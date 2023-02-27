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#<1 ... 431432433434 Додано: Пон 27 лют, 2023 14:00 в польше по тв каждая третья реклама это реклама новой машины с салона и не киайцев дешевых а у нас когда вы видили последний раз оекламу нового авто---у нас майонез рекламируют....польское правительство планирует догнать Германию в перспективе 10-15 лет.И я верю в это. konstantin kirovograd

Повідомлень: 1196 З нами з: 20.01.09 Подякував: 25 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 14:55 Gastarbaiter написав: rjkz написав: У меня есть знакомый, он выходит из дому в 5.30 утра на работу.



Поляки многие работают на МТА 10 лет У меня есть знакомый, он выходит из дому в 5.30 утра на работу.Поляки многие работают на МТА 10 лет

Такое только поляки и выдержат! Такое только поляки и выдержат!



думаю, дело привычки. думаю, дело привычки. rjkz

Повідомлень: 14258 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7499 раз. Подякували: 4523 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 14:58 vitaliian написав: beee написав: Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе. Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе. в польше есть нормальная тема кооперативы, платишь не за квартиру а взнос в кооператив, права собственности нет, но и выгнать не могут. Членство можно продавать (еще одна инвестиция типа акций), но нельзя быть членом нескольких кооперативов и сдавать жилье. Это типа социальная программа. в польше есть нормальная тема кооперативы, платишь не за квартиру а взнос в кооператив, права собственности нет, но и выгнать не могут. Членство можно продавать (еще одна инвестиция типа акций), но нельзя быть членом нескольких кооперативов и сдавать жилье. Это типа социальная программа.



В США тоже такое есть, только существуют коопы, в которых можно сдавать или сдавать при определенных условиях. Владеть можно несколькими коопами. В США тоже такое есть, только существуют коопы, в которых можно сдавать или сдавать при определенных условиях. Владеть можно несколькими коопами. rjkz

Повідомлень: 14258 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7499 раз. Подякували: 4523 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 15:00 beee написав: vitaliian написав: beee написав: Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе. Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе. в польше есть нормальная тема кооперативы, платишь не за квартиру а взнос в кооператив, права собственности нет, но и выгнать не могут. Членство можно продавать (еще одна инвестиция типа акций), но нельзя быть членом нескольких кооперативов и сдавать жилье. Это типа социальная программа. в польше есть нормальная тема кооперативы, платишь не за квартиру а взнос в кооператив, права собственности нет, но и выгнать не могут. Членство можно продавать (еще одна инвестиция типа акций), но нельзя быть членом нескольких кооперативов и сдавать жилье. Это типа социальная программа. Несколько таких по 80 квартир я на борщаге организовал, кстати в 2013.

Вступает в кооператив за паевой взнос. Первые несколько 1к 45м2 продали по 15 куе. Ну и время было.

В Италии я смотрю тоже кондоминимумов хватает. Несколько таких по 80 квартир я на борщаге организовал, кстати в 2013.Вступает в кооператив за паевой взнос. Первые несколько 1к 45м2 продали по 15 куе. Ну и время было.В Италии я смотрю тоже кондоминимумов хватает.



Кондо и коопы - абсолютно разные вещи. Кондо и коопы - абсолютно разные вещи. rjkz

Повідомлень: 14258 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7499 раз. Подякували: 4523 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 431432433434 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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