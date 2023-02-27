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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:22
Gastarbaiter написав: anduzenko написав:
Предполагаю, что это такой тюнинг по-польски - выбить сажевый фильтр и вырезать катализатор в день истечения гарантии.
Э - экономия.
Гарантия на эти автомобили закончилась ещё у немцев 10 лет назад.
Народная забава - купить дизель, чтобы возить ребенка в школу (przecież pali mniej, kurłaaa!), и стартовать с газком через секунду после поворота ключа зимним морозным утром.
Взагалі дивує місцевий народ - за хлібом ідуть на поршаку в бедронку і назад, хоча йти 10 хв...
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Додано: Пон 27 лют, 2023 19:24
Faceless написав:
BIGor написав:Цікаво, що в Києві сім'я на мінімалці (6000+6000) чи може купити середню 2-к (до війни 140 куе)?
Взагалі що тут дивно, що в Польщі великий прошарок середнього класу, а не як в Україні - 5% "найуспішніших" а інші лузери.
Та й у Польщі не потягне, це кабала на багато років і життя в стилі Флая
По перше, тут мінімалка доволі висока (3300 * 8,5 = 28 000) це навіть не середня київська зарплата, по друге - іпотека - це шанс купити своє і не платити лендлордам.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 19:28
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:Цікаво, що в Києві сім'я на мінімалці (6000+6000) чи може купити середню 2-к (до війни 140 куе)?
Взагалі що тут дивно, що в Польщі великий прошарок середнього класу, а не як в Україні - 5% "найуспішніших" а інші лузери.
Та й у Польщі не потягне, це кабала на багато років і життя в стилі Флая
По перше, тут мінімалка доволі висока (3300 * 8,5 = 28 000) це навіть не середня київська зарплата, по друге - іпотека - це шанс купити своє і не платити лендлордам.
Я нічого проти іпотеки ніколи не мав, я про те, що навіть з польською мінімалкою влазити в іпотеку на більше половини вартості нерухомості - самогубство.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:09
Faceless написав:
Я нічого проти іпотеки ніколи не мав, я про те, що навіть з польською мінімалкою влазити в іпотеку на більше половини вартості нерухомості - самогубство.
Я вже казав, що за останні 5 років зарплати зросли десь на 30-50%, а оренда майже у 2 рази. Тож ті, хто вліз тоді "па 5000", зараз явно у плюсі у порівнянні із тими, хто тільки буде влізати "па 12000".
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:10
Gastarbaiter написав: Faceless написав:
Я нічого проти іпотеки ніколи не мав, я про те, що навіть з польською мінімалкою влазити в іпотеку на більше половини вартості нерухомості - самогубство.
Я вже казав, що за останні 5 років зарплати зросли десь на 30-50%, а оренда у 2 рази. Тож ті, хто вліз тоді "па 5000", зараз явно у плюсі у порівнянні із тими, хто тільки буде влізати "па 12000".
То як думаєте, тенденція на наступні 5 років буде та сама?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:25
Faceless написав:
То як думаєте, тенденція на наступні 5 років буде та сама?
Думаю, що так. Не такими темпами, але ріст буде.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 21:14
Gastarbaiter написав: Faceless написав:
То як думаєте, тенденція на наступні 5 років буде та сама?
Думаю, що так. Не такими темпами, але ріст буде.
Та ясно що ріст буде, але от темпи думаю що сильно сповільняться, тож розраховувати на помітне знецінення платежу відносно доходів за пару років не варто, тож ризикувати, стрибаючи в борги з плаваючою ставкою і з платежем в половину доходів сім'ї це божевілля
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Додано: Пон 27 лют, 2023 21:23
Faceless написав:
Та ясно що ріст буде, але от темпи думаю що сильно сповільняться, тож розраховувати на помітне знецінення платежу відносно доходів за пару років не варто, тож ризикувати, стрибаючи в борги з плаваючою ставкою і з платежем в половину доходів сім'ї це божевілля
А яка альтернатива для понаїхів? Орендувати за 2-3 тисячі з перспективою щорічного підвищення?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 21:48
Gastarbaiter написав: Faceless написав:
Та ясно що ріст буде, але от темпи думаю що сильно сповільняться, тож розраховувати на помітне знецінення платежу відносно доходів за пару років не варто, тож ризикувати, стрибаючи в борги з плаваючою ставкою і з платежем в половину доходів сім'ї це божевілля
А яка альтернатива для понаїхів? Орендувати за 2-3 тисячі з перспективою щорічного підвищення?
Чого тільки понаїхів. Та сама ситуація і в місцевих, і в понаїхів, і в будь-якій країні. Орендувати, заощаджувати, працювати над збільшенням доходу. Чудес не буває
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Додано: Пон 27 лют, 2023 21:59
Faceless написав:
Чого тільки понаїхів. Та сама ситуація і в місцевих, і в понаїхів, і в будь-якій країні. Орендувати, заощаджувати, працювати над збільшенням доходу. Чудес не буває
Та а який сенс орендувати, маючи можливість практично за ті самі гроші виплачувати власне житло? При рості ставок оренда теж іде в гору. Наскирдував на перший внесок і вперед!
До речі, пригадую, як 6 років тому був у захваті від якості місцевих доріг. І як сьогодні матюкався, коли їхав вулицями з неідеальним асфальтом: латки, колія і т.п.
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