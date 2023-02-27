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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 430431432433 Додано: Пон 27 лют, 2023 12:17 rjkz написав: Bolt Uber Uber

Там работать надо... 😉 Там работать надо... 😉 Bolt Повідомлень: 1642 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 12:22 BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: До речі, мені тут пташечки наспівали, по Кракову кількість біженців зменшилась від максимальних 220 тис. до 120 тис. Інфа звісно через треті руки. До речі, мені тут пташечки наспівали, по Кракову кількість біженців зменшилась від максимальних 220 тис. до 120 тис. Інфа звісно через треті руки.

Дорога оренда, яку з однієї мінімалки не потягнути.

В цьому місті приживаються лише айтішники, офісний планктон за знаннями англійської та манікюрщиці. Дорога оренда, яку з однієї мінімалки не потягнути.В цьому місті

Може так і є, але ж куди діваються потім ті тисячі студентів?

До речі, за цей час побачив деяку сегрегацію українців по місцевим групам - одні вже знають напам'ять меню всіх місцевих мішленівських ресторанів, кращі нічні клуби ітд, інші працюють на заводі - і максимально їх цікавить дати отримання допомоги... Ну може посередені є якась група людей, але нечисленна. Може так і є, але ж куди діваються потім ті тисячі студентів?До речі, за цей час побачив деяку сегрегацію українців по місцевим групам - одні вже знають напам'ять меню всіх місцевих мішленівських ресторанів, кращі нічні клуби ітд, інші працюють на заводі - і максимально їх цікавить дати отримання допомоги... Ну може посередені є якась група людей, але нечисленна.

У друга детства, малой окончил UJ, право. Сейчас организовал какую-то фирму, типа помагает оформлять всякие документы украинцам, типа песель и тп, которые, я подозреваю😼 они и сами могли бы оформить. Поскольку, видно, в Кракове дорого, съехал в Познань. У друга детства, малой окончил UJ, право. Сейчас организовал какую-то фирму, типа помагает оформлять всякие документы украинцам, типа песель и тп, которые, я подозреваю😼 они и сами могли бы оформить. Поскольку, видно, в Кракове дорого, съехал в Познань. Bolt Повідомлень: 1642 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 12:23 Faceless написав: Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство

Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально. Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально. Gastarbaiter Повідомлень: 2394 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 365 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 12:31 Gastarbaiter написав: Faceless написав: Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство

Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально. Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально.

З перспективою дефолту в разі підняття ставки і перспективою животіння за 1000-1500 на особу на дуже тривалий період (поки сума кредиту і відповідно платежу не знеціниться достатьньо відносно доходів) З перспективою дефолту в разі підняття ставки і перспективою животіння за 1000-1500 на особу на дуже тривалий період (поки сума кредиту і відповідно платежу не знеціниться достатьньо відносно доходів) Faceless

Модератор Повідомлень: 32727 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1372 раз. Подякували: 7689 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 12:47 Faceless написав: Gastarbaiter написав: Faceless написав: Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство

Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально. Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально.

З перспективою дефолту в разі підняття ставки і перспективою животіння за 1000-1500 на особу на дуже тривалий період (поки сума кредиту і відповідно платежу не знеціниться достатьньо відносно доходів) З перспективою дефолту в разі підняття ставки і перспективою животіння за 1000-1500 на особу на дуже тривалий період (поки сума кредиту і відповідно платежу не знеціниться достатьньо відносно доходів)

Цікаво, що в Києві сім'я на мінімалці (6000+6000) чи може купити середню 2-к (до війни 140 куе)?

Взагалі що тут дивно, що в Польщі великий прошарок середнього класу, а не як в Україні - 5% "найуспішніших" а інші лузери. Цікаво, що в Києві сім'я на мінімалці (6000+6000) чи може купити середню 2-к (до війни 140 куе)?Взагалі що тут дивно, що в Польщі великий прошарок середнього класу, а не як в Україні - 5% "найуспішніших" а інші лузери. BIGor

Повідомлень: 7300 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1537 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 12:48 Gastarbaiter написав: Faceless написав: Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство

Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально. Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально.

А як банк враховує витрати на життя? По середнім показникам? А як банк враховує витрати на життя? По середнім показникам? BIGor

Повідомлень: 7300 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1537 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 13:13 Faceless написав: Gastarbaiter написав: Faceless написав: Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство

Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально. Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально.

З перспективою дефолту в разі підняття ставки і перспективою животіння за 1000-1500 на особу на дуже тривалий період (поки сума кредиту і відповідно платежу не знеціниться достатьньо відносно доходів) З перспективою дефолту в разі підняття ставки і перспективою животіння за 1000-1500 на особу на дуже тривалий період (поки сума кредиту і відповідно платежу не знеціниться достатьньо відносно доходів)

Доходи з часом ростуть,

а 1000 злотих мені вистачало знімати кімнату/кавалірку в Польщі, оплачувати проїзний, комунальні та їдло, але це було 5 років тому, зараз було би більше через інфляцію, але у своєму житлі, а не орендному, не думаю, що вписатиця в 1000 злотих на особу буде проблемою.



