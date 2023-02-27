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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 433434435436
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:22

  Gastarbaiter написав:
  anduzenko написав:Предполагаю, что это такой тюнинг по-польски - выбить сажевый фильтр и вырезать катализатор в день истечения гарантии.
Э - экономия.

Гарантия на эти автомобили закончилась ещё у немцев 10 лет назад.
Народная забава - купить дизель, чтобы возить ребенка в школу (przecież pali mniej, kurłaaa!), и стартовать с газком через секунду после поворота ключа зимним морозным утром.

Взагалі дивує місцевий народ - за хлібом ідуть на поршаку в бедронку і назад, хоча йти 10 хв... :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:24

  Faceless написав:
BIGor написав:Цікаво, що в Києві сім'я на мінімалці (6000+6000) чи може купити середню 2-к (до війни 140 куе)?
Взагалі що тут дивно, що в Польщі великий прошарок середнього класу, а не як в Україні - 5% "найуспішніших" а інші лузери.

Та й у Польщі не потягне, це кабала на багато років і життя в стилі Флая

По перше, тут мінімалка доволі висока (3300 * 8,5 = 28 000) це навіть не середня київська зарплата, по друге - іпотека - це шанс купити своє і не платити лендлордам.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:28

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Цікаво, що в Києві сім'я на мінімалці (6000+6000) чи може купити середню 2-к (до війни 140 куе)?
Взагалі що тут дивно, що в Польщі великий прошарок середнього класу, а не як в Україні - 5% "найуспішніших" а інші лузери.

Та й у Польщі не потягне, це кабала на багато років і життя в стилі Флая

По перше, тут мінімалка доволі висока (3300 * 8,5 = 28 000) це навіть не середня київська зарплата, по друге - іпотека - це шанс купити своє і не платити лендлордам.


Я нічого проти іпотеки ніколи не мав, я про те, що навіть з польською мінімалкою влазити в іпотеку на більше половини вартості нерухомості - самогубство.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:09

  Faceless написав:Я нічого проти іпотеки ніколи не мав, я про те, що навіть з польською мінімалкою влазити в іпотеку на більше половини вартості нерухомості - самогубство.

Я вже казав, що за останні 5 років зарплати зросли десь на 30-50%, а оренда майже у 2 рази. Тож ті, хто вліз тоді "па 5000", зараз явно у плюсі у порівнянні із тими, хто тільки буде влізати "па 12000".
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:10

  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Я нічого проти іпотеки ніколи не мав, я про те, що навіть з польською мінімалкою влазити в іпотеку на більше половини вартості нерухомості - самогубство.

Я вже казав, що за останні 5 років зарплати зросли десь на 30-50%, а оренда у 2 рази. Тож ті, хто вліз тоді "па 5000", зараз явно у плюсі у порівнянні із тими, хто тільки буде влізати "па 12000".

То як думаєте, тенденція на наступні 5 років буде та сама?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:25

  Faceless написав:То як думаєте, тенденція на наступні 5 років буде та сама?

Думаю, що так. Не такими темпами, але ріст буде.
Gastarbaiter
 
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