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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 430431432433
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:17

  rjkz написав:Bolt Uber

Там работать надо... 😉
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:22

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:До речі, мені тут пташечки наспівали, по Кракову кількість біженців зменшилась від максимальних 220 тис. до 120 тис. Інфа звісно через треті руки.

Дорога оренда, яку з однієї мінімалки не потягнути.
В цьому місті приживаються лише айтішники, офісний планктон за знаннями англійської та манікюрщиці.

Може так і є, але ж куди діваються потім ті тисячі студентів?
До речі, за цей час побачив деяку сегрегацію українців по місцевим групам - одні вже знають напам'ять меню всіх місцевих мішленівських ресторанів, кращі нічні клуби ітд, інші працюють на заводі - і максимально їх цікавить дати отримання допомоги... Ну може посередені є якась група людей, але нечисленна.

У друга детства, малой окончил UJ, право. Сейчас организовал какую-то фирму, типа помагает оформлять всякие документы украинцам, типа песель и тп, которые, я подозреваю😼 они и сами могли бы оформить. Поскольку, видно, в Кракове дорого, съехал в Познань.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:23

  Faceless написав:Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство

Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:31

  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство

Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально.

З перспективою дефолту в разі підняття ставки і перспективою животіння за 1000-1500 на особу на дуже тривалий період (поки сума кредиту і відповідно платежу не знеціниться достатьньо відносно доходів)
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:47

  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство

Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально.

З перспективою дефолту в разі підняття ставки і перспективою животіння за 1000-1500 на особу на дуже тривалий період (поки сума кредиту і відповідно платежу не знеціниться достатьньо відносно доходів)

Цікаво, що в Києві сім'я на мінімалці (6000+6000) чи може купити середню 2-к (до війни 140 куе)?
Взагалі що тут дивно, що в Польщі великий прошарок середнього класу, а не як в Україні - 5% "найуспішніших" а інші лузери.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:48

  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство

Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально.

А як банк враховує витрати на життя? По середнім показникам?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:13

  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство

Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально.

З перспективою дефолту в разі підняття ставки і перспективою животіння за 1000-1500 на особу на дуже тривалий період (поки сума кредиту і відповідно платежу не знеціниться достатьньо відносно доходів)

Доходи з часом ростуть,
а 1000 злотих мені вистачало знімати кімнату/кавалірку в Польщі, оплачувати проїзний, комунальні та їдло, але це було 5 років тому, зараз було би більше через інфляцію, але у своєму житлі, а не орендному, не думаю, що вписатиця в 1000 злотих на особу буде проблемою.

Крім того буде знижка на базу оподаткування на розмір іпотечних виплат.

Також впливає розмір початкового внеску, при 20% будуть одні вимоги до доходів, а при 25% менші. Фіксована ставка %. Можна і плаваюча, але я думаю, що зараз вона біля максимума. Через 3 роки (може 5, як в якому банку) можливе дострокове погашення іпотеки без комісій і штрафів.

Саме тяжче буде іпотечне ярмо в перші рік-два.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 27 лют, 2023 13:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:14

  BIGor написав:А як банк враховує витрати на життя? По середнім показникам?

30% (може 33%, може 35%) від чистого доходу
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:17

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально.

З перспективою дефолту в разі підняття ставки і перспективою животіння за 1000-1500 на особу на дуже тривалий період (поки сума кредиту і відповідно платежу не знеціниться достатьньо відносно доходів)

Цікаво, що в Києві сім'я на мінімалці (6000+6000) чи може купити середню 2-к (до війни 140 куе)?
Взагалі що тут дивно, що в Польщі великий прошарок середнього класу, а не як в Україні - 5% "найуспішніших" а інші лузери.

там нема Ахмєтових, Коломойських та інших Фірташів з Пінчуками, приниципово інша соціально-економічна модель
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:33

  flyman написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:З перспективою дефолту в разі підняття ставки і перспективою животіння за 1000-1500 на особу на дуже тривалий період (поки сума кредиту і відповідно платежу не знеціниться достатьньо відносно доходів)

Цікаво, що в Києві сім'я на мінімалці (6000+6000) чи може купити середню 2-к (до війни 140 куе)?
Взагалі що тут дивно, що в Польщі великий прошарок середнього класу, а не як в Україні - 5% "найуспішніших" а інші лузери.

там нема Ахмєтових, Коломойських та інших Фірташів з Пінчуками, приниципово інша соціально-економічна модель

В Польщі є Obajtek😉
Bolt
 
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