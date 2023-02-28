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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 434435436437
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 00:16

  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Я нічого проти іпотеки ніколи не мав, я про те, що навіть з польською мінімалкою влазити в іпотеку на більше половини вартості нерухомості - самогубство.

Я вже казав, що за останні 5 років зарплати зросли десь на 30-50%, а оренда у 2 рази. Тож ті, хто вліз тоді "па 5000", зараз явно у плюсі у порівнянні із тими, хто тільки буде влізати "па 12000".

То як думаєте, тенденція на наступні 5 років буде та сама?

за 10 років Польща має амбіції догнати ФРН,
може не наздожене, але дельта буде менша,
тенденція, однако
flyman
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