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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 433434435436 Додано: Пон 27 лют, 2023 19:22 Gastarbaiter написав: anduzenko написав: Предполагаю, что это такой тюнинг по-польски - выбить сажевый фильтр и вырезать катализатор в день истечения гарантии.

Э - экономия. Предполагаю, что это такой тюнинг по-польски - выбить сажевый фильтр и вырезать катализатор в день истечения гарантии.Э - экономия.

Гарантия на эти автомобили закончилась ещё у немцев 10 лет назад.

Народная забава - купить дизель, чтобы возить ребенка в школу (przecież pali mniej, kurłaaa!), и стартовать с газком через секунду после поворота ключа зимним морозным утром. Гарантия на эти автомобили закончилась ещё у немцев 10 лет назад.Народная забава - купить дизель, чтобы возить ребенка в школу (przecież pali mniej, kurłaaa!), и стартовать с газком через секунду после поворота ключа зимним морозным утром.

Взагалі дивує місцевий народ - за хлібом ідуть на поршаку в бедронку і назад, хоча йти 10 хв... Взагалі дивує місцевий народ - за хлібом ідуть на поршаку в бедронку і назад, хоча йти 10 хв... BIGor

Повідомлень: 7305 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1537 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 19:24 Faceless написав: BIGor написав: Цікаво, що в Києві сім'я на мінімалці (6000+6000) чи може купити середню 2-к (до війни 140 куе)?

Взагалі що тут дивно, що в Польщі великий прошарок середнього класу, а не як в Україні - 5% "найуспішніших" а інші лузери.

Та й у Польщі не потягне, це кабала на багато років і життя в стилі Флая Та й у Польщі не потягне, це кабала на багато років і життя в стилі Флая

По перше, тут мінімалка доволі висока (3300 * 8,5 = 28 000) це навіть не середня київська зарплата, по друге - іпотека - це шанс купити своє і не платити лендлордам. По перше, тут мінімалка доволі висока (3300 * 8,5 = 28 000) це навіть не середня київська зарплата, по друге - іпотека - це шанс купити своє і не платити лендлордам. BIGor

Повідомлень: 7305 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1537 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 19:28 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: Цікаво, що в Києві сім'я на мінімалці (6000+6000) чи може купити середню 2-к (до війни 140 куе)?

Взагалі що тут дивно, що в Польщі великий прошарок середнього класу, а не як в Україні - 5% "найуспішніших" а інші лузери.

Та й у Польщі не потягне, це кабала на багато років і життя в стилі Флая Та й у Польщі не потягне, це кабала на багато років і життя в стилі Флая

По перше, тут мінімалка доволі висока (3300 * 8,5 = 28 000) це навіть не середня київська зарплата, по друге - іпотека - це шанс купити своє і не платити лендлордам. По перше, тут мінімалка доволі висока (3300 * 8,5 = 28 000) це навіть не середня київська зарплата, по друге - іпотека - це шанс купити своє і не платити лендлордам.



Я нічого проти іпотеки ніколи не мав, я про те, що навіть з польською мінімалкою влазити в іпотеку на більше половини вартості нерухомості - самогубство. Я нічого проти іпотеки ніколи не мав, я про те, що навіть з польською мінімалкою влазити в іпотеку на більше половини вартості нерухомості - самогубство. Faceless

Модератор Повідомлень: 32734 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1373 раз. Подякували: 7689 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 20:09 Faceless написав: Я нічого проти іпотеки ніколи не мав, я про те, що навіть з польською мінімалкою влазити в іпотеку на більше половини вартості нерухомості - самогубство. Я нічого проти іпотеки ніколи не мав, я про те, що навіть з польською мінімалкою влазити в іпотеку на більше половини вартості нерухомості - самогубство.

Я вже казав, що за останні 5 років зарплати зросли десь на 30-50%, а оренда майже у 2 рази. Тож ті, хто вліз тоді "па 5000", зараз явно у плюсі у порівнянні із тими, хто тільки буде влізати "па 12000". Я вже казав, що за останні 5 років зарплати зросли десь на 30-50%, а оренда майже у 2 рази. Тож ті, хто вліз тоді "па 5000", зараз явно у плюсі у порівнянні із тими, хто тільки буде влізати "па 12000". Gastarbaiter Повідомлень: 2401 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 366 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 20:10 Gastarbaiter написав: Faceless написав: Я нічого проти іпотеки ніколи не мав, я про те, що навіть з польською мінімалкою влазити в іпотеку на більше половини вартості нерухомості - самогубство. Я нічого проти іпотеки ніколи не мав, я про те, що навіть з польською мінімалкою влазити в іпотеку на більше половини вартості нерухомості - самогубство.

Я вже казав, що за останні 5 років зарплати зросли десь на 30-50%, а оренда у 2 рази. Тож ті, хто вліз тоді "па 5000", зараз явно у плюсі у порівнянні із тими, хто тільки буде влізати "па 12000". Я вже казав, що за останні 5 років зарплати зросли десь на 30-50%, а оренда у 2 рази. Тож ті, хто вліз тоді "па 5000", зараз явно у плюсі у порівнянні із тими, хто тільки буде влізати "па 12000".