Крім того буде знижка на базу оподаткування на розмір іпотечних виплат.



Також впливає розмір початкового внеску, при 20% будуть одні вимоги до доходів, а при 25% менші. Фіксована ставка %. Можна і плаваюча, але я думаю, що зараз вона біля максимума. Через 3 роки (може 5, як в якому банку) можливе дострокове погашення іпотеки без комісій і штрафів.



Саме тяжче буде іпотечне ярмо в перші рік-два. Доходи з часом ростуть,а 1000 злотих мені вистачало знімати кімнату/кавалірку в Польщі, оплачувати проїзний, комунальні та їдло, але це було 5 років тому, зараз було би більше через інфляцію, але у своєму житлі, а не орендному, не думаю, що вписатиця в 1000 злотих на особу буде проблемою.Крім того буде знижка на базу оподаткування на розмір іпотечних виплат.Також впливає розмір початкового внеску, при 20% будуть одні вимоги до доходів, а при 25% менші. Фіксована ставка %. Можна і плаваюча, але я думаю, що зараз вона біля максимума. Через 3 роки (може 5, як в якому банку) можливе дострокове погашення іпотеки без комісій і штрафів.Саме тяжче буде іпотечне ярмо в перші рік-два. Востаннє редагувалось flyman в Пон 27 лют, 2023 13:16, всього редагувалось 2 разів. flyman

Повідомлень: 30805 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1450 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 13:14 BIGor написав: А як банк враховує витрати на життя? По середнім показникам? А як банк враховує витрати на життя? По середнім показникам?

30% (може 33%, може 35%) від чистого доходу 30% (може 33%, може 35%) від чистого доходу flyman

Повідомлень: 30805 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1450 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 13:17 BIGor написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав: Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально. Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально.

З перспективою дефолту в разі підняття ставки і перспективою животіння за 1000-1500 на особу на дуже тривалий період (поки сума кредиту і відповідно платежу не знеціниться достатьньо відносно доходів) З перспективою дефолту в разі підняття ставки і перспективою животіння за 1000-1500 на особу на дуже тривалий період (поки сума кредиту і відповідно платежу не знеціниться достатьньо відносно доходів)

Цікаво, що в Києві сім'я на мінімалці (6000+6000) чи може купити середню 2-к (до війни 140 куе)?

Взагалі що тут дивно, що в Польщі великий прошарок середнього класу, а не як в Україні - 5% "найуспішніших" а інші лузери. Цікаво, що в Києві сім'я на мінімалці (6000+6000) чи може купити середню 2-к (до війни 140 куе)?Взагалі що тут дивно, що в Польщі великий прошарок середнього класу, а не як в Україні - 5% "найуспішніших" а інші лузери.

там нема Ахмєтових, Коломойських та інших Фірташів з Пінчуками, приниципово інша соціально-економічна модель там нема Ахмєтових, Коломойських та інших Фірташів з Пінчуками, приниципово інша соціально-економічна модель flyman

Повідомлень: 30805 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1450 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 13:33 flyman написав: BIGor написав: Faceless написав: З перспективою дефолту в разі підняття ставки і перспективою животіння за 1000-1500 на особу на дуже тривалий період (поки сума кредиту і відповідно платежу не знеціниться достатьньо відносно доходів) З перспективою дефолту в разі підняття ставки і перспективою животіння за 1000-1500 на особу на дуже тривалий період (поки сума кредиту і відповідно платежу не знеціниться достатьньо відносно доходів)

Цікаво, що в Києві сім'я на мінімалці (6000+6000) чи може купити середню 2-к (до війни 140 куе)?

Взагалі що тут дивно, що в Польщі великий прошарок середнього класу, а не як в Україні - 5% "найуспішніших" а інші лузери. Цікаво, що в Києві сім'я на мінімалці (6000+6000) чи може купити середню 2-к (до війни 140 куе)?Взагалі що тут дивно, що в Польщі великий прошарок середнього класу, а не як в Україні - 5% "найуспішніших" а інші лузери.

там нема Ахмєтових, Коломойських та інших Фірташів з Пінчуками, приниципово інша соціально-економічна модель там нема Ахмєтових, Коломойських та інших Фірташів з Пінчуками, приниципово інша соціально-економічна модель

В Польщі є Obajtek😉 В Польщі є Obajtek😉 Bolt Повідомлень: 1642 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 430431432433 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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