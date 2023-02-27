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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 431432433434
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 14:00

в польше по тв каждая третья реклама это реклама новой машины с салона и не киайцев дешевых а у нас когда вы видили последний раз оекламу нового авто---у нас майонез рекламируют....польское правительство планирует догнать Германию в перспективе 10-15 лет.И я верю в это.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 14:55

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:У меня есть знакомый, он выходит из дому в 5.30 утра на работу.

Поляки многие работают на МТА 10 лет

Такое только поляки и выдержат!


думаю, дело привычки.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 14:58

  vitaliian написав:
  beee написав:Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе.
в польше есть нормальная тема кооперативы, платишь не за квартиру а взнос в кооператив, права собственности нет, но и выгнать не могут. Членство можно продавать (еще одна инвестиция типа акций), но нельзя быть членом нескольких кооперативов и сдавать жилье. Это типа социальная программа.


В США тоже такое есть, только существуют коопы, в которых можно сдавать или сдавать при определенных условиях. Владеть можно несколькими коопами.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:00

  beee написав:
vitaliian написав:
  beee написав:Кароч, ему уже дали квартиру без права продажи, вся семья там. Он человек дисциплины, привык к режимной работе.
в польше есть нормальная тема кооперативы, платишь не за квартиру а взнос в кооператив, права собственности нет, но и выгнать не могут. Членство можно продавать (еще одна инвестиция типа акций), но нельзя быть членом нескольких кооперативов и сдавать жилье. Это типа социальная программа.
Несколько таких по 80 квартир я на борщаге организовал, кстати в 2013.
Вступает в кооператив за паевой взнос. Первые несколько 1к 45м2 продали по 15 куе. Ну и время было.
В Италии я смотрю тоже кондоминимумов хватает.


Кондо и коопы - абсолютно разные вещи.
rjkz
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