То як думаєте, тенденція на наступні 5 років буде та сама? То як думаєте, тенденція на наступні 5 років буде та сама? Faceless

Модератор Повідомлень: 32734 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1373 раз. Подякували: 7689 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 20:25 Faceless написав: То як думаєте, тенденція на наступні 5 років буде та сама? То як думаєте, тенденція на наступні 5 років буде та сама?

Думаю, що так. Не такими темпами, але ріст буде. Думаю, що так. Не такими темпами, але ріст буде. Gastarbaiter Повідомлень: 2401 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 366 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 21:14 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Faceless написав: То як думаєте, тенденція на наступні 5 років буде та сама? То як думаєте, тенденція на наступні 5 років буде та сама?

Думаю, що так. Не такими темпами, але ріст буде. Думаю, що так. Не такими темпами, але ріст буде. Та ясно що ріст буде, але от темпи думаю що сильно сповільняться, тож розраховувати на помітне знецінення платежу відносно доходів за пару років не варто, тож ризикувати, стрибаючи в борги з плаваючою ставкою і з платежем в половину доходів сім'ї це божевілля Та ясно що ріст буде, але от темпи думаю що сильно сповільняться, тож розраховувати на помітне знецінення платежу відносно доходів за пару років не варто, тож ризикувати, стрибаючи в борги з плаваючою ставкою і з платежем в половину доходів сім'ї це божевілля Faceless

Модератор Повідомлень: 32734 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1373 раз. Подякували: 7689 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 21:23 Faceless написав: Та ясно що ріст буде, але от темпи думаю що сильно сповільняться, тож розраховувати на помітне знецінення платежу відносно доходів за пару років не варто, тож ризикувати, стрибаючи в борги з плаваючою ставкою і з платежем в половину доходів сім'ї це божевілля Та ясно що ріст буде, але от темпи думаю що сильно сповільняться, тож розраховувати на помітне знецінення платежу відносно доходів за пару років не варто, тож ризикувати, стрибаючи в борги з плаваючою ставкою і з платежем в половину доходів сім'ї це божевілля

А яка альтернатива для понаїхів? Орендувати за 2-3 тисячі з перспективою щорічного підвищення? А яка альтернатива для понаїхів? Орендувати за 2-3 тисячі з перспективою щорічного підвищення? Gastarbaiter Повідомлень: 2401 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 366 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 21:48 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Faceless написав: Та ясно що ріст буде, але от темпи думаю що сильно сповільняться, тож розраховувати на помітне знецінення платежу відносно доходів за пару років не варто, тож ризикувати, стрибаючи в борги з плаваючою ставкою і з платежем в половину доходів сім'ї це божевілля Та ясно що ріст буде, але от темпи думаю що сильно сповільняться, тож розраховувати на помітне знецінення платежу відносно доходів за пару років не варто, тож ризикувати, стрибаючи в борги з плаваючою ставкою і з платежем в половину доходів сім'ї це божевілля

А яка альтернатива для понаїхів? Орендувати за 2-3 тисячі з перспективою щорічного підвищення? А яка альтернатива для понаїхів? Орендувати за 2-3 тисячі з перспективою щорічного підвищення?



Чого тільки понаїхів. Та сама ситуація і в місцевих, і в понаїхів, і в будь-якій країні. Орендувати, заощаджувати, працювати над збільшенням доходу. Чудес не буває Чого тільки понаїхів. Та сама ситуація і в місцевих, і в понаїхів, і в будь-якій країні. Орендувати, заощаджувати, працювати над збільшенням доходу. Чудес не буває Faceless

Модератор Повідомлень: 32734 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1373 раз. Подякували: 7689 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 21:59 Faceless написав: Чого тільки понаїхів. Та сама ситуація і в місцевих, і в понаїхів, і в будь-якій країні. Орендувати, заощаджувати, працювати над збільшенням доходу. Чудес не буває Чого тільки понаїхів. Та сама ситуація і в місцевих, і в понаїхів, і в будь-якій країні. Орендувати, заощаджувати, працювати над збільшенням доходу. Чудес не буває

Та а який сенс орендувати, маючи можливість практично за ті самі гроші виплачувати власне житло? При рості ставок оренда теж іде в гору. Наскирдував на перший внесок і вперед!



До речі, пригадую, як 6 років тому був у захваті від якості місцевих доріг. І як сьогодні матюкався, коли їхав вулицями з неідеальним асфальтом: латки, колія і т.п. Та а який сенс орендувати, маючи можливість практично за ті самі гроші виплачувати власне житло? При рості ставок оренда теж іде в гору. Наскирдував на перший внесок і вперед!До речі, пригадую, як 6 років тому був у захваті від якості місцевих доріг. І як сьогодні матюкався, коли їхав вулицями з неідеальним асфальтом: латки, колія і т.п. Gastarbaiter Повідомлень: 2401 З нами з: 26.02.18 Подякував: 612 раз. Подякували: 366 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 433434435436 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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