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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 433434435436> Додано: Пон 27 лют, 2023 16:06 BIGor написав: Так ж поліція ловить за викиди, прямо на дорогах. Правда не знаю, які штрафи за те. Так ж поліція ловить за викиди, прямо на дорогах. Правда не знаю, які штрафи за те.

Та навіть станції ТО в більшості не мають відповідного обладнання, щоб це викрити. Поліцію з зондами жодного разу не бачив. Читав, що колись на одній з вулиць Кракова працювало обладнання для замірювання викидів проїжджаючих машин. Але то пару днів тривало. Та навіть станції ТО в більшості не мають відповідного обладнання, щоб це викрити. Поліцію з зондами жодного разу не бачив. Читав, що колись на одній з вулиць Кракова працювало обладнання для замірювання викидів проїжджаючих машин. Але то пару днів тривало. Gastarbaiter Повідомлень: 2399 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 365 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 16:28 Bolt написав: https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,29496364,jak-dostac-za-wynajem-zwyklego-trzypokojowego-mieszkania-10.html?_ga=2.16372671.809810715.1673128939-1898242224.1636149099#S.TD-K.C-B.2-L.3.maly https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,29496364,jak-dostac-za-wynajem-zwyklego-trzypokojowego-mieszkania-10.html?_ga=2.16372671.809810715.1673128939-1898242224.1636149099#S.TD-K.C-B.2-L.3.maly

У фейсбуці знайшла таке оголошення: «Здам кімнату в трикімнатній квартирі матері з двома дітьми». Це люди з України, яким платить держава. Швидко рахую: три кімнати, по три людини в кожній, це 10 800 злотих на місяць.



Чинні правила гарантують приватним особам, які вирішать прийняти гостей з-за східного кордону, державну компенсацію за проживання та харчування в розмірі 40 злотих на особу на день (звідси загальна назва «програма 40+»). Але лише протягом 120 днів з моменту перетину кордону з Польщею. Однак ви можете вимагати компенсацію для людей похилого віку, матерів з дітьми, інвалідів або вагітних жінок без будь-яких обмежень. Таке фінансування гарантоване до середини цього року.



Пан Петро заявляє, що дає гроші за продукти, а гості роблять покупки «самотужки». Він має квартиру на вісім осіб у Легниці. Agata з Ополе пропонує "3-кімнатну квартиру з балконом і прекрасним видом на річку Одра та зелені бульвари для 11-12 осіб". Тут різкі коментарі, «що гості, напевно, будуть стояти в черзі до вікна, щоб подивитися на ці бульвари».



Пані Катажина пропонує двокімнатну квартиру за програмою 40+ на 5-6 осіб «безкоштовно протягом 120 днів з дня перетину польського кордону». Як щодо їжі? «Спочатку купуємо хімію та продукти, а потім великі закупки кожні 3 тижні. Я не кожен день ходжу за хлібом», — пише він мені у Facebook. Як менша сім'я, це або одна кімната в іншому будинку, або вони повинні "вибирати друзів". Коли я пропоную «трішки тісно, ​​дві кімнати на шість чоловік», він відповідає: «Це квартира 50 м2, не будемо перебільшувати. Я виріс у 36 м2, 5 людей». Я запитую, чи не перебільшення робити покупки раз на три тижні. Відповідь: «У мене також є своє життя і робота, і я не маю часу їздити частіше. Якщо вони хочуть їздити кожні два (тижні), я робитиму менший раз щонайбільше кожні два.



Богдан і Сільвія живуть у Ратає. Минулого літа разом із восьмирічною донькою переїхали до свекра в сусідній маєток. Свою трикімнатну орендовану квартиру вони вирішили віддати українцям у рамках цієї програми.



– Ми прийшли до висновку, що це хороша можливість трохи поповнити сімейний бюджет, і нам потрібні гроші, щоб купити цю квартиру. Повернутися до батьків нелегко, але якось справляємося, тому що є мотивація. Важливо, що моя дочка ще близько до школи, - каже Сільвія.



На гроші не скаржаться. – Все залежить від того, скільки українців у нас проживає, бо це змінюється. Зазвичай це шість осіб, «професіонали» можуть втиснути у три кімнати й десять, – зізнається наш співрозмовник. – Зараз організувати поселення не так просто, як у перші місяці війни, коли біженців було набагато більше. Але все одно в містах краще, тому що вони віддають перевагу великим центрам, а не селу, навіть якщо там «свіже повітря».



