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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 434435436437
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 00:16

  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Я нічого проти іпотеки ніколи не мав, я про те, що навіть з польською мінімалкою влазити в іпотеку на більше половини вартості нерухомості - самогубство.

Я вже казав, що за останні 5 років зарплати зросли десь на 30-50%, а оренда у 2 рази. Тож ті, хто вліз тоді "па 5000", зараз явно у плюсі у порівнянні із тими, хто тільки буде влізати "па 12000".

То як думаєте, тенденція на наступні 5 років буде та сама?

за 10 років Польща має амбіції догнати ФРН,
може не наздожене, але дельта буде менша,
тенденція, однако
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 05:17

  Gastarbaiter написав:А яка альтернатива для понаїхів? Орендувати за 2-3 тисячі з перспективою щорічного підвищення?


З приводу іпотеки та її доцільності два реальних приклади:
1) Рік 2000, США. У минулому м.н.с. України стає на ноги (після року роботи підвищили зарплатню в страховій компанії відразу в 2 рази) та перше, що купує: Honda Accord (в Україні у батька був майже новий Запорожець ЗАЗ-968). Друге, що купує через рік чи два: це квартиру («кондомініум») в кредит на 30 років. Не пам‘ятаю, які відсотки, але точно пам’ятаю, що до кінця виплат реально буде виплачено 100% ціни нерухомості. Я тоді тому у минулому м.н.с говорю, що це ж катастрофа, вас обкрадають, караул, ви переплатите аж 100%!! А він дуже спокійно сказав, що все порахував: долар теж інфляційний інструмент і кожного разу, кожного місяця і кожного року буде легше виплачувати «за своє», а не за орендоване. Так і вийшло… і пройшло вже 20 років, і живе в своїй квартирі, і зарплатня у порівнянні із збільшенню після 1 року роботи в 2 рази вже збільшилася теж майже в 2 рази, і ринкова ціна його кондомініуму вже зовсім не та, що була в 2004 році…

2) В червні 2020 року в Туреччині почала діяти пільгова Програма кредитування житла. Тоді хтось думав, що то грабіжницькі відсотки: 0,64% на місяць або 7,68% річних - на 15 років з відтермінуванням виплати на перші 12 місяців.
Ми з приятелями порахували, що при таких умовах виплата за кредитом за квартиру 1+1 буде складати близько 1800 лір на місяць, що майже дорівнювало сумі орендної плати за таку квартиру.
Тобто саме те, що написано вище: навіщо платити гроші лендлордам, якщо краще платити самому собі та жити по-людськи зараз, а не колись.
Так і вийшло: на сьогодні 1800 лір перетворилися на 1/5 мінімалки, а ринкова ціна квартир виросла (в перерахунку на валюту) в 2,5…3 (!) рази.
Так що з калькулятором в руках в іпотеку можна входити.
Особливо, якщо знати місця, де входити…
akurt
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  #<1 ... 434435436437
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