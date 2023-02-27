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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 лют, 2023 08:43
beee написав:
Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе.
в польше есть нормальная тема кооперативы, платишь не за квартиру а взнос в кооператив, права собственности нет, но и выгнать не могут. Членство можно продавать (еще одна инвестиция типа акций), но нельзя быть членом нескольких кооперативов и сдавать жилье. Это типа социальная программа.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 08:46
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
До речі, мені тут пташечки наспівали, по Кракову кількість біженців зменшилась від максимальних 220 тис. до 120 тис. Інфа звісно через треті руки.
Дорога оренда, яку з однієї мінімалки не потягнути.
В цьому місті приживаються лише айтішники, офісний планктон за знаннями англійської та манікюрщиці
.
Може так і є, але ж куди діваються потім ті тисячі студентів?
До речі, за цей час побачив деяку сегрегацію українців по місцевим групам - одні вже знають напам'ять меню всіх місцевих мішленівських ресторанів, кращі нічні клуби ітд, інші працюють на заводі - і максимально їх цікавить дати отримання допомоги... Ну може посередені є якась група людей, але нечисленна.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 09:40
BIGor написав:
Може так і є, але ж куди діваються потім ті тисячі студентів?
Najpopularniejsze kierunki studiów w Krakowie - rekrutacja 2022/2023
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Додано: Пон 27 лют, 2023 09:42
vitaliian написав: beee написав:
Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе.
в польше есть нормальная тема кооперативы, платишь не за квартиру а взнос в кооператив, права собственности нет, но и выгнать не могут. Членство можно продавать (еще одна инвестиция типа акций), но нельзя быть членом нескольких кооперативов и сдавать жилье. Это типа социальная программа.
Несколько таких по 80 квартир я на борщаге организовал, кстати в 2013.
Вступает в кооператив за паевой взнос. Первые несколько 1к 45м2 продали по 15 куе. Ну и время было.
В Италии я смотрю тоже кондоминимумов хватает.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 10:20
vitaliian написав: beee написав:
Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе.
в польше есть нормальная тема кооперативы, платишь не за квартиру а взнос в кооператив, права собственности нет, но и выгнать не могут. Членство можно продавать (еще одна инвестиция типа акций), но нельзя быть членом нескольких кооперативов и сдавать жилье. Это типа социальная программа.
Osoba, zajmująca mieszkanie TBS nie posiada do niego żadnego tytułu prawnego, a jedynie umowę najmu.
TBS, фактично в нас при СРСР так і було, ти квартирозйомщик, а не власник
Плюс, що при покупці не потрібно дозволу від МВС,
мінус, що там відносно високі платежі в ОСББ і певні інші обмеження (напр. сдача в оренду).
А от якщо купувати квартиру у власність, до якої прив"язана земля, то треба вже дозвіл від МВС (півроку очікування).
Ще є багатоповерхові будинки, без земельної пайки, то в них у квартрирі ти повноцінний господар, а не винаймач (пожиттєвий), як в TBS, але і на землю не предентуєш, тому не потрібен дозвіл від МВС.
Але це стосується, якщо не прикордонна смуга (кордон з країнами, які не ЄС та приморська зона), в них на б-ку форму власності нерухомості потрібен дозвіл МВС.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 27 лют, 2023 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 10:27
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Додано: Пон 27 лют, 2023 10:32
Faceless написав:
https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativ
А кажуть, в Києві дорого
Чи в Києві подружжя з заробітками коло мінімалки може взяти щось у іпотеку?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 10:32
Faceless написав:
https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativ
А кажуть, в Києві дорого
Бігор каже, що через іпотеку йому доступне.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 10:42
Gastarbaiter написав: Faceless написав:
https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativ
А кажуть, в Києві дорого
Чи в Києві подружжя з заробітками коло мінімалки може взяти щось у іпотеку?
Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство
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Додано: Пон 27 лют, 2023 11:07
Faceless написав: Gastarbaiter написав: Faceless написав:
https://news.finance.ua/ua/ipoteka-u-pol-shhi-skil-ky-koshtuye-kvartyra-na-40-kvadrativ
А кажуть, в Києві дорого
Чи в Києві подружжя з заробітками коло мінімалки може взяти щось у іпотеку?
Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство
В Польщі у сім"ї з двома мінімалками, це 6000 зл. до податків (з молоді до 26 років податок не беруть)
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