Кран для прийому біженців відкривається рідко. Зараз через нього течуть гроші, але їх недостатньо «Ми робимо покупки раз на тиждень, — пояснює Сільвія. – Я знаю, що вони теж щось купують, але я думаю, що це нормально. У правилах не сказано, як це має виглядати. Українці іноді щось просять, але зазвичай купують те, що хочуть.



Сільвія також розраховує на те, що коли гості виїдуть, їй доведеться зробити ремонт, можливо, навіть замінити частину меблів, а це додаткові витрати. – Минулого року моя подруга жила чотири місяці в одному будинку з сім’єю з шести осіб із чотирма маленькими дітьми. Отримала за це майже 30 тисяч, але більше не хоче ні копійки, тому що сприйняла це дуже важко. Вона скаржилася, що робила покупки та намагалася задовольнити прохання гостей, а потім побачила, як ця їжа опинилася у смітті, бо якщо за неї не платили, то її не поважали. І, нарешті, вони не хотіли з’їжджати, тобто хотіли, але шукали житло за 2 тисячі. Злотих з усім, а таких пропозицій немає – повідомляє Сільвія. І додає: – Загалом із цих 30 тисяч. від нього залишилося небагато, тому що фарбувати потрібно було після того, як від'їдуть гості,



Заступник директора Познанського центру допомоги Даміан Наперала повідомляє, що наразі щомісяця подається близько 1000 заявок на отримання компенсації за прийом громадян України. – Це значно менше, ніж влітку минулого року, коли ми отримували 5 тисяч звернень на місяць. У жовтні ми спостерігали зменшення, але з того часу кількість заявок залишається більш-менш незмінною.



PCŚ також повідомляє, що з 24 березня 2022 року в Познані виплачено 65 мільйонів злотих як компенсацію приватним особам, які прийняли українців у своїх домівках. – Ця сума розрахована на розміщення 43 676 осіб, – зазначає директор. vitaliian

Заблокований Повідомлень: 16974 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2114 раз. Подякували: 3003 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 16:58 Bolt написав: rjkz написав: Bolt Uber Uber

Там работать надо... 😉 Там работать надо... 😉



Ну да, я уже понял, для вас - "Где-бы ни работать, лишь-бы не работать" (Тарапунька и Штепсель).

Чтобы что-то иметь кроме наследственных хрущей в аренде, надо или руками или/и головой или/и деньгами работать.

Для остальных - получать выплаты от государства за то,что не хочешь ничего делать. Ну да, я уже понял, для вас - "Где-бы ни работать, лишь-бы не работать" (Тарапунька и Штепсель).Чтобы что-то иметь кроме наследственных хрущей в аренде, надо или руками или/и головой или/и деньгами работать.Для остальных - получать выплаты от государства за то,что не хочешь ничего делать. rjkz

Повідомлень: 14260 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7499 раз. Подякували: 4523 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 17:00 Faceless написав: Gastarbaiter написав: Faceless написав: Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство Щось я сумніваюся, що по факту сім'ї дадуть іпотеку з платежем в половину від спільних доходів домогосподарства, і це ще з плаваючою ставкою. Та й зі сторони позичальника це самогубство

Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально. Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально.

З перспективою дефолту в разі підняття ставки і перспективою животіння за 1000-1500 на особу на дуже тривалий період (поки сума кредиту і відповідно платежу не знеціниться достатьньо відносно доходів) З перспективою дефолту в разі підняття ставки і перспективою животіння за 1000-1500 на особу на дуже тривалий період (поки сума кредиту і відповідно платежу не знеціниться достатьньо відносно доходів)



В любом случае, семье надо где-то жить.

Или платить аренду или ипотеку.

Так что математика неоднозначная. В любом случае, семье надо где-то жить.Или платить аренду или ипотеку.Так что математика неоднозначная. rjkz

Повідомлень: 14260 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7499 раз. Подякували: 4523 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 17:36 BIGor написав: Gastarbaiter написав: Пока что народ в основном интересуется "как вырезать забитый сажевик в 15-летнем дизеле?".

Поколение хипстеров, берущих новые планшеты на колесиках в лизинг, ещё не достаточно окрепло. Пока что народ в основном интересуется "как вырезать забитый сажевик в 15-летнем дизеле?".Поколение хипстеров, берущих новые планшеты на колесиках в лизинг, ещё не достаточно окрепло.

Так ж поліція ловить за викиди, прямо на дорогах. Правда не знаю, які штрафи за те. Так ж поліція ловить за викиди, прямо на дорогах. Правда не знаю, які штрафи за те.

Не ловит. По крайней мере в Кракове местные драндулеты воняют ужасно, хотя выглядят внешне неплохо.

