібно дозволу від МВС, мінус, що там відносно високі платежі в ОСББ і певні інші обмеження (напр. сдача в оренду).

А от якщо купувати квартиру у власність, до якої прив"язана земля, то треба вже дозвіл від МВС (півроку очікування).

Ще є багатоповерхові будинки, без земельної пайки, то в них у квартрирі ти повноцінний господар, а не винаймач (пожиттєвий), як в TBS, але і на землю не предентуєш, тому не потрібен дозвіл від МВС.

Але це стосується, якщо не прикордонна смуга (кордон з країнами, які не ЄС та приморська зона), в них на б-ку форму власності нерухомості потрібен дозвіл МВС.

Повідомлень: 30800 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1450 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 10:27 Re: Еміграція, заробітчанство https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-po ... -kvadrativ



А кажуть, в Києві дорого А кажуть, в Києві дорого Faceless

Модератор Повідомлень: 32726 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1372 раз. Подякували: 7689 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 10:32 Faceless написав: https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativ



Faceless написав: https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativ

А кажуть, в Києві дорого

Gastarbaiter написав: Чи в Києві подружжя з заробітками коло мінімалки може взяти щось у іпотеку?



А кажуть, в Києві дорого https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativА кажуть, в Києві дорого

flyman написав: Бігор каже, що через іпотеку йому доступне.

Повідомлень: 30800 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1450 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 10:42 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Faceless написав: https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativ



А кажуть, в Києві дорого https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativА кажуть, в Києві дорого

Faceless написав: Gastarbaiter написав: Чи в Києві подружжя з заробітками коло мінімалки може взяти щось у іпотеку?

Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство

Модератор Повідомлень: 32726 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1372 раз. Подякували: 7689 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 11:07 Faceless написав: Gastarbaiter написав: Faceless написав: https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativ



А кажуть, в Києві дорого https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativА кажуть, в Києві дорого

Faceless написав: Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство

flyman написав: В Польщі у сім"ї з двома мінімалками, це 6000 зл. до податків (з молоді до 26 років податок не беруть)