Предполагаю, что это такой тюнинг по-польски - выбить сажевый фильтр и вырезать катализатор в день истечения гарантии.

Э - экономия. Не ловит. По крайней мере в Кракове местные драндулеты воняют ужасно, хотя выглядят внешне неплохо.Предполагаю, что это такой тюнинг по-польски - выбить сажевый фильтр и вырезать катализатор в день истечения гарантии.Э - экономия. anduzenko

Повідомлень: 99 З нами з: 18.10.17 Подякував: 32 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 18:18 anduzenko написав: Предполагаю, что это такой тюнинг по-польски - выбить сажевый фильтр и вырезать катализатор в день истечения гарантии.

Э - экономия. Предполагаю, что это такой тюнинг по-польски - выбить сажевый фильтр и вырезать катализатор в день истечения гарантии.Э - экономия.

Гарантия на эти автомобили закончилась ещё у немцев 10 лет назад.

Народная забава - купить дизель, чтобы возить ребенка в школу (przecież pali mniej, kurłaaa!), и стартовать с газком через секунду после поворота ключа зимним морозным утром. Гарантия на эти автомобили закончилась ещё у немцев 10 лет назад.Народная забава - купить дизель, чтобы возить ребенка в школу (przecież pali mniej, kurłaaa!), и стартовать с газком через секунду после поворота ключа зимним морозным утром. Gastarbaiter Повідомлень: 2399 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 365 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 18:36 rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав: Bolt Uber Uber

Там работать надо... 😉 Там работать надо... 😉



Ну да, я уже понял, для вас - "Где-бы ни работать, лишь-бы не работать" (Тарапунька и Штепсель).

Чтобы что-то иметь кроме наследственных хрущей в аренде, надо или руками или/и головой или/и деньгами работать.

Для остальных - получать выплаты от государства за то,что не хочешь ничего делать. Ну да, я уже понял, для вас - "Где-бы ни работать, лишь-бы не работать" (Тарапунька и Штепсель).Чтобы что-то иметь кроме наследственных хрущей в аренде, надо или руками или/и головой или/и деньгами работать.Для остальных - получать выплаты от государства за то,что не хочешь ничего делать.

Да я получал помощь, но государство с биржи выгнало. Вот на этих 6 кг баланс и не пляшет😾 Да я получал помощь, но государство с биржи выгнало. Вот на этих 6 кг баланс и не пляшет😾 Bolt Повідомлень: 1643 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 19:16 Re: Еміграція, заробітчанство konstantin kirovograd написав: а у нас когда вы видили последний раз оекламу нового авто а у нас когда вы видили последний раз оекламу нового авто

постійно, взагалі-то постійно, взагалі-то Faceless

Модератор Повідомлень: 32732 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1372 раз. Подякували: 7689 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 19:19 Faceless написав: konstantin kirovograd написав: а у нас когда вы видили последний раз оекламу нового авто а у нас когда вы видили последний раз оекламу нового авто

постійно, взагалі-то постійно, взагалі-то

Мені до сих пір у соцмережах українська реклама нових вольво пропонується... Мені до сих пір у соцмережах українська реклама нових вольво пропонується... BIGor

Повідомлень: 7305 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1537 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 19:21 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав: Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально. Вони показують десь по 1000-1500 на особу на життя, а решту, вважають, що позичальник зможе платити. Тож з доходом 6000-7000 на двох цілком реально.

З перспективою дефолту в разі підняття ставки і перспективою животіння за 1000-1500 на особу на дуже тривалий період (поки сума кредиту і відповідно платежу не знеціниться достатьньо відносно доходів) З перспективою дефолту в разі підняття ставки і перспективою животіння за 1000-1500 на особу на дуже тривалий період (поки сума кредиту і відповідно платежу не знеціниться достатьньо відносно доходів)

Цікаво, що в Києві сім'я на мінімалці (6000+6000) чи може купити середню 2-к (до війни 140 куе)?

Взагалі що тут дивно, що в Польщі великий прошарок середнього класу, а не як в Україні - 5% "найуспішніших" а інші лузери. Цікаво, що в Києві сім'я на мінімалці (6000+6000) чи може купити середню 2-к (до війни 140 куе)?Взагалі що тут дивно, що в Польщі великий прошарок середнього класу, а не як в Україні - 5% "найуспішніших" а інші лузери.

Та й у Польщі не потягне, це кабала на багато років і життя в стилі Флая Та й у Польщі не потягне, це кабала на багато років і життя в стилі Флая Faceless

Модератор Повідомлень: 32732 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1372 раз. Подякували: 7689 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 433434435436> